অন্দরে বইয়ের ভিড়ে ব্রাত্য ! বাইরেই বসেছে হস্তশিল্পের মেলা, আক্ষেপের সুর শিল্পীদের গলায়

দর্শকদের আশা, পরের বছর থেকে হস্তশিল্পীরা আবার বইমেলার ভেতরেই বসতে পারবেন । বইমেলা তো সবার ।

Handicraft fair outside book fair
হস্তশিল্পের মেলা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 3, 2026 at 9:53 PM IST

5 Min Read
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: শেষ মুহূর্তে এসে জমজমাট আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । স্টল জুড়ে বই কেনাবেচার ব্যস্ততা, প্রিয় লেখকের নতুন বই হাতে পাওয়ার আনন্দ, সই সংগ্রহ-সব মিলিয়ে বইপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো । কিন্তু সেই বইমেলায় ব্রাত্য হস্তশিল্পীরা ৷ তাই বাইরে বসেছে হস্তশিল্পের মেলা ৷ আক্ষেপের সুর এখানে পসরা সাজিয়ে বসা শিল্পীদের গলায় ৷

আগে যেখানে বসতেন হস্তশিল্পীরা

মূলত বইয়ের বাইরেও বইমেলাকে ঘিরে থাকে নানা রকম আবেগ । অনেকের কাছে আন্তর্জাতিক বইমেলা মানে শুধু বই কেনা নয়, বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্প, সংস্কৃতি আর সৃষ্টির ছোঁয়া । হাতের তৈরি দুল, হার, চাবির রিং কেনা কিংবা লাইভ স্কেচে নিজের ছবি আঁকিয়ে নেওয়া-এসবও একসময় ছিল বইমেলার ভেতরের অবিচ্ছেদ্য অংশ । সেসময় বইমেলার লেকের ধারে কিংবা খোলা জায়গায় বসতেন রাজ্যে থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সব শিল্পীরা । বই কেনার ফাঁকেই বহু মানুষ ভিড় জমাতেন তাঁদের কাছে । কেউ ছবি আঁকিয়ে নিতেন, কেউ কিনে নিতেন হাতে তৈরি গয়না ।

অন্দরে বইয়ের ভিড়ে ব্রাত্য ! বাইরেই বসেছে হস্তশিল্পের মেলা, আক্ষেপের সুর শিল্পীদের গলায় (ইটিভি ভারত)

কিন্তু গত বছর থেকে সেই ছবিরই বদল ঘটেছে । আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ভেতরে আর দেখা মিলছে না হস্তশিল্পীদের । ফলে অনেকেই বইমেলায় এসে হতাশ হচ্ছেন । কেউ কেউ আবার খোঁজও করছেন-কোথায় গেলেন তাঁরা? যদিও বইমেলার ভিতরে তাঁদের দেখা নেই, তবুও 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় নিজেদের উপস্থিতির ছাপ রেখে গিয়েছেন হস্তশিল্পীরা ।

এবার যেখানে বসেছেন শিল্পীরা

বইমেলা প্রাঙ্গণের 5 ও 6 নম্বর গেটের বিপরীতে সার্ভিস লেন ধরে বসেছেন তাঁরা । সেখানে কোথাও বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন প্রসাধনী থেকে ঘর সাজানোর জিনিস, তো আবার কোথাও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হুবহু এঁকে দেওয়া হচ্ছে মানুষের প্রতিচ্ছবি । তবে কাজের মাঝেও হস্তশিল্পীদের মন পড়ে রয়েছে বইমেলার ভেতরেই ৷ বাইরে বসায় সেভাবে বিক্রিবাট্টা হচ্ছে না বলেও দাবি তাঁদের ৷

Handicraft fair outside book fair
হস্তশিল্পের মেলায় বিক্রি হচ্ছে ধোনির ছবি (নিজস্ব ছবি)

শিল্পীদের কথা

প্রায় 9-10 বছর ধরে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আসছেন তিতাস মুখোপাধ্যায় । এতদিন প্রিন্টেড বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে বইমেলার মধ্যেই বসতেন তিনি । কিন্তু এবার জায়গা হয়েছে বাইরে । তিতাসের কথায়, "আমাদের কিছুই জানানো হয়নি । আমাদের মতো অনেকেই আছেন যাঁরা শুধুই বইমেলাতেই কাজ করতে ভালোবাসেন । গত বছর থেকে কোনও অজানা কারণে আমাদের বইমেলার ভেতরে বসতে দেওয়া হচ্ছে না । আগুন লাগার নানা কারণ থাকতে পারে, ময়দানে তো আমরা অনেক কিছুই দেখেছি । খাবারের জায়গায় আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু সেখান থেকে তো কাউকে সরানো হয় না । আমরা শিল্পী, তুলির কাজ করি-সেটাকেই হয়তো সমস্যা মনে করা হয়েছে । তবুও আমরা বইমেলা ছেড়ে যাইনি, তাই কাছাকাছিই বসেছি ।"

Handicraft fair outside book fair
বইমেলার 5 ও 6 নম্বর গেটের বিপরীতে সার্ভিস লেন (নিজস্ব ছবি)

বেচাকেনায় ভাঁটা

2007 সাল থেকে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আসছেন পবিত্র চক্রবর্তী । হাতে তৈরি কানের দুল, গলার হার নিয়ে তাঁর স্টল ছিল দর্শকদের চেনা ঠিকানা । তিনি বলেন, "ঠিক কী হল আমরা বুঝতে পারছি না । শিল্পের সঙ্গে তো বইয়ের গভীর সম্পর্ক আছে । গত বছর এ নিয়ে আন্দোলনও হয়েছিল । ভেবেছিলাম এ বছর হয়তো কোনও সমাধান হবে । কিন্তু দেখছি একই অবস্থা । এখানে বসা নিয়ে কেউ কিছু বলেনি, আমরা নিজেরাই জায়গা নিয়েছি । শনি-রবিবারে একটু লোক হচ্ছে, কিন্তু আগের মতো ভিড় আর নেই ।"

Handicraft fair outside book fair
সার্ভিস লেনে পসরা সাজিয়ে বসেছেন শিল্পীরা (নিজস্ব ছবি)

হার-দুলের স্টলের মাঝেই বসে আছেন দু'জন স্কেচ শিল্পী । তাঁদের একজন প্রসেনজিৎ দাস । ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিখুঁতভাবে এঁকে দিচ্ছেন মানুষের ছবি । প্রসেনজিতের কথায়, "যখন বইমেলা সায়েন্স সিটিতে হতো, সেই সময় থেকেই আমি আসছি । প্রায় 15 বছর হয়ে গেল । কেন বসতে দিচ্ছে না, সেটা স্পষ্ট করে কেউ জানায়নি । গত বছরও বসতে পারিনি, এ বছরও একই অবস্থা । এখানে অল্প জায়গা পেয়েছি । ছুটির দিনে মানুষ একটু বেশি আসে ।"

Handicraft fair outside book fair
রাস্তায় বিকিকিনি (নিজস্ব ছবি)

বিভিন্ন আর্ট কলেজ থেকে পড়াশোনা করেও অনেক শিল্পী এই বইমেলাকেই বেছে নেন ছবি আঁকার জন্য । কারণ, বই আর প্রচ্ছদ-দুটোই শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত । এ বছর প্রথমবার বইমেলায় এসেছেন বর্ণশ্রী মণ্ডল ও তাঁর বন্ধু । বর্ণশ্রীর কথায়, "ছোটবেলা থেকে যতবার বইমেলায় এসেছি, শিল্পীদের ভিতরে বসে কাজ করতে দেখেছি । এ বছর পড়াশোনা শেষ করে ভেবেছিলাম ভিতরেই বসব । কিন্তু কোনও সুযোগই পেলাম না । বাইরে বসতে হল । ভিতরে যত মানুষ আসে, এখানে তার অর্ধেকও আসে না ।"

Handicraft fair outside book fair
ফুটপাতে বসেই ছবি আঁকছেন শিল্পীরা (নিজস্ব ছবি)

দর্শকদের আশা

দর্শকদের মধ্যেও এই অনুপস্থিতি চোখে পড়ছে । হাওড়া থেকে আসা শুক্লা ঘোষ জানান, সোশাল মিডিয়ায় শিল্পীদের বর্তমান ঠিকানা জেনেই তিনি ছুটে এসেছেন এখানে । "বইয়ের যেমন আকর্ষণ, ওঁদেরও তেমন আকর্ষণ । গত বছর খুঁজে পাইনি । এ বছর খোঁজ পেয়ে এসেছি," বললেন তিনি ৷ মধ্যমগ্রাম থেকে আসা দেবপ্রিয় দে'র কথায়, "বইমেলার ভিতরে ওঁদের খুব মিস করছি । অহেতুক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে । আশা করব, পরের বছর থেকে শিল্পীরা আবার বইমেলার ভেতরেই ফিরতে পারবেন । বইমেলা তো সবার ।"

বইমেলা কর্তৃপক্ষের যুক্তি

কেন বইমেলার ভেতরে বসতে দেওয়া হচ্ছে না এইসব শিল্পীদের ? আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতা বইমেলা যখন প্রথম শুরু হয়, তখন আর্ট কলেজের আর্টিস্টরা আসতেন, পোর্ট্রেট এঁকে দিতেন । আমার মনে আছে, আমিও আঁকিয়েছি আমার পোর্ট্রেট তখন । এরপর ধীরে ধীরে এটা ব্যবসায় পরিণত হল । কিছু লোক জায়গাগুলো কিনে নিল । ওরাই নিজেদের মতো জায়গাগুলো বিক্রি করত, যেখানে জামাকাপড়, জুতো, রিং সব বিক্রি হতো । এগুলো বইমেলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় । ওরা আলো ট্যাপ করত । তাতে আগুন ধরার সম্ভাবনা ছিল প্রবল । একটা দুর্ঘটনা এরকম একটা জায়গায় ঘটে গেলে তো উদ্ধারের সময় পাওয়া যাবে না । তাই আমরা পুরোটাই বন্ধ করে দিয়েছি ।"

