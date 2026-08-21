রাজনীতির জাঁতাকলে শিল্পের সমাধি ! নন্দলাল বসুর তৈরি যাদবপুরের প্রতীক ভাঙায় মর্মাহত শিল্পী মহল

রাজনীতির জাঁতাকলে শিল্পের সমাধি ! নন্দলাল বসুর তৈরি যাদবপুরের প্রতীক ভাঙায় মর্মাহত শিল্পী মহল
এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেও, দুর্গাপুজোর শিল্পীরা কেউ নিন্দা জানালেন, কেউ আবার গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 21, 2026 at 6:33 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব অনেকেই ৷ সবচেয়ে বেশি রোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে নন্দলাল বসুর সৃষ্টি ঐতিহ্যবাহী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় ৷ 'রাজনীতির জাঁতাকলে শিল্পের সলিল সমাধি' মেনে নিতে পারছেন না শিল্পী মহলও । এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেও, দুর্গাপুজোর শিল্পীরা কেউ এই ঘটনার নিন্দা জানালেন, কেউ আবার গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন । তাঁদের বক্তব্যে ফুটে উঠল শিল্পীর সৃষ্টিকে ধ্বংসের বেদনার কথা ।
শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা বললেন, "এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি । রাজনীতির বিষয়ে যাচ্ছি না । কিন্তু কার তৈরি, কী ধ্বংস করা হচ্ছে, এটা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকা প্রয়োজন । নন্দলাল বসুর সৃষ্টি ভেঙে ফেলার সাহস দেখানো ঠিক নয় । সরকারকে এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে । যাঁরা এই ঘটনা ঘটাল, তারা শাসক বা বিরোধী যে পক্ষেই থাকুন ।"
শিল্পী দেবজ্যোতি জানার কথায়, "রাজনৈতিক কোনও বিষয়ে আমি ঢুকতে চাই না । তবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে নতুন প্রজন্মের কাছে, এর গুরুত্ব কতটা তাঁরা কী আদৌ বোঝেন ! তাঁরা তাঁদের দিক থেকে কী ভাবছেন আমার জানা নেই । কিন্তু আমরা যাঁরা শিল্পী, যাঁদের কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি, যাঁকে শিল্পাচার্য বলি, যাঁদের কাজ দেখে নিজেদের এই ক্ষেত্রে এনেছি, তাঁদের কাছে এটা বেদনার । যাঁরা ওই সময় ছিলেন, তাঁরা কার তৈরি কর্মকাণ্ড ভাঙছেন জানতেন বলে মনে হয় না ।"
শিল্পী ভবতোষ সুতার বলেন, "কিছু মুছে ফেলার জন্য বা ভেঙে ফেলার জন্য ভাঙা হলে সেটার পক্ষে আমি নই । ভাঙা থেকেই শিল্পীরা নতুন গড়ে । এখানে রাজনীতির কী ঘটনা বলতে পারব না । তবে শিল্পী হিসেবে ভাঙা, গড়া চলে । কিন্তু শুধু ভাঙার জন্য বা মুছে ফেলার জন্য সেই ঘটনা ঘটলে দুঃখজনক ।"
শিল্পী বিশ্বনাথ দে-র কথায়, "খুব খারাপ ঘটনা । খুব খারাপ হয়েছে । আমাদের ঐতিহ্যশালী শিল্পী যাঁরা, যাঁদের আমরা খুব সম্মান করি, যাঁদের কাজ দেখে আমরা বেড়ে উঠি, তাঁদের সম্পৃক্ত কোনও কাজে রাজনৈতিক কারণে আঘাত লাগাটা খুব ক্ষতির । এটা আমাদের বাঙালি জাতির বড় ক্ষতি ।"
শিল্পী প্রশান্ত পাল জানাচ্ছেন, "যে কোনও শিল্পীর তৈরি স্থাপত্য, সৌধ বা সৃষ্টি এইভাবে ভেঙে দেওয়াটা বেদনাদায়ক । এটা একটা শিল্পীর সৃষ্টি, তাই তাঁর উপরে আঘাত মেনে নেওয়া যায় না ।"
শিল্পী নিখিল মিস্ত্রি বলেন, "এমন একটা মানুষের তৈরি প্রতীক ভেঙে দেওয়ার ঘটনা ঠিক নয় । এটা কখনও ছাত্ররা করতে পারেন না । ছাত্রদের কাজ না । ছাত্ররা আগামীর ভবিষ্যৎ । এই ধরনের কাজ যেই করুন এটা সাধুবাদ দেওয়ার নয় । কাঙ্খিত নয় ।"
অপরদিকে, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন শিল্পশিক্ষক সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, "নন্দলাল বসুর সৃষ্টি ভেঙে ফেলছে । এটা ঘটনা হিসেবে খুবই খারাপ । পরিকল্পিত ভাবে ভেঙেছে কি না জানি না । ইচ্ছাকৃত বা ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে ভাঙুন, সেটা কিন্তু কোনও ভাবেই ভালো জিনিস নয় ।"
শিল্পী গৌরাঙ্গ দাস বলেন, "রাজনীতির জাঁতাকলে চাপ পড়ছে শিল্পীর সৃষ্টিতে । শিল্পীর সৃষ্টি প্রতিদিন মানুষ উপভোগ করেন । তার মধ্যে একটা গভীর অর্থ থাকে । এই ঘটনায় শিল্প ধ্বংস হয়েছে । এটা আমাদের বাঙালির ব্যাপক ক্ষতি । অকৃত্রিম সৃষ্টি, সেটা নষ্ট হওয়া মেনে নেওয়া যায় না ৷"