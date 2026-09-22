উই ধরে নষ্ট হচ্ছিল আসানসোলের আর্ট গ্যালারি ! হাল ফেরানোর উদ্য়োগ অগ্নিমিত্রার

উই ধরে নষ্ট হচ্ছিল আসানসোলের আর্ট গ্যালারি ! হাল ফেরানোর উদ্য়োগ অগ্নিমিত্রার
Art Gallery Renovation by Agnimitra Paul: গ্য়ালারির দুরবস্থার কথা কানে যেতেই মন্ত্রীর তৎপরতা, দ্রুত পরিষ্কার করার কাজ শুরু ৷ খুশির হাওয়া স্থানীয় শিল্পীমহলে ৷
Published : September 22, 2026 at 8:21 PM IST
আসানসোল, 22 সেপ্টেম্বর: চিত্রশিল্পীদের দীর্ঘদিন লড়াইয়ের পর 2020 সালে আসানসোলে তৈরি হয়েছিল বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারি। কিন্তু ছ বছর পর সেই আর্ট গ্যালারি নষ্ট হতে বসেছিল । রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উই ধরে ভেঙে পড়ছিল আর্ট গ্যালারির ভেতরের অংশ । বাইরের অংশ, সদর দরজা আগাছায় ভরে গিয়েছিল ।
গত শনিবার আসানসোলে এসে বিষয়টির কথা জানতে পারেন রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তড়িঘড়ি তিনি আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্রকে নির্দেশ দেন, অবিলম্বে হাল ফেরাতে হবে আর্ট গ্যালারির । সেই মতো মঙ্গলবার থেকে বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে ৷
আসানসোলের শিল্পীদের বহুদিন ধরে দাবি ছিল একটি সরকারি আর্ট গ্যালারির । সরকারি প্রেক্ষাগৃহ রবীন্দ্রভবনের উপরে ছবি প্রদর্শনীর একটি জায়গা থাকলেও সেটি শুধুই আর্ট গ্যালারি নয় । পাশাপাশি সেটির যা ভাড়া তাতে ছবি প্রদর্শনী করতে গিয়ে পিছিয়ে যান মফস্বলের শিল্পীরা ।
সরকারিভাবে অল্প টাকা ভাড়ায় যদি কোনও আর্ট গ্যালারি করা যায় সেই প্রস্তাব নিয়ে শিল্পীরা অনুরোধ জানান আসানসোল পুরনিগমে । আসানসোলের মেয়র থাকাকালীন জিতেন্দ্র তেওয়ারির উদ্যোগে বিএনআর মোড়ের কাছে তৈরি হয় বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারি । শিল্পীদের জন্য একটি স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়।
নামমাত্র টাকা দিয়ে শিল্পীরা এই আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী করতে পারেন । কিন্তু জিতেন্দ্র তেওয়ারি মেয়র পদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যে প্রশাসক বা মেয়ররা পরবর্তীকালে এসেছেন, তাঁদের উৎসাহ ছিল না আর্ট গ্যালারি নিয়ে । ফলে তৃণমূল আমলে ক্রমেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়েছে এই আর্ট গ্যালারি । ভেতরে উই লেগে ছবি টাঙানোর জায়গাগুলি ভেঙে পড়ছিল ।
শুধু তাই নয়, গোটা আট গ্যালারি চত্বর আগাছায় ভরে গিয়েছিল । এমনকি আর্ট গ্যালারির সদর দরজার মাথার ওপরেও আগাছা জন্মে বিদ্যাসাগরের মূর্তিকে ঢেকে দিচ্ছিল । আসানসোলের শিল্পীকুলের কাছে এটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।
আর্ট গ্যালারির দুর্দশার কথা অগ্নিমিত্রা পালের কানে পৌঁছয় । পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্রকে তিনি নির্দেশ দেন দ্রুত আর্ট গ্যালারির হাল ফেরানোর জন্য । মন্ত্রী বলেছেন, "আমি আসানসোলের মানুষকে বারবারই বলেছি, যেখানেই যা অসুবিধা আমাকে জানাতে । আমি যেটুকু জানতে পারি সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করে দেওয়ার চেষ্টা করি । আগামী দিনে আর্টগ্যালারিকে আরও সুন্দর করে দেওয়ার চেষ্টা করব।"
তাঁর নির্দেশমতো আর্ট গ্যালারির আগাছা পরিষ্কার করা শুরু হয়েছে । ভেতরের অংশেও সংস্কার হচ্ছে । আপাতত ছবি প্রদর্শনী করার জন্য যতটুকু সংস্কার প্রয়োজন, তা করে দেওয়া হবে । আসানসোল পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করে সাজানো হবে এই আর্ট গ্যালারি ।
রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের উদ্যোগে খুশি শিল্পীকুল । এ প্রজন্মের শিল্পী শুভজিৎ গড়াই ইটিভি ভারতকে ফোনে বলেন, "অনেকদিন ধরেই চাইছিলাম আর্ট গ্যালারির সংস্কার হোক । গ্যালারির যা অবস্থা হয়েছিল তাতে প্রদর্শনী করা যাচ্ছিল না । শুনলাম রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানার পরেই পুরনিগম থেকে কাজ শুরু হয়েছে । তবে আগামী দিনে আরও সুন্দর করে আর্ট গ্যালারি গড়ে দিতে পারলে আমরা আরও খুশি হব ।"
আসানসোলের আরও এক প্রবীণ শিল্পী নীলোৎপল ভট্টাচার্য জানান, "আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ফল আসানসোলের আর্ট গ্যালারি । তিলে তিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল দেখে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম । অগ্নিমিত্রা পাল সে কথা জেনে যে উদ্যোগী হয়েছেন, তাতে আমরা খুশি ।"