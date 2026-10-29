শীতের আমেজ শুরু হতেই পরিযায়ী পাখির আগমন, খুশির জোয়ার জলপাইগুড়িতে

শীতের আমেজ শুরু হতেই পরিযায়ী পাখির আগমন, খুশির জোয়ার জলপাইগুড়িতে
Migratory Birds: এ বার সেখানে আরও বেশি পরিযায়ী পাখি আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন পরিবেশ প্রেমীরা । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 29, 2026 at 5:49 PM IST
জলপাইগুড়ি, 29 অক্টোবর: শীতের আমেজ শুরু হতেই পরিযায়ী পাখি আসা শুরু করল জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকাগুলোতে । শীত শুরুর আগেই এইভাবে পাখি আসতে শুরু করায় খুশি পরিবেশ প্রেমীরা । প্রতি বছর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাইরে থেকে নানা প্রজাতির পাখির আগমন ঘটলেও এবার অনেক আগেই তাদের আসা শুরু হয়েছে ।
জলপাইগুড়ি শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে শোভাবাড়ি ইটভাটা সংলগ্ন ডোবায়, তিস্তা নদীর 4 নং স্পার থেকে 9 নম্বর স্পার পর্যন্ত এলাকা-সহ আশপাশের এলাকায় ইতিমধ্যেই পরিযায়ী পাখিরা এসে পড়েছে । দেশ-বিদেশের নানা প্রজাতির পাখির কিচিরমিচির শব্দে ভোরের ঘুম ভাঙছে এলাকার বাসিন্দাদের । ইটভাটা সংলগ্ন ডোবাকে ঘিরে প্রতি বছরই দেখা যায় নানা প্রজাতির পাখির আনাগোনা । এবার সেখানে আরও বেশি পাখি আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন পরিবেশ প্রেমীরা । তাঁদের মতে, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে ।
সাধারণত পুজোর পর শীতের মরশুম শুরু হলে এই পাখিদের আগমন ঘটে । তবে এ বছর শীতের আমেজ ভালোভাবে পড়ার আগেই অনেক পাখি চলে আসায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা । এই বছর বেশকিছু হাঁস প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে । রুডি, শেলডাক, টাফটেড ডাক, রেড ওয়াটার ল্যাপউইং, গ্রে হেডেড ল্যাপউইং, হুইসলিং টিল প্রজাতির পাখি এ বার এসেছে । পাখিগুলো এখানে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকে, তারপর আবার চলে যায় ।
গত বছর 67-70 প্রজাতির প্রায় 4500-5000 পাখি এসেছিল জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকায় । 2024 সালে দোমহনীতে 1015টি পরিযায়ী পাখি দেখা গেলেও 2025 সালে সেখানে দেখা মেলে 700-রও কম পাখির । অন্যদিকে, তিস্তা নদীর মোহনায় 2024 সালে 33 প্রজাতির 557টি পাখি দেখা গেলেও 2025 সালে 20-21 প্রজাতির 252টি পাখি দেখা গিয়েছিল ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরই কয়েক মাসের জন্য এই জলাশয়কে নিজেদের অস্থায়ী আস্তানা হিসেবে বেছে নেয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি । প্রায় তিন থেকে চার মাস এখানে থাকার পর অনেক পাখিই আবার ফিরে যায় নিজেদের পুরনো ঠিকানায় । প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পাখিরা আসে । আর মার্চ মাসের প্রথমে তাদের ঘরে ফেরার পালা । কয়েক মাস ধরে এখানেই আশ্রয় নেয় এই পরিযায়ী পাখিরা । আবার কিছু প্রজাতির পাখি এই এলাকাতেই বাসা তৈরি করে, ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফোটায় । ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই জলাশয়টি পাখিদের আনাগোনায় মুখর হয়ে ওঠে ।
পরিবেশ প্রেমী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী জানান, "জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকায় প্রচুর পরিযায়ী পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি । এটা খুব ভালো দিক । সাইবেরিয়ান পাখি এসেছে । বেশ কিছু জলাশয় এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে পাখিরা অন্য জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে ।"
এখানে পাখি দেখতে অনেকেই ভিড় জমান । এলাকার বাসিন্দাদের মতে, দেশ-বিদেশের নানা প্রজাতির পাখির এই আগমন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে । তাই পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে এই জলাশয় ও তার আশপাশের পরিবেশ সংরক্ষণ করা জরুরি । শীতের মরশুমে পাখিদের এই আনাগোনা যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা ।
স্থানীয় বাসিন্দা দেব সরকারের দাবি, "জায়গাটি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সংস্কার করা হলে পাখিদের বসবাসের পরিবেশ আরও ভালো হবে । পাশাপাশি, প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছেও জায়গাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে ।"
জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ড. রাজা রাউত বলেন, "কয়েক দশক ধরে আমাদের জলপাইগুড়ি-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিযায়ী পাখির আনাগোনা কমে গিয়েছিল । তবে এবার শীতের শুরু না-হতেই যেভাবে পাখি আসছে তাতে খুব ভালো লাগছে । সাধারণত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাখি আসে বাইরে থেকে । পাখি আসে সাইবেরিয়া, লাদাখ, সিকিম-সহ নানা জায়গা থেকে । আশা করছি এবার 10-15 প্রজাতির পাখি আসবে ।"
তিনি আরও বলেন, "জলাশয় এলাকায় বালি হাঁস, বিভিন্ন প্রজাতির বক-সহ রাশিয়া থেকেও বেশ কিছু হাঁস জাতীয় পাখি এসেছে । রুডি শেল ডাক, কমন পচার্ড, রেড হেডেড পচার্ড, টাফটেড ডাক, ক্রেস্টেড গ্রেব, নর্দার্ন ল্যাপউইং, রিভার ল্যাপউইং পাখি এসেছে । আমরা নজরে রাখছি আর কী কী পাখি আসে । আসা সবে শুরু হয়েছে । আশা করি, এ বার পাখির সংখ্যা বাড়বে । গত বছর জলপাই তিস্তা নদী ও মোহনায় 4500 পাখি এসেছিল । যেখানে 2023 সালে আট হাজার পাখি এসেছিল । দোমহনী এলাকায় এসেছিল 1015টি । বিগত দিনে কয়েক হাজার পাখির দেখা মিলত । এ বার আমরা আশাবাদী, ঠান্ডা ভালো পড়লে পাখিও অনেক আসবে ।"