কীভাবে কর্মীদের কাছে পৌঁছবে বকেয়া ডিএ? 9 দফা এসওপি-তে স্পষ্ট করল রাজ্য

কীভাবে কর্মীদের কাছে পৌঁছবে বকেয়া ডিএ? 9 দফা এসওপি-তে স্পষ্ট করল রাজ্য
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ভাতা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য ৷ ডিএ নিয়ে নয় দফার বিস্তারিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর প্রকাশ করা হয়েছে ।
Published : March 26, 2026 at 5:21 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা বা ডিএ প্রদান নিয়ে এবার চূড়ান্ত প্রশাসনিক রূপরেখা প্রকাশ করল নবান্ন । দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং আইনি টালবাহানার পর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে বকেয়া ডিএ মেটানোর দফতরের প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু করে দিল রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর ।
কীভাবে এই বকেয়া ডিএ-র বিল তৈরি হবে এবং কোন পদ্ধতিতে সেই টাকা সরকারি কর্মীদের হাতে পৌঁছাবে, তা স্পষ্ট করতে একটি নয় দফার বিস্তারিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP) বা গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে । নবান্নের এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ পাওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া যাবতীয় ধোঁয়াশা কাটল বলেই মনে করা হচ্ছে ।
রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনই মহার্ঘভাতা নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি বিশেষ পোস্ট করে তিনি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর কথা জানিয়েছিলেন । বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয় । মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার ঠিক দু'দিন পর অর্থ দফতরের তরফে এই সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয় ।
কিন্তু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও এই ডিএ প্রদান কীভাবে হবে, কোন পদ্ধতিতে টাকা মিলবে, তা নিয়ে সরকারি কর্মচারী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা ও বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছিল । বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছিল, ভোটের আবহে এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া ডিএ আদৌ দ্রুত মেটানো সম্ভব হবে কি না । এইসব জল্পনার মাঝেই আজ অর্থ দফতরের ই-গভর্ন্যান্স গ্রুপের প্রকাশিত এই নয় দফার এসওপি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
অর্থ দফতরের 16 মার্চ জারি করা মেমোরেন্ডামে (নম্বর: 1029-এফ (ই-গভ)) রাজ্যের সমস্ত দফতরের ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসারদের (DDO) জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে । গত 13 মার্চ প্রকাশিত অর্থ দফতরের 996-এফ (পি2) বিজ্ঞপ্তির ওপর ভিত্তি করেই এই নতুন গাইডলাইন তৈরি হয়েছে ।
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ডব্লিউবিআইএফএমএস (WBiFMS)-এর এইচআরএমএস (HRMS) মডিউলের মাধ্যমে ডিডিও-রা ধাপে ধাপে কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র বিল তৈরি করবেন । বিল তৈরির ক্ষেত্রে যাতে রাজ্যজুড়ে কোনও প্রযুক্তিগত বা প্রশাসনিক বাধা তৈরি না-হয়, তার জন্য এই নয়টি সুনির্দিষ্ট ধাপ অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
এই নির্দেশিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল, টাকা প্রদানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি । সরকারি কর্মীদের একাংশের মনে বড় প্রশ্ন ছিল যে, বকেয়া ডিএ-র টাকা নগদে হাতে পাওয়া যাবে, নাকি তা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা পড়বে । এসওপি-র প্রথম দিকেই সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে । জানানো হয়েছে, বর্তমানে কর্মরত সাধারণ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার টাকা সরাসরি তাঁদের জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা জিপিএফ (GPF) অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে । ডিডিও-রা নির্দিষ্ট হেড অফ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই টাকা জিপিএফ-এ ক্রেডিট করার যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন ।
তবে, সমস্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম এক থাকছে না । রাজ্যের গ্রুপ-ডি (Group D) বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী এবং প্রাক্তন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিয়মে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে । এসওপি-র নবম বা শেষ দফায় একেবারে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে যে, এই গ্রুপ-ডি এবং প্রাক্তন কর্মীদের ক্ষেত্রে বকেয়া ডিএ-র টাকা জিপিএফ-এর বদলে সরাসরি তাঁদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে । এই প্রক্রিয়ার জন্য এইচআরএমএস পোর্টালে একটি নির্দিষ্ট 'বেনিফিশিয়ারি লিস্ট' বা সুবিধাভোগীদের তালিকা জেনারেট করা হবে, যার মাধ্যমে সরাসরি টাকা পৌঁছে যাবে কর্মীদের কাছে ।
পাশাপাশি, বিল তৈরির প্রযুক্তিগত ধাপগুলোও ডিডিও-দের জন্য অনেক সহজ করে দেওয়া হয়েছে । নির্দেশিকা অনুযায়ী, এইচআরএমএস পোর্টালের 'Arrear/Supplementary' মেনু থেকে 'Tasklist'-এ গিয়ে কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র স্টেটমেন্ট দেখতে পাবেন আধিকারিকরা । এরপর 'Installment Details' বা কিস্তির বিবরণ অংশে জিপিএফ অ্যাকাউন্টে ঠিক কত টাকা ট্রান্সফার হবে, তা স্ক্রিনে দেখা যাবে । সমস্ত তথ্য নিখুঁতভাবে যাচাই করার পর ডিডিও-রা 'Generate Bill' অপশনে ক্লিক করে বিল তৈরি করতে পারবেন ।
জিপিএফ অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় টিআর ফর্ম 47 (TR Form 47) বকেয়া বিলের সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে যাবে । এছাড়া যে সমস্ত কর্মীদের নাম কোনও কারণে বাদ পড়বে, তাঁদের জন্য আলাদা তালিকা তৈরি করে বকেয়া বিল জেনারেট করার সুযোগও থাকছে ।
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার এবং কর্মচারী সংগঠনগুলির মধ্যে আইনি লড়াই দীর্ঘদিনের । স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (স্যাট), কলকাতা হাইকোর্ট পেরিয়ে এই মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত । অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার বকেয়া মেটানোর কাজে গতি আনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে মুখ্যমন্ত্রীর আগাম ঘোষণা এবং তারপর দ্রুততার সঙ্গে এই এসওপি প্রকাশ - সব মিলিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ প্রশমনের একটি বড়সড় প্রশাসনিক প্রয়াস সম্পন্ন হল । এখন শুধু দেখার, এই নির্দেশিকা মেনে কত দ্রুত রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মীর অ্যাকাউন্টে বকেয়া মহার্ঘভাতার টাকা সফলভাবে পৌঁছে যায় ।