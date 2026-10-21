সময়ের স্রোতে দুর্গাপুজোর সঙ্গে পতিতালয়ের মাটির সম্পর্ক আর কতদিন অটুট?

সময়ের স্রোতে দুর্গাপুজোর সঙ্গে পতিতালয়ের মাটির সম্পর্ক আর কতদিন অটুট?
Brothel Soil: শুধু প্রতিমা নির্মাণেই নয়, দুর্গাপুজোর আচারেও পতিতালয়ের মাটির উল্লেখ রয়েছে ৷ লিখছেন পার্থ দাস ৷
Published : October 21, 2026 at 1:41 PM IST
মালদা, 21 অক্টোবর: আধুনিকতা, সময় আর দিন পরিবর্তনের স্রোতে কি হারিয়ে যাচ্ছে দুর্গাপুজোর রীতি? রীতি অনুযায়ী আগে যে পদ্ধতিতে প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে নিরঞ্জন পর্ব সম্পন্ন হত, এখন তার অনেক কিছুই পিছনে চলে গিয়েছে ৷ ভবিষ্যতে বাঙালির দুর্গাপুজোয় আরও পরিবর্তন আসবে কি না, তা সময়ই বলবে ৷
একটা সময় ছিল, যখন পতিতালয়ের মাটি ছাড়া মহামায়ার পুজোর কথা কেউ ভাবতে পারত না ৷ প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে মহাদশমীর শেষ পুজো, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই মৃত্তিকার ব্যবহারের রীতি পালন করা হত ৷ সেই কারণে প্রতি বছর রথযাত্রার আগে মালদা শহরের প্রত্যেক মৃৎশিল্পী ছুটে যেতেন যৌনপল্লিতে ৷ যে পল্লি সমাজের উচ্চস্তরের কাছে কার্যত নিষিদ্ধ ৷ মৃৎশিল্পীদেরও সেদিকটা মাথায় রাখতে হত ৷ তাই ভোর ভোরই তাঁরা পৌঁছে যেতেন কোনও বারবণিতার কাছে ৷ সেই মহিলা আগে থেকেই তৈরি থাকতেন ৷ শিল্পী তাঁর কাছে এলেই হাতে তুলে দিতেন তাঁর দরজার মাটি ৷ সেই মাটি দিয়ে মায়ের মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করতেন শিল্পী ৷
শুধু প্রতিমা নির্মাণেই নয়, দুর্গাপুজোর আচারেও পতিতালয়ের মাটির উল্লেখ রয়েছে ৷ দেবীর মহাস্নানের আচারে এই মাটির সঙ্গে আরও নানা ধরনের মাটির ব্যবহার করতে হয় ৷ মহাসপ্তমীর সকালে নবপত্রিকার পর সেসব মাটি দিয়ে দেবীর মহাস্নান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ৷ দর্পণে প্রতিফলিত মায়ের সামনে বিভিন্ন ধরনের মাটি ও জল নিবেদন করতে হয় বলে ভগবতীর পুজোর বিধানে রয়েছে ৷ এই মাটির ছোঁয়া থাকে প্রতিদিনের পুজোয় ৷ মহাদশমী তিথিতে দেবীর ঘটের সঙ্গে এই মাটিও গঙ্গায় মিলিয়ে যায় ৷
মালদা শহরে যৌনপল্লিতে রয়েছে দুর্গামন্দির ৷ সেই মন্দিরে প্রতি বছর দুর্গাপুজো করেন খগেন্দ্রনাথ পাণ্ডে ৷ বাবার হাত ধরে 15 বছর বয়সে পুজোর মন্ত্র এবং আচারবিধি শিখেছিলেন ৷ 71 বছর বয়সেও সেই বিধি থেকে সরে আসেননি তিনি ৷ দুর্গাপুজোর সঙ্গে পতিতালয়ের মাটির সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেন, "মায়ের পুজোয় সপ্তমীর মহাস্নান মন্ত্রে বলা হয়েছে, পতিতালয়ের মাটি, হ্রিং কাত্যায়নী নমঃ ৷ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবী কাত্যায়নীর এক লোকশ্রুত কাহিনি ৷ একবার মা মহামায়া একেবারে সাধারণ বেশে পতিতালয়ে গিয়েছিলেন ৷ তিনি বারবণিতাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে দেয়, তিনি শুধু তথাকথিত উচ্চবর্ণের দেবী নন ৷ সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের দেবী তিনি ৷ তিনি সবারই মা ৷ মা কাত্যায়নীই তো মা গৌরী ৷ তবে শুধু পতিতালয়ের মাটিই নয় ৷ মায়ের পুজোয় মৃত্তিকা সংগ্রহের তালিকায় নদীর কূল, রাজদ্বার, বরাহদন্ত, চতুষ্পথ, দেবদ্বার, পারাবার, বৃষশৃঙ্গ, বল্মীক এবং গঙ্গামাটিরও উল্লেখ রয়েছে ৷"
খগেন্দ্রনাথ আরও বলেন, "মায়ের পুজোয় প্রয়োজনীয় প্রতিটি মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রতীকী অর্থ ৷ পতিতালয়ের মাটি নিয়ে দু'টি জনপ্রিয় কাহিনি চালু রয়েছে ৷ কোনও এক সময় শিব নাকি কুষ্ঠরোগীর বেশ ধরে পতিতালয়ে যান ৷ অসুস্থ মহাদেবের সেবা করেন কয়েকজন যৌনকর্মী ৷ সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁদের বর দেন, তাঁদের উঠোনের মাটি দিয়েই তৈরি হবে গৌরীর প্রতিমা ৷ তখন থেকেই দুর্গাপ্রতিমায় পতিতালয়ের মাটি ব্যবহার চালু হয় ৷ তবে, এই পদ্ধতির বহুল প্রচলিত কারণ হল, পুরুষরা গণিকালয়ে যাওয়ার সময় নিজেদের সমস্ত পুণ্য বারবণিতার দরজার বাইরে রেখে যায় ৷ তাই সেই মাটি পুণ্যময় ৷ এই কারণেই দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণ এবং মায়ের পুজোয় পতিতালয়ের মাটি ব্যবহারে পুণ্যার্জন হয় ৷ তবে এই দুই কাহিনিকে শাস্ত্রের বক্তব্য বলে ধরে নেওয়া সঠিক হবে না ৷ এই দু'টিই বহুল প্রচলিত লোকশ্রুতি ৷"
তবে, বর্তমান সময়ে শাস্ত্রীয় প্রাচীন এই রীতি আর সেভাবে মানা হয় না ৷ এখন শহরে কাঁচারাস্তা নেই বললেই চলে ৷ পুরোটাই পিচ অথবা কংক্রিটের রাস্তা ৷ ফলে বারবণিতাদের দরজায় আর মাটি নেই ৷ শহরের সত্তরোর্ধ্ব মৃৎশিল্পী শম্ভুনাথ সাহার কথায়, "এই শহর বাজারে এখন পতিতালয়ের মাটি পাব কোথায়? বহু বছর আগে একজন আমাকে সেই মাটি কিছুটা এনে দিয়েছিলেন ৷ প্রায় 50 বছর ধরে সেই মাটি সযত্নে রেখে দিয়েছি ৷ দুর্গাপ্রতিমা তৈরির সময় সাধারণ মাটির মধ্যে সামান্য এই মাটি মিশিয়ে দিই ৷ এতে প্রাচীন রীতি কিছুটা বাঁচে ৷"
নবীন প্রজন্মের মৃৎশিল্পী সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য, "এসব নিয়ে এখন আর কেউ ভাবে না ৷ এখন শিল্পের উপরেই সবাই নজর দেয় ৷ প্রতিমার ক্ষেত্রেও প্রাচীন রীতির থেকে শিল্প প্রধান হয়ে উঠে ৷ বছর পনেরো ধরে আমি প্রতিমা নির্মাণের কাজ করছি ৷ কোনওদিনই দুর্গাপ্রতিমায় পতিতালয়ের মাটি ব্যবহার করিনি ৷"
হয়তো একেই সময়ের স্রোতে বয়ে চলা বলে ৷ যে স্রোতে ভেসে পতিতা, গণিকা, বেশ্যা নাম পিছনে ফেলে এখন দেহপসারিণীরা হয়ে উঠেছেন যৌনকর্মী ৷ সেভাবেই হয়তো একদিন দুর্গাপুজোর সঙ্গে পতিতালয়ের মাটির সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যাবে ! হয়তো কখনও দেবীমূর্তির সঙ্গে মহাদশমী তিথিতে এই মাটি প্রবহমান জলের মাধ্যমেই স্মৃতি হিসাবে থেকে যাবে ৷