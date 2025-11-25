ETV Bharat / state

20 দিনের মাথায় SIR-এর কাজ শেষ করে জেলায় নজির, পুরস্কৃত BLO বিনীতা

বিনীতা কুমারী সালানপুর ব্লকের 115 নম্বর বুথের বিএলও । ওই বুথে ভোটার আছেন 732 জন ।

20 দিনের মাথায় SIR-এর কাজ শেষ করে জেলায় নজির (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 25, 2025 at 5:03 PM IST

আসানসোল, 25 নভেম্বর: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, বিএলও-দের অনেকেই এসআইআরের কাজের চাপে দিশেহারা । চাপ এতটাই যে কেউ নিজেকে শেষ করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ, আবার কেউ কাজের চাপ নিতে না-পেরে কান্নাকাটি করছেন ৷ এমন ছবিই যখন উঠে এসেছে জেলায় জেলায়, ঠিক তখন 20 দিনের মাথায় এসআইআর-এর সমস্ত কাজ শেষ করে ফেললেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের সালানপুর ব্লকের বিএলও বিনীতা কুমারী ।

তিনি সালানপুর ব্লকের 115 নম্বর বুথের বিএলও । ফর্ম দেওয়া, ফর্ম জমা নেওয়া এবং নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও ডিজিটাইজেশনের সমস্ত কাজ তিনি সম্পন্ন করে ফেলেছেন । জেলায় তিনিই প্রথম এসআইআরের কাজ শেষ করলেন । সালানপুর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিনীতা কুমারীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে ।

পুরস্কৃত BLO বিনীতা (নিজস্ব চিত্র)

আসানসোলের সালানপুর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বিনীতা কুমারী । এসআইআর-এর কাজ করার জন্য বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে। তিনি সালানপুর ব্লকের 115 নম্বর বুথের বিএলও হয়েছিলেন । ওই বুথে ভোটারের সংখ্যা 732 জন । গত 4 নভেম্বর থেকে এসআইআর-এর কাজ শুরু হয় এবং 115 নম্বর বুথের সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম দিয়ে, সেই ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে পুনরায় জমা নিয়ে, ফর্মের তথ্য ডিজিটালি তুলে দিয়ে ডিজিটাইজেশনের কাজ করে ফেলেছেন বিনীতা কুমারী ।

24 নভেম্বর সালানপুর ব্লকে তিনি বিডিওর হাতে সম্পূর্ণ ফর্ম তুলে দিয়েছেন এবং 20 দিনের মধ্যেই এসআইআর-এর কাজ শেষ করেছেন বিনীতা কুমারী । বিনীতা কুমারীর এই কাজের প্রতি উৎসাহ এবং নিখুঁতভাবে কাজ শেষ করার জন্য ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে । সালানপুর ব্লকের বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস বিনীতা কুমারীর হাতে তুলে দিয়েছেন পুরস্কার ।

বিএলও বিনীত কুমারী জানিয়েছেন, "আমি সময় নষ্ট না-করে প্রথম দিন থেকেই প্রতিটি বাসিন্দার বাড়িতে গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম দিয়ে এসেছি । ফর্ম ফিল-আপ করতে তাঁদের সহযোগিতা করেছি এবং তাঁদের ফর্ম জমা নিয়েছি । শুধু তাই নয়, লিংকের বিরাট সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ করেছি এবং আজ আমি সমস্ত ফর্ম বিডিও অফিসে দিয়ে এসেছি ।"

সালানপুরের বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস জানিয়েছেন, "অসাধারণ কাজ করেছেন বিনীত কুমারী এবং নির্ভুল কাজ হয়েছে । সেই কারণে আমরা তাঁকে পুরস্কৃত করেছি ।" আসানসোলের মহকুমাশাসক তথা এআরও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "সালানপুর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বিনীতা কুমারী জেলায় প্রথম এসআইআর-এর কাজ শেষ করেছেন । তাঁকে আমরা শুভেচ্ছা জানিয়েছি । তবে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা 90-95 শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলেছেন । পশ্চিম বর্ধমান জেলায় খুব ভালোভাবে এসআইআর-এর কাজ এগিয়ে চলেছে ।"

