শাসক বদলাতেই শান্ত উত্তরবঙ্গের বহু নদী, বন্ধ ডাম্পার-ট্রাক্টরের দাপাদাপি
তৃণমূল জমানায় নদী থেকে বালি-পাথর অবৈধভাবে তোলার অভিযোগ বারবার উঠেছে৷ গত এক সপ্তাহে সেই ঘটনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে৷
Published : May 11, 2026 at 4:59 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 মে: এক সপ্তাহ আগে শাসকের পরিবর্তন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে৷ দেড় দশকের তৃণমূল জমানাকে অতীত করে এখন বাংলার শাসনভার ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে৷ তৃণমূলের হাত থেকে বিজেপির হাতে ক্ষমতা যেতে না যেতেই উত্তরবঙ্গের নদীগুলো শান্ত হয়ে গিয়েছে। নদী-বক্ষে ডাম্পার আর ট্রাক্টরের দাপাদাপি এখন পুরোপুরি বন্ধ। যেখানে প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উত্তরবঙ্গের নদীগুলো থেকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর তোলা হতো, সেখানে শাসকের পরিবর্তন হতেই রাতারাতি বন্ধ গিয়েছে সবকিছু৷
বিজেপির বক্তব্য, নদী থেকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর তোলা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি আগেই দেওয়া হয়েছিল৷ সেটাই এবার প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে৷ আগামিদিনে পরিবেশরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে৷ এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খুশি পরিবেশ-প্রেমীরা। এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন তাঁরা৷
জলপাইগুড়ি জেলার নদীগুলোর মধ্যে তিস্তা, লিস, ঘিস, জলঢাকা, যমুনা, রেতি, সুকৃতি, চেল ও মূর্তি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার তোর্সা, রায়ডাক, জয়ন্তী, সংকোশ, ডিমা, তুরতুরী, ডিমা নদী থেকে দিনের পর দিন বালি-পাথর তোলা হতো বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে।
অভিযোগ, নদীর গতিপথ পালটে দিয়ে আর্থ-মুভার দিয়ে বালি তোলা হতো। নদীতে সাধারণ মানুষের যাওয়া কার্যত বারণ ছিল। গত সোমবার ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ হয়ে যায়৷ ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা নদীতে অবৈধভাবে বালি তোলার বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক অভিযান চালিয়েছেন৷ সেই অভিযানে বড় বড় আর্থ-মুভার বাজেয়াপ্তও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক মনোজ কুমার ওঁরাও বলেন, ‘‘আমি দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা, জনপ্রতিনিধিরা এই বালি পাথরের সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। একাধিক বার আমার ওপর এরাই আক্রমণ করেছে। কথা দিয়েছিলাম, বিজেপি সরকারের প্রতিষ্ঠা হলে নদী থেকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে বালি-পাথর তোলা বন্ধ করব। আজ আমাদের বন্ধ করতে হয়নি। যারা বালি-পাথর তুলত, তারাই আজ নদীর বেডে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন না। আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদক কীভাবে রক্ষা করতে হয়, সেই চেষ্টাই চালাব।’’
জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক অধ্যাপক রাজা রাউত বলেন, ‘‘অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগ। আমি চাইব এই ধারা বজায় রাখতে। যাতে জল, জমি, জঙ্গল সুরক্ষিত থাকে। যেভাবে উত্তরবঙ্গের নদীগুলো থেকে বালি পাথর অবৈজ্ঞানিক ভাবে তোলা হতো, তাতে নদীর গতিপথ পালটে যাচ্ছিল। এতে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটা আশঙ্কা রয়েছে। এই বিষয়ে নতুন সরকারের গবেষণা করা দরকার। আগামিদিনে যাতে নদীগুলো বাঁচে, অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা না হয়, সেটা দেখা উচিত।’’