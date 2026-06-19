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শিলিগুড়িতে রাজনৈতিক অস্থিরতা: মেয়রের পর এবার ইস্তফা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির

দিন কয়েক আগেই মহকুমা পরিষেদে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি ৷ তদন্তের দাবিও তোলা হয়েছিল ৷ এমনই আবহে পদত্যাগ করলেন অরুণ ৷

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মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির ইস্তফা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 10:44 PM IST

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শিলিগুড়ি, 19 জুন: মেয়র গৌতম দেবের পর এবার শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল নেতা অরুণ ঘোষ। শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলাশাসকের কাছে তিনি নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। সকালেই পদ ছাড়েন গৌতম ৷ এই আকস্মিক পদত্যাগের ফলে মহকুমা পরিষদে প্রশাসনিক সঙ্কট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার এখন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। দিন কয়েক আগেই মহকুমা পরিষেদে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি ৷ তদন্ত হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এমনই আবহে পদত্যাগ করলেন অরুণ ৷

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ গঠনের পর প্রথম সভাধিপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরুণ। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁর নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার সৃষ্টি করেছে। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত কোনও ক্ষোভের কারণে তিনি ইস্তফা দেননি ৷ সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই সরে দাঁড়িয়েছেন ৷ অরুণের কথায, "রাজ্যে এখন নতুন সরকার এসেছে, তাদের অনেক শুভেচ্ছা । তারা ভালোভাবে কাজ করুক। আমি কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছি না ৷ বরং সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই সরে দাঁড়ালাম।"

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মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদে ইস্তফা অরুণ ঘোষের (ইটিভি ভারত)

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতা করার পরও কেন তিনি পদত্যাগ করলেন, তা তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। তবে রাজ্যে তাঁদের দলের যে বর্তমান পরিস্থিতি, সম্ভবত সেই কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মন্ত্রী মনে করেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকার এখন আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে ৷ প্রয়োজনে প্রশাসক নিয়োগ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর আনন্দময় বর্মন মহকুমা পরিষদ পরিদর্শনে গিয়ে সভাধিপতির কার্যালয় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ৷ দুর্নীতির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই অরুণ ঘোষের মহকুমা পরিষদে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ইস্তফাপত্রই জমা দিলেন। তবে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে, পদত্যাগের পরেও মহকুমা পরিষদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির তদন্তের দাবি থেকে তারা কোনওভাবেই সরছে না।

এদিকে এদিন সকালে, রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা গৌতম দেব। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পুর কমিশনারের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি শুক্রবার সকালেই তিনি পুরনিগমের সমস্ত সরকারি গাড়ি এবং তাঁর জন্য নিয়োজিত সরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদেরও দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেন ৷ গৌতমের পদত্যাগ তৃণমূলের কাছে ব়ড় ধাক্কা ৷ সেই রেশ কাটার আগেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল নেতা অরুণ ঘোষ।

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শিলিগুড়িতে রাজনৈতিক অস্থিরতা
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