দুর্গাপুরের আইনজীবীদের আন্দোলনে পাশে আসানসোল বার, ভ্যাকেশন কোর্টে কর্মবিরতি
Asansol Lawyer Movement: নতুন আদালতের পরিকাঠামো-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন করছে দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশন ৷ সেই আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করল আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশন ৷
Published : October 29, 2026 at 5:43 PM IST
আসানসোল (পশ্চিম বর্ধমান), 29 অক্টোবর: দুর্গাপুরে নতুন আদালতের পরিকাঠামো ও আইনজীবীদের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা-সহ একাধিক দাবিতে দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনে নেমেছে । সেই কারণে ভ্যাকেশন কোর্ট চললেও দুর্গাপুরের আইনজীবীরা তাতে অংশ নেননি । তাই দুর্গাপুরের ভ্যাকেশন কোর্টকে আসানসোলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল । কিন্তু দুর্গাপুরের আইনজীবীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশন । আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বৃহস্পতিবার আসানসোল আদালতে ভ্যাকেশন কোর্টের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকলেন আইনজীবীরা । ফলে ভ্যাকেশন কোর্ট চালু থাকলেও কোনও মামলায় সওয়াল-জবাব করেননি আইনজীবীরা ।
উৎসবের ছুটি চলায় আগামী 13 নভেম্বর পর্যন্ত আসানসোল আদালতে নিয়মিত কাজ বন্ধ রয়েছে । এই সময়ে ভ্যাকেশন কোর্টের মাধ্যমে জরুরি মামলার শুনানি হওয়ার কথা । কিন্তু দুর্গাপুর আদালতের পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে সেখানকার আইনজীবীরা কর্মবিরতি আন্দোলনে সামিল হওয়ায় ভ্যাকেশন কোর্ট পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না । এরপরই দুর্গাপুরের ভ্যাকেশন কোর্ট আসানসোল জেলা আদালতে স্থানান্তরিত করা হয় । তবে দুর্গাপুরের আইনজীবীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে আসানসোলের আইনজীবীরাও ভ্যাকেশন কোর্টে কোনও মামলায় অংশ নেননি ।
দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল ঘোষ বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী আদালতে আইনজীবীদের বসার জায়গা, মুহুরিদের ব্যবস্থা, টাইপিস্টদের পরিকাঠামো এবং সাধারণ মানুষের জন্য উপযুক্ত স্থান থাকা প্রয়োজন । কিন্তু দুর্গাপুরে নতুন আদালত ভবন তৈরি হলেও আইনজীবীদের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নেই ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পুরনো ভবনটি বিপজ্জনক বলে বিচারকদের তরফে আগে জানানো হয়েছিল । কিন্তু নতুন ভবনে বিচারকরা চলে গেলেও পুরনো ভবনে আইনজীবী ও ক্লার্কদের কাজ করতে বলা হচ্ছে । এই পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং আইনজীবীদের সম্মানজনক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতেই আমাদের আন্দোলন । আগামী প্রজন্মের আইনজীবীদের স্বার্থে এই লড়াই চলছে ।’’
অন্যদিকে, আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অয়নরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘দুর্গাপুরের ভ্যাকেশন কোর্টের শুনানি আসানসোলে স্থানান্তরিত হওয়ার খবর পাওয়ার পরই আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি । এটি শুধু দুর্গাপুরের আইনজীবীদের সমস্যা নয়, গোটা আইনজীবী সমাজের সমস্যা । নতুন আদালত ভবনে আইনজীবীদের বসার জায়গা, মহিলা আইনজীবীদের জন্য উপযুক্ত স্থান, আইনজীবীদের ওয়েটিং রুম এবং সাক্ষী ও মামলাকারীদের অপেক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা জরুরি । এই পরিকাঠামোগুলি ছাড়া আদালত ভবনকে সম্পূর্ণ বলা যায় না ।’’
দুর্গাপুরের আইনজীবীদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানাতেই আসানসোলের আইনজীবীদের ভ্যাকেশন কোর্টের কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল বলে জানান বার সভাপতি । দুর্গাপুরের আইনজীবীরাও এদিন আসানসোল আদালতে এসে আন্দোলনে অংশ নেন । আসানসোলের আইনজীবীদের এই সমর্থনকে স্বাগত জানিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ।
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