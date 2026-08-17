NEP মেনে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশের মূল্যায়নে আসছে বদল, শুরু শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

NEP মেনে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশের মূল্যায়নে আসছে বদল, শুরু শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
হোলিস্টিক প্রোগ্রেস কার্ড ও প্রশ্নপত্রে বদল আনছে শিক্ষা দফতর ৷ পরিবর্তন আনা হচ্ছে পড়াশোনার ধরনেও ৷
Published : August 17, 2026 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে ৷ হোলিস্টিক প্রোগ্রেস কার্ডের ধরনের সঙ্গে বদলে যাবে শ্রেণিকক্ষের মূল্যায়ন পদ্ধতি ৷ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মতো বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও পরিবর্তন আসছে ৷ সেই সঙ্গে মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার বদলে পড়ুয়াদের দক্ষতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং হাতেকলমে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই তৈরি হবে নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি ৷
সোমবার সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনের অডিটোরিয়ামে 'পরখ'-এর পাঁচদিনের কর্মশালার সূচনা হয়েছে ৷ জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অনুযায়ী, পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশ এবং সেই বিকাশের মূল্যায়ন কীভাবে করা হবে, তা নিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এই কর্মশালায় ৷ কর্মশালার উদ্বোধনে স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, "শুধু পড়াশোনা নয়, পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নয়নই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷"
এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল, নতুন হোলিস্টিক প্রোগ্রেস কার্ড সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করা এবং সেই অনুযায়ী মূল্যায়নের পদ্ধতি শেখানো ৷ 'পরখ' সেলের মাধ্যমে ধাপে ধাপে রাজ্যের সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে ৷ পরখ-এর সিইও অধ্যাপক ইন্দ্রাণী ভাদুড়ি বলেন, "জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—ফাউন্ডেশন, প্রিপারেটরি, মিডল এবং সেকেন্ডারি ৷ ফাউন্ডেশন পর্যায়ে বালবাটিকা বা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ৷ প্রিপারেটরি পর্যায়ে, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি ৷ মিডল পর্যায়ে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং সেকেন্ডারি পর্যায়ে, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ প্রতিটি পর্যায়ের জন্য পৃথক হোলিস্টিক প্রোগ্রেস কার্ড তৈরি করা হয়েছে ৷
নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় 'রোট মেমোরাইজেশন' বা মুখস্থ করে শেখার পরিবর্তে 'কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং' বা পারদর্শিতা নির্ভর শিক্ষাদানের উপর জোর দেওয়া হবে ৷ অর্থাৎ, কোনও বিষয় পড়ুয়া কতটা মুখস্থ করেছে, শুধু তা নয়, শেখা বিষয়টি কতটা বুঝেছে, বিশ্লেষণ করতে পারছে কি না এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারছে কি না—সেই দক্ষতাও মূল্যায়নের অংশ হবে ৷
পড়ুয়ার সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে পড়াশোনাকে সীমাবদ্ধ না-রেখে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি শিক্ষার পাশাপাশি আর্ট ইন্টিগ্রেটেড এবং স্পোর্টস ইন্টিগ্রেটেড লার্নিংয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে ৷ মাধ্যমিক স্তর শেষ করার আগে অন্তত একটি দক্ষতা যাতে পড়ুয়ারা অর্জন করে পারে, সেটাই লক্ষ্য স্কুলশিক্ষা দফতরের ৷
নতুন হোলিস্টিক প্রোগ্রেস কার্ডের সঙ্গে প্রশ্নপত্রেও যে পরিবর্তন আসবে, তা স্পষ্ট করেছেন পরখ-এর সিইও ৷ তাঁর কথায়, "ক্লাসে শিক্ষক যে মূল্যায়ন করবেন, সেখানেও পারদর্শিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে ৷ একইভাবে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও হবে কম্পিটেন্সি বা পারদর্শিতা ভিত্তিক ৷ তবে, ঠিক কোন পরীক্ষা থেকে এই পরিবর্তন কার্যকর হবে, তা এখনই জানানো হয়নি ৷
এ বিষয়ে স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, "শিক্ষা ব্যবস্থায় হঠাৎ করে কোনও পরিবর্তন করা হবে না ৷ আগে শিক্ষকদের সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা হবে ৷ তারপর ধাপে ধাপে নতুন পদ্ধতি কার্যকর করা হবে ৷ নির্দিষ্ট কোন পরীক্ষায়, কবে থেকে নতুন পদ্ধতি চালু হবে, তা উপযুক্ত সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে ৷"
এদিকে, পুরনো হোলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড বাতিল হচ্ছে না-বলেও স্পষ্ট করেছেন মন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, আগের রিপোর্ট কার্ডও সেই সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ছিল ৷ বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সেটিকে আরও উন্নত ও পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷ প্রথমে রাজ্য স্তরে মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ তাঁরা পরে জেলা স্তরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন ৷ প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে সেই প্রশিক্ষণ ব্লক স্তরেও নিয়ে যাওয়া হতে পারে ৷ রাজ্যে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ শিক্ষককে এই নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করতে সময় লাগবে বলেই শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
শুধু নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের উপর বাড়তি গুরুত্ব নয়, খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ফাইন আর্টসের মতো এতদিন তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা ক্ষেত্রগুলিকেও পড়ুয়াদের সার্বিক মূল্যায়নের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য রয়েছে ৷ ফলে নতুন হোলিস্টিক প্রোগ্রেস কার্ডের মাধ্যমে পরীক্ষার নম্বরের পাশাপাশি পড়ুয়ার সামগ্রিক দক্ষতা ও বিকাশের ছবিও তুলে ধরতে চাইছে শিক্ষা দফতর ৷