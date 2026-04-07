বকেয়া ডিএ মেটাতে তৎপর নবান্ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে শিক্ষক-কর্মীদের বিস্তারিত তালিকা তলব

বকেয়া ডিএ মেটাতে তৎপর নবান্ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে শিক্ষক-কর্মীদের বিস্তারিত তালিকা তলব
রাজ্য অর্থ দফতর 2016 সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে 2019 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালের হিসাব চূড়ান্ত করতে চাইছে ।
Published : April 7, 2026 at 1:16 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বা ডিএ প্রদান নিয়ে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের । বকেয়া মহার্ঘভাতার জট কাটাতে এবার তৎপরতা শুরু হল প্রশাসনিক স্তরে । নবান্নের নির্দেশিকা মেনে সোমবার রাজ্যের সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে কর্মরত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বিস্তারিত তালিকা তলব করল রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর । শুধুমাত্র কর্মরতরাই নন, সরকারের তরফে পাঠানো ওই নির্দেশিকায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের যাবতীয় তথ্যও দ্রুত জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, রাজ্য অর্থ দফতর 2016 সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে 2019 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালের হিসাব চূড়ান্ত করতে চাইছে । এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মরত কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের বেতন, বিভিন্ন ভাতা এবং পেনশনের যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই মর্মে রাজ্যের সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রেজিস্ট্রারদের কাছে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে । ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শিক্ষক ও কর্মীদের প্রতি মাসে দেওয়া মহার্ঘভাতা এবং মহার্ঘ ত্রাণের (Dearness Relief) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হিসাব প্রস্তুত করে পাঠাতে হবে ।
রাজ্য সরকারের তরফে পাঠানো নির্দেশিকায় এই হিসাব জমার প্রক্রিয়ার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে । জানানো হয়েছে, এই গোটা তথ্যভাণ্ডারটি বা ডেটাবেস (Database) এমএস-এক্সেল (MS-Excel) ফর্ম্যাটে সরকারের কাছে জমা দিতে হবে । এই কাজে যাতে কোনওরকম ত্রুটি বা পরিসংখ্যানগত গাফিলতি না-থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রেজিস্ট্রারদের । নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার বা ডিডিও-র (DDO) মাধ্যমে এই সমস্ত পরিসংখ্যানের সত্যতা নিখুঁতভাবে যাচাই করতে হবে । সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মীদের সার্ভিস বুক (Service Book) এবং তাঁদের নিজস্ব পরিচয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই যাচাইকরণ বা ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ।
দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা বা ডিএ নিয়ে টানাপোড়েন চলছে । রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিষয়টি নিয়ে আদালতেও আইনি লড়াই চলছে । এই আবহে রাজ্য সরকারের এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
প্রশাসনিক স্তরে হিসাব নিকাশ স্বচ্ছ রাখতে এবং প্রকৃত বকেয়া নির্ধারণ করতেই 2016 থেকে 2019 সালের মধ্যবর্তী সময়কালকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । কর্মীদের প্রকৃত প্রাপ্য মহার্ঘভাতার সঠিক পরিসংখ্যান একত্রিত করতেই এই সুনির্দিষ্ট ডেটাবেস তৈরি করা হচ্ছে । শিক্ষা মহলের একাংশ আশাবাদী, এই তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত নবান্নে পাঠানোর পরেই ডিএ প্রদান সংক্রান্ত চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে রাজ্য অর্থ দফতর ।