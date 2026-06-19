উন্নততর মানের রক্তের যোগানে নজির আসানসোল ব্লাড সেন্টারের, মিলল জাতীয় স্বীকৃতি

উন্নততর মানের রক্তের যোগানে নজির আসানসোল ব্লাড সেন্টারের, মিলল জাতীয় স্বীকৃতি
রক্তদান শিবিরের আয়োজন, ফেনোটাইপ ম্যাচড ব্লাড, রক্তের পৃথকীকরণ ও গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ক্রস ম্যাচিং-এর মাধ্যমে এসেছে এই সাফল্য। তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷
Published : June 19, 2026 at 8:10 PM IST
আসানসোল, 19 জুন: জেলাস্তরের একটি সাধারণ সরকারি হাসপাতালও যে মুমুর্ষু রোগী বা থ্যালাসেমিয়া রোগীদের উন্নততর মানের রক্ত যোগানের ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রথম সারির মেডিক্যাল কলেজগুলিকেও টেক্কা দিতে পারে, তা প্রমাণ করে দেখাল আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টার। একদিকে সদিচ্ছা, রক্তদাতাদের ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন, অন্যদিকে ফেনোটাইপ ম্যাচড ব্লাড, রক্তের পৃথকীকরণ ও গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ক্রস ম্যাচিং। মফস্বলের বুকেও সরকারি হাসপাতালে যে ‘অসাধ্যসাধন’ করা সম্ভব, এই ব্লাড সেন্টার আজ তার এক অনন্য নজির।
রাজ্যের হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র মেডিক্যাল কলেজে যা সম্ভব হয়, তা এখন নিয়মিত হচ্ছে আসানসোলে। আর এই অসাধারণ কৃতিত্বের ওপর ভিত্তি করেই এবার দিল্লির ‘ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টার’ বা এনবিটিসি-র তরফ থেকে এল সর্বোচ্চ জাতীয় স্বীকৃতি। সমগ্র রাজ্যের মধ্যে জেলাস্তরের হাসপাতাল হিসেবে একমাত্র আসানসোলই এনবিটিসি স্বীকৃতি পেল এইবছর।
আসানসোল ব্লাড সেন্টার আসলে কী করছে?
মূমুর্ষু রোগী ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী, প্রসূতি মা কিংবা দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের জন্য সঠিক গুণগত মান বজায় রেখে রক্তের যোগানের ক্ষেত্রে আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে মূলত তিনটি আধুনিক পদক্ষেপ। যা এই ব্লাড সেন্টারকে রাজ্যের অন্যান্য সাধারণ জেলা হাসপাতালের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা করে তুলেছে৷
100 শতাংশ রক্ত পৃথকীকরণ ও শতভাগ ভলেন্টারি কালেকশন
আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারের ইনচার্জ ও মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই ব্লাড সেন্টারের সংগৃহীত রক্তের 90 শতাংশেরও বেশি আসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির থেকে। প্রতি বছর প্রায় 500টি শিবিরে যাই আমরা। রক্তদাতাদের ও বিভিন্ন সংগঠনকে উদবুদ্ধ করে এই শিবিরগুলো করা হয়। মনে রাখতে হবে কোনোরকমের অর্থ, উৎকোচ, উপহার ছাড়া স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্তদানেই এই বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে।"
তিনি জানান, সবচেয়ে বড় কথা, সংগৃহীত ‘হোল ব্লাড’ বা সম্পূর্ণ রক্তকে এখানে 100 শতাংশ পৃথকীকরণ বা কম্পোনেন্ট সেপারেশন করা হয় এবং রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদানে ভাগ করে সরবরাহ করা হয়।
ফেনোটাইপ ম্যাচড ব্লাড
মেডিক্যাল অফিসার সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হল ‘ফেনোটাইপ ম্যাচড ব্লাড’। সাধারণত সরকারিস্তরে রাজ্যের মাত্র তিনটি শীর্ষ সারির মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া এই বিশেষ কোয়ালিটির রক্ত সরকারি জেলাস্তরের হাসপাতালে আর কোথাও তৈরি হয় না। কিন্তু আসানসোল জেলা ব্লাড ব্যাংক জেলাস্তরে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই প্রক্রিয়ায় রক্ত দিলে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের বারবার রক্ত নেওয়ার যন্ত্রণা কমে যায়। আগে যাঁদের প্রতি সপ্তাহে রক্ত নিতে হতো, এই বিশেষ ব্লাড পাওয়ার ফলে তাঁরা এখন 2-3 মাস অন্তর রক্ত নিতে পারছেন, যা তাঁদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত করে তুলেছে।’’
গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ক্রস-ম্যাচিং
সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "কম সময়ে বা সস্তায় রক্ত পরীক্ষা করার ঝুঁকিপূর্ণ শর্টকাট পদ্ধতি পুরোপুরি বর্জন করেছে আসানসোল জেলা হাসপাতালের এই ব্লাড সেন্টার। রক্তদাতার রক্ত রোগীর শরীরে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে কি না, তা নিশ্চিত করতে এখানে অত্যন্ত নিখুঁত ‘টেস্ট টিউব এবং জেল মেথড’ (যা রক্তবিজ্ঞানের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বা সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত) নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। সরকারি জেলা স্তরের হাসপাতালে এটাও বিরল ঘটনা।
মিলেছে জাতীয় স্বীকৃতি
রক্ত ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে সুরক্ষার এই আপসহীন গুণগত মান ও আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করেই দিল্লির এনবিটিসি আসানসোল জেলা ব্লাড ব্যাংককে এই বিশেষ পারফরম্যান্সের জন্য সর্বোচ্চ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আমেদাবাদে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া একটি কনক্লেভে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে আসানসোল জেলা হাসপাতালকে।
তিনজেলা ও প্রতিবেশী রাজ্যের ভরসা
এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আসানসোল ব্লাড সেন্টারটির গুরুত্ব অপরিসীম। শুধুমাত্র আসানসোল বা পশ্চিম বর্ধমান জেলাই নয়, সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলির হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষ উন্নত রক্ত পরিষেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে এই আসানসোল জেলা হাসপাতালের ওপরই নির্ভরশীল।
জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার পর স্বভাবতই খুশির হাওয়া আসানসোল জেলা হাসপাতালে। তবে ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসকেরা ও স্বাস্থ্যকর্মীরা একে কেবল একটি পুরস্কার হিসেবে দেখছেন না। তাঁদের মতে, এই স্বীকৃতি আগামিদিনে তাঁদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল।
হাসপাতালের চিকিৎসকদের কথায়, “এই কোয়ালিটি বা মানকে আমরা এখানেই আটকে রাখব না। আগামিদিনে আরও আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিকাঠামো এনে এই অঞ্চলের মানুষকে আরও উন্নত ও বিশ্বমানের পরিষেবা দেওয়াই এখন আসানসোল জেলা ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য।”