'আমি সেই বাংলাকে দেখতে চাই যেখানে'- আগামী পরিকল্পনায় কোন বিষয়ে 'পাখির চোখ' লাভলির ?

'আমি সেই বাংলাকে দেখতে চাই যেখানে'- আগামী পরিকল্পনায় কোন বিষয়ে 'পাখির চোখ' লাভলির ?
লাভলির কথায়, "সোনারপুর দক্ষিণে ড্রেনেজের সমস্যা খুব বেশি। জল জমার সমস্যা ছিল ভীষণ ৷ যেটা আমরা অনেকটাই সমাধান করতে পেরেছি।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 4:38 PM IST
নবনীতা দত্তগুপ্ত
আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। হাতে সময় বেশি নেই। 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে তাই প্রচারে ইতিমধ্যেই শামিল প্রার্থীরা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। একদিকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। অন্যদিকে পরিবর্তনকামী বিজেপি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনুপ্রবেশে মদত-সহ নানা অভিযোগ তুলে ক্ষমতার পালাবদলের ডাক দিচ্ছে। এই আবহে ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সোনারপুর দক্ষিণের মানুষের কথা তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী লাভলি মৈত্র।
ইটিভি ভারত: রণক্ষেত্রে আবারও। কী আশা এবার?
লাভলি মৈত্র: আশা মানুষের আশীর্বাদ আর ভালোবাসা পাবো। আমি আমার দলের কাছে, আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ, আমার নেতা অভিষেক দা'র কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে আবার সুযোগ দিয়েছেন একই জায়গা থেকে লড়াই করার জন্য। আর কৃতজ্ঞ সোনারপুরের মানুষের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ, তাঁরা পাঁচ বছর আমাকে ভালোবেসেছেন। আমার আশা তাঁরা আমাকে আগামীদিনেও একইভাবে ভালোবাসবেন এবং আশীর্বাদ করবেন, যাতে তাঁদের ঘরের মেয়ে হয়ে আমি থাকতে পারি।
ইটিভি ভারত: পাঁচ বছরের কাজ আপনার। এখনও কোন কোন জায়গাগুলি মেরামতের প্রয়োজন সোনারপুরের মানুষদের জন্য?
লাভলি মৈত্র: উন্নয়ন তো সারা বাংলা জুড়ে চলছে। সেখানে সোনারপুর দক্ষিণও একটা অংশ। আমাদের দিদি সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়ন করেছেন এবং করছেন পনেরো বছর ধরে। সেই দিদির উন্নয়নকে আমি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সোনারপুর দক্ষিণের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি মাত্র। আর যদি বিশেষ করে সোনারপুর দক্ষিণের কথা বলতে হয় তা হলে এখানে এসে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি যে এখানে ড্রেনেজের সমস্যা খুব বেশি। জল জমার সমস্যা ছিল ভীষণ, যেটা আমরা অনেকটাই সমাধান করতে পেরেছি। পাঁচ বছর সময়টা যেহেতু খুব বেশি সময় নয়, তাই যতটা পেরেছি করেছি। আগামীদিনে এটাই আমার লক্ষ্য থাকবে যেটুকু পারিনি। সেটুকুও যেন সমাধান করতে পারি।
ইটিভি ভারত: নারী নিরাপত্তা নিয়ে কী ভাবছেন?
লাভলি মৈত্র: নারী নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের রাজ্য, শহর এবং আমাদের নেত্রী নিজে একজন মহিলা হয়ে যেভাবে লড়ছেন তাতে আমি গর্বিত। আমি গর্বিত এই রাজ্যের মানুষ হিসেবে। সারা দেশের মধ্যে তিনিই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি একটা ধর্ষকের ফাঁসির দাবি করে পথে নেমেছিলেন এবং মিছিল করেছিলেন। যেটা অন্য রাজ্যে দেখা যায় না। অন্য রাজ্যে ধর্ষককে সংবর্ধিত হতে দেখা যায়। সেখানে আমাদের রাজ্যে কোনও মহিলার সঙ্গে অন্যায় হলে রেয়াত করা হয় না। জানতে পারলেই পুলিশ, প্রশাসন, আইন, সরকার, মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ ব্যবস্থা নেন। কেন্দ্রের কথা অনুযায়ী তুল্যমূল্যে কলকাতা হল সবথেকে নিরাপদ শহর। মেয়েরা বাইরের রাজ্যে সুরক্ষিত নয়। বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে দেখা যায় দলিত শ্রেণীর মেয়েদেরকে কীভাবে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়। পুলিশের সামনে তার দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ধর্ষকরা জামিন পেলে তাদের সংবর্ধিত করা হয়। কৃষকদেরকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারা হয়। মন্ত্রীর ছেলে মেরে দেয় সাধারণকে। এগুলো এখানে হয় না। তার মধ্যেও যে দু'একটা ঘটনা ঘটে তা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বা পুলিশ আইনি ব্যবস্থাও নেয়। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যেখানে মেয়েদের সম্মান আছে, মেয়েরা স্বনির্ভর হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। আর সেটা পারে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য।
ইটিভি ভারত: বিপক্ষীয় শিবির নিয়ে কী বলবেন?
লাভলি মৈত্র: বিপক্ষে কারা আছে দেখতে হবে। একটা দল, যারা 34 বছর মানুষকে শোষণ করেছে। তারা নেই, তারা বিলীন হয়ে গিয়েছে। আর যারা বর্তমানে কেন্দ্রে আছে তারাও আগামীদিনে থাকবে না। তারা বাংলার মানুষের প্রতি অবিচার করছে, বাংলাকে বঞ্চনা করছে, বাংলা ভাষায় কথা বললে বাইরের রাজ্যে তাদের ধরে ধরে মারছে, বাংলার মনীষীদের অপমান করছে, একশোদিনের কাজের টাকা আটকাচ্ছে, আবাসের টাকা দিচ্ছে না। কেননা তারা বাংলাকে জব্দ করতে চায়। কারণ তারা বাংলায় 2021 সালে ভোট পায়নি। এভাবে জব্দ করার খেলা বাংলার মানুষও বুঝতে পারছে কাদের বাঙালিদের প্রতি আবেগ আছে, কাদের বাংলার প্রতি ভালোবাসা আছে। আর কাদের বাঙালির প্রতি ঘৃণা আছে।
একদিকে মমতা দি রাজ্যের মানুষের জন্য করছেন, অন্যদিকে কেন্দ্র সমানে সবকিছু আটকে দিচ্ছে। এসআইআর-এর নাম করে ভোটার তালিকা থেকে নামই মুছে দিচ্ছে মানুষের। জীবিত ব্যক্তিদের মৃতের তালিকায় ঠেলে দিচ্ছে। কারণ বাংলার মানুষ মমতা দি'কে ছাড়া কাউকে চেনে না। বাংলার মানুষ চায় না রাজ্যটা বগিরাগতদের হাতে চলে যাক। বিজেপি এমন একটা দল তারা এলে মানুষের বেঁচে থাকা নয়, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার উপরেও হস্তক্ষেপ করবে। কী খাবো, কী পরব, কাকে বিয়ে করব, কাকে ভালোবাসব সেটাও বিজেপি ঠিক করে দেবে। এটা আমাদের বাংলার সংস্কৃতি নয়। যারা রবীন্দ্রনাথকে সম্মান করতে পারে না, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিম দা' বলে তাদের থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। আর বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তারা মানুষকে যেভাবে হয়রান করেছে তা তো নতুন করে বলার নয়। মানুষ এসআইআর নিয়ে যেভাবে গত তিন মাস ধরে কষ্ট পেয়েছে, হেয়ারিং সেন্টারে একাধিকবার যাওয়া থেকে শুরু করে আরও যেভাবে মানুষকে হয়রান হতে হয়েছে তা তো অস্বীকারের জায়গা নেই। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অসুস্থ, গর্ভবতী সবাইকেই হয়রান হতে হয়েছে। বাংলার মানুষ তার জবাব দেবে বলে আমার বিশ্বাস।
ইটিভি ভারত: আগেরবার দল থেকে যাঁরা লড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 33 শতাংশই এবার প্রার্থী হননি। কী বলবেন।
লাভলি মৈত্র: সম্পূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্ত। নিশ্চয়ই তাঁদের অন্য কোনওভাবে দলীয় কাজে যুক্ত করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস নবীন, প্রবীণ এবং সব ক্ষেত্রের মানুষদের নিয়ে সংগঠিত। শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নয়, সঙ্গীত শিল্পী, খেলোয়াড়, অভিনেতা, নাট্যব্যক্তিত্ব, ডাক্তার, আইনজীবী সবাই সমৃদ্ধ করেছেন এই দলটিকে। এভাবেই এগিয়ে যাবে আমাদের সরকার।
ইটিভি ভারত: পরমব্রত, ইমনের টিকিট নিয়ে একটা জল্পনা ছিল। এরকম কখনও যদি আপনার ক্ষেত্রেও হত?
লাভলি মৈত্র: আমার ক্ষেত্রেও হল তো। আমার নাকি সিট চেঞ্জ হবে, আমি টিকিট পাবো না এরকম তো শোনা যাচ্ছিল। আমি আবারও বলছি কে টিকিট পাবেন আর কে কোথাকার প্রার্থী হবেন এটা সম্পূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্ত। জল্পনা কল্পনার গুরুত্ব নেই। এসব সাময়িকভাবে মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।
ইটিভি ভারত: 'চিরসখা' ধারাবাহিকের কী হবে?
লাভলি মৈত্র: মিস করব। মানুষও মিস করবে আমাকে। এখন এখানে প্রচুর কাজ। অনেক গুরুদায়িত্ব। এখন এটাতেই মনোনিবেশ করতে চাই। এখন আমার একটাই লক্ষ্য, সোনারপুর দক্ষিণের সিটটা জিততে হবে ভালো মার্জিনে।
ইটিভি ভারত: অনেকের মতে, রাজনীতিতে আসলে অভিনয়ের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যায়। আপনার কী মত?
লাভলি: আমার মনে হয় না। সবটাই নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। তুমি কী চাইছো? তুমি কতটা পারছো? তোমার ক্যাপাসিটি কতটা। দুটো কাজই যদি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়, ভালোবাসার হয় তা হলে ব্যালেন্স করতে হয়। আমি দুটো কাজই ব্যালেন্স করে করি। কখনও এটা কম তো ওটা বেশি। দুটো কাজই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই চলছে, এভাবেই চলবে আমার।
ইটিভি ভারত: সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে কীভাবে বাংলাকে দেখতে চান?
লাভলি: আমি প্রার্থী বা বিধায়ক হলেও সাধারণ মানুষই। বাংলা এখন যেভাবে তার নিজের মেয়ের হাতে আছে সেভাবেই দেখতে চাই। বাংলার সব মানুষকে যেভাবে তিনি ধর্ম, সম্প্রদায়, জাত নির্বিশেষে সুরক্ষিত করে রেখেছেন, আগলে রেখেছেন তা প্রশংসনীয়। বিভিন্ন পেশার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য কিছু না কিছু করেছেন যিনি- আমি তাঁর হাতেই বাংলাকে দেখতে চাই। আমি সেই বাংলাকে দেখতে চাই যেখানে বাঙালির সম্মান থাকবে, বাংলা ভাষার অস্মিতা বজায় থাকবে, মহিলারা আজ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যেভাবে স্বনির্ভর হয়েছে, মাথা উঁচু করে বাঁচার রসদ পেয়েছেন আমি সেরকম বাংলাই দেখতে চাই।