অসম থেকে আনতে হবে সার্টিফিকেট ! SIR শুনানি নিয়ে আতঙ্কে 65 বছরের শিল্পী

অসম থেকে আনতে হবে সার্টিফিকেট ! SIR শুনানি নিয়ে আতঙ্কে 65 বছরের শিল্পী
20 বছর আগে অসম থেকে বর্ধমানে দিদির বাড়িতে চলে আসেন শিল্পী দিলীপ মিত্র । এখন সেখানেই পাকাপাকিভাবে তাঁর বাস ৷
Published : January 6, 2026 at 7:51 PM IST
বর্ধমান/কলকাতা, 6 জানুয়ারি: একটা সময় ছিল যখন অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী, হেমা মালিনী, উত্তম সুচিত্রা-সহ একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রীর পোস্টার এঁকে সুনাম কুড়িয়েছিলেন শিল্পী দিলীপ মিত্র । সোমবার এসআইআর শুনানি পর্বে সেই শিল্পীকেই অসম থেকে স্কুল সার্টিফিকেট আনতে বলা হয়েছে । সার্টিফিকেট জমা দিতে না-পারলে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে শিল্পীর ।
শিল্পীর বর্তমান ঠিকানা
বর্ধমান শহরের 21 নং ওয়ার্ডের রাজগঞ্জ এলাকায় দিলীপ মিত্রর বাড়ি । তাঁর দিদি তিথি সান্যাল বর্ধমানেই থাকেন । প্রায় 20 বছর আগে দিলীপ মিত্র অসম থেকে দিদির কাছে চলে আসেন । 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নামও আছে । এখানে এসে কলকাতায় তিনি একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রীর পোস্টার আঁকতেন । তার থেকে রোজগারও বেশ ভালোই ছিল । পরবর্তীকালে ফ্লেক্স চলে আসায় তিনি কাজ হারান ।
বর্তমানে শিল্পী দিলীপ মিত্রর বয়স 65 বছর । বাড়িতে দিদি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী । তাঁর দিদি ওঠাহাঁটা করতে পারেন না । এই অবস্থায় শিল্পীকে অসমের প্রাইমারি স্কুল থেকে সার্টিফিকেট আনতে বলা হয়েছে । প্রায় 40-50 বছর আগে যে স্কুল ছেড়ে এসেছেন আজ এই অবস্থায় কীভাবে তিনি অসমের সেই স্কুল থেকে সার্টিফিকেট আনতে যাবেন, তা নিয়ে বেজায় চিন্তায় পড়েছেন তিনি । শুধু তাই নয়, সেই সার্টিফিকেট না আনতে পারলে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে আতঙ্কে আছেন শিল্পী ।
শিল্পীর কথা
শিল্পী দিলীপ মিত্র বলেন, "আজ থেকে 40-50 বছর আগে অসমের একটা স্কুলে পড়েছি । সেই সার্টিফিকেট কী আর থাকে । তাও একটা সার্টিফিকেট রেখে দিয়েছিলাম । সেটা বলছে হবে না । ওই স্কুল থেকে সার্টিফিকেট আনতে বলছে । কীভাবে সেখানে যাব আর জানি না । আমার বয়স হয়েছে, বাড়িতে দিদি শয্যাশায়ী । বিছানা থেকে নামতে পারে না । আমরা দুই ভাইবোনেই থাকি । এই অবস্থায় কী করব জানি না ।"
তাঁর কথায়, "আমি শিল্পী মানুষ । একটা সময় ছিল আমি বলিউডে সিনেমার পোস্টার আঁকতাম । অমিতাভ বচ্চন থেকে মিঠুন, হেমামালিনী, কিংবা উত্তম সুচিত্রা কার পোস্টার আঁকিনি আমি? বেশ রোজগার ভালোই ছিল । কিন্তু কালের স্ত্রোতে আজ আর সেই কাজের ধরন বদলে গিয়েছে । আজ ফ্লেক্স বেরিয়ে গিয়েছে । তাই আর পাত্তা পাই না । কাজ জোটে না । এদিকে বয়সের ভারে আজ কিছুই করতে পারি না । দিদিকে দেখার জন্যই আমি 20 বছর আগে অসম থেকে বর্ধমানে চলে আসি । হয়তো সেই প্রাইমারি স্কুল আছে । কিন্তু সেই সময়কার যাঁরা মাস্টারমশাই ছিলেন তাঁরা হয়তো আর বেঁচে নেই । আমার বাবা দাদা সবাই মারা গিয়েছে । এই অবস্থায় আমি কীভাবে অসমে যাব জানি না ।"
রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য
এসআইআর শুনানিতে শিল্পী থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও ডাক পড়েছে ৷ সেই নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও ঝড় উঠেছে । পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, "এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে । আমরা প্রথম থেকেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছি ।" বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর নিয়ে শঙ্কিত । তাই তারা অহেতুক মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে ।"
দেব-শামিকেও ডাক শুনানিতে
উল্লেখ্য, শিল্পী দিলীপ মিত্রর পাশাপাশি অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দেব-সহ তাঁর পরিবারের চারজন এবং ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে এসআইআর শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এনুমারেশন বা গণনা ফর্মে নিচের দিকে রয়েছে 2002 সালের কলম ৷ তার নিচে পার্ট নম্বর লিঙ্ক করার কলম রয়েছে ৷ সেটিকে সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি বলেই দেবকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে । শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দেব ও তাঁর পরিবারের আরও তিনজনের নামে শুনানি নোটিশ জারি করা হলেও তা এখনও তাঁদের ঠিকানায় পাঠানো হয়নি ।
এদিকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, কলকাতার যাদবপুর এলাকার কাটজুনগর স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠে এসআইআর শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে । তাঁর এনুমারেশন ফর্মে 2002 এর সঙ্গে লিংকিং-এ সমস্যা রয়েছে ৷ তাই তাঁকে শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে যেহেতু খেলার জন্য বর্তমানে শহরের বাইরে রাজকোটে রয়েছেন শামি, যার ফলে তাঁকে যে দিন শুনানিতে ডাকা হয়েছে সেই দিন তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না । যদিও নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে পরবর্তী আর একদিন শুনানিতে যেতে হবে ।