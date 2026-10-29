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শীতের আমেজ শুরু হতেই পরিযায়ী পাখির আগমন, খুশির জোয়ার জলপাইগুড়িতে

Migratory Birds: এ বার সেখানে আরও বেশি পরিযায়ী পাখি আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন পরিবেশ প্রেমীরা । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷

Migratory Birds
রাজ্যে হাজির ভিনদেশি অতিথিরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2026 at 5:49 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 29 অক্টোবর: শীতের আমেজ শুরু হতেই পরিযায়ী পাখি আসা শুরু করল জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকাগুলোতে । শীত শুরুর আগেই এইভাবে পাখি আসতে শুরু করায় খুশি পরিবেশ প্রেমীরা । প্রতি বছর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাইরে থেকে নানা প্রজাতির পাখির আগমন ঘটলেও এবার অনেক আগেই তাদের আসা শুরু হয়েছে ।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে শোভাবাড়ি ইটভাটা সংলগ্ন ডোবায়, তিস্তা নদীর 4 নং স্পার থেকে 9 নম্বর স্পার পর্যন্ত এলাকা-সহ আশপাশের এলাকায় ইতিমধ্যেই পরিযায়ী পাখিরা এসে পড়েছে । দেশ-বিদেশের নানা প্রজাতির পাখির কিচিরমিচির শব্দে ভোরের ঘুম ভাঙছে এলাকার বাসিন্দাদের । ইটভাটা সংলগ্ন ডোবাকে ঘিরে প্রতি বছরই দেখা যায় নানা প্রজাতির পাখির আনাগোনা । এবার সেখানে আরও বেশি পাখি আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন পরিবেশ প্রেমীরা । তাঁদের মতে, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে ।

রাজ্যে হাজির ভিনদেশি অতিথিরা (ইটিভি ভারত)

সাধারণত পুজোর পর শীতের মরশুম শুরু হলে এই পাখিদের আগমন ঘটে । তবে এ বছর শীতের আমেজ ভালোভাবে পড়ার আগেই অনেক পাখি চলে আসায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা । এই বছর বেশকিছু হাঁস প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে । রুডি, শেলডাক, টাফটেড ডাক, রেড ওয়াটার ল্যাপউইং, গ্রে হেডেড ল্যাপউইং, হুইসলিং টিল প্রজাতির পাখি এ বার এসেছে । পাখিগুলো এখানে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকে, তারপর আবার চলে যায় ।

গত বছর 67-70 প্রজাতির প্রায় 4500-5000 পাখি এসেছিল জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকায় । 2024 সালে দোমহনীতে 1015টি পরিযায়ী পাখি দেখা গেলেও 2025 সালে সেখানে দেখা মেলে 700-রও কম পাখির । অন্যদিকে, তিস্তা নদীর মোহনায় 2024 সালে 33 প্রজাতির 557টি পাখি দেখা গেলেও 2025 সালে 20-21 প্রজাতির 252টি পাখি দেখা গিয়েছিল ।

Migratory Birds
শীত শুরুর আগেই দল বেঁধে হাজির পরিযায়ী পাখিরা (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরই কয়েক মাসের জন্য এই জলাশয়কে নিজেদের অস্থায়ী আস্তানা হিসেবে বেছে নেয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি । প্রায় তিন থেকে চার মাস এখানে থাকার পর অনেক পাখিই আবার ফিরে যায় নিজেদের পুরনো ঠিকানায় । প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পাখিরা আসে । আর মার্চ মাসের প্রথমে তাদের ঘরে ফেরার পালা । কয়েক মাস ধরে এখানেই আশ্রয় নেয় এই পরিযায়ী পাখিরা । আবার কিছু প্রজাতির পাখি এই এলাকাতেই বাসা তৈরি করে, ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফোটায় । ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই জলাশয়টি পাখিদের আনাগোনায় মুখর হয়ে ওঠে ।

পরিবেশ প্রেমী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী জানান, "জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকায় প্রচুর পরিযায়ী পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি । এটা খুব ভালো দিক । সাইবেরিয়ান পাখি এসেছে । বেশ কিছু জলাশয় এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে পাখিরা অন্য জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে ।"

Migratory Birds
ইটভাটা সংলগ্ন ডোবায় আসে দেশ-বিদেশের নানা প্রজাতির পাখি (ইটিভি ভারত)

এখানে পাখি দেখতে অনেকেই ভিড় জমান । এলাকার বাসিন্দাদের মতে, দেশ-বিদেশের নানা প্রজাতির পাখির এই আগমন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে । তাই পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে এই জলাশয় ও তার আশপাশের পরিবেশ সংরক্ষণ করা জরুরি । শীতের মরশুমে পাখিদের এই আনাগোনা যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা ।

স্থানীয় বাসিন্দা দেব সরকারের দাবি, "জায়গাটি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সংস্কার করা হলে পাখিদের বসবাসের পরিবেশ আরও ভালো হবে । পাশাপাশি, প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছেও জায়গাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে ।"

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ড. রাজা রাউত বলেন, "কয়েক দশক ধরে আমাদের জলপাইগুড়ি-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিযায়ী পাখির আনাগোনা কমে গিয়েছিল । তবে এবার শীতের শুরু না-হতেই যেভাবে পাখি আসছে তাতে খুব ভালো লাগছে । সাধারণত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাখি আসে বাইরে থেকে । পাখি আসে সাইবেরিয়া, লাদাখ, সিকিম-সহ নানা জায়গা থেকে । আশা করছি এবার 10-15 প্রজাতির পাখি আসবে ।"

তিনি আরও বলেন, "জলাশয় এলাকায় বালি হাঁস, বিভিন্ন প্রজাতির বক-সহ রাশিয়া থেকেও বেশ কিছু হাঁস জাতীয় পাখি এসেছে । রুডি শেল ডাক, কমন পচার্ড, রেড হেডেড পচার্ড, টাফটেড ডাক, ক্রেস্টেড গ্রেব, নর্দার্ন ল্যাপউইং, রিভার ল্যাপউইং পাখি এসেছে । আমরা নজরে রাখছি আর কী কী পাখি আসে । আসা সবে শুরু হয়েছে । আশা করি, এ বার পাখির সংখ্যা বাড়বে । গত বছর জলপাই তিস্তা নদী ও মোহনায় 4500 পাখি এসেছিল । যেখানে 2023 সালে আট হাজার পাখি এসেছিল । দোমহনী এলাকায় এসেছিল 1015টি । বিগত দিনে কয়েক হাজার পাখির দেখা মিলত । এ বার আমরা আশাবাদী, ঠান্ডা ভালো পড়লে পাখিও অনেক আসবে ।"

TAGGED:

MIGRATORY BIRDS
WINTER SEASON
JALPAIGURI MIGRATORY BIRDS
জলপাইগুড়ি
পরিযায়ী পাখি

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