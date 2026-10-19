বর্ষা বিদায়ে বাতাসে হেমন্তের ছোঁয়া, বৃষ্টি কাঁটা ছড়াবে না পুজোর আনন্দে
puja weather : 19 থেকে 24 তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।
Published : October 19, 2026 at 7:06 AM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর : হাওয়ায় হালকা ঠান্ডার অনুভূতি। কার্তিক মাস মানেই হেমন্তকাল। যা শীতের আগমনী। বর্ষা বিদায় নেওয়ার পরেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে বর্ষার রেশ রয়ে যাচ্ছিল। আবহাওয়া দপ্তর এবার জানিয়েছে, বর্ষার পুরোপুরি বিদায়ের কথা। আজ মহাষ্টমী। শারদোৎসবের আনন্দে কাঁটা ছড়াবে না বৃষ্টি।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আজ 19 থেকে 24 তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা খুব কম। আগামী এক সপ্তাহ কলকাতায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। সেখানেও বর্ষা বিদায় নিয়েছে। তবুও উপরের পাঁচটি জেলায় হালকা বৃষ্টি হলেও সেটা বর্ষার নয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় আজ স্থানীয়ভাবে দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তাই বলাই যায়, বৃষ্টি রাজ্যজুড়ে পুজোর আনন্দে বাধা সৃষ্টি করবে না। শুষ্ক, রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়ায় পুজো কাটবে। কলকাতাও ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
রবিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.02 সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রী নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ৷
আজ সোমবার মহাষ্টমী। দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগে জানিয়েছিল, দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে । দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে । কোমোরিন এলাকা থেকে অক্ষরেখা ওড়িশা উপকূলের উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । অক্ষরেখাটি দক্ষিণ পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে গিয়েছে ।"