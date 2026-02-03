অন্দরে বইয়ের ভিড়ে ব্রাত্য ! বাইরেই বসেছে হস্তশিল্পের মেলা, আক্ষেপের সুর শিল্পীদের গলায়

অন্দরে বইয়ের ভিড়ে ব্রাত্য ! বাইরেই বসেছে হস্তশিল্পের মেলা, আক্ষেপের সুর শিল্পীদের গলায়
দর্শকদের আশা, পরের বছর থেকে হস্তশিল্পীরা আবার বইমেলার ভেতরেই বসতে পারবেন । বইমেলা তো সবার ।
Published : February 3, 2026 at 9:53 PM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: শেষ মুহূর্তে এসে জমজমাট আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । স্টল জুড়ে বই কেনাবেচার ব্যস্ততা, প্রিয় লেখকের নতুন বই হাতে পাওয়ার আনন্দ, সই সংগ্রহ-সব মিলিয়ে বইপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো । কিন্তু সেই বইমেলায় ব্রাত্য হস্তশিল্পীরা ৷ তাই বাইরে বসেছে হস্তশিল্পের মেলা ৷ আক্ষেপের সুর এখানে পসরা সাজিয়ে বসা শিল্পীদের গলায় ৷
আগে যেখানে বসতেন হস্তশিল্পীরা
মূলত বইয়ের বাইরেও বইমেলাকে ঘিরে থাকে নানা রকম আবেগ । অনেকের কাছে আন্তর্জাতিক বইমেলা মানে শুধু বই কেনা নয়, বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্প, সংস্কৃতি আর সৃষ্টির ছোঁয়া । হাতের তৈরি দুল, হার, চাবির রিং কেনা কিংবা লাইভ স্কেচে নিজের ছবি আঁকিয়ে নেওয়া-এসবও একসময় ছিল বইমেলার ভেতরের অবিচ্ছেদ্য অংশ । সেসময় বইমেলার লেকের ধারে কিংবা খোলা জায়গায় বসতেন রাজ্যে থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সব শিল্পীরা । বই কেনার ফাঁকেই বহু মানুষ ভিড় জমাতেন তাঁদের কাছে । কেউ ছবি আঁকিয়ে নিতেন, কেউ কিনে নিতেন হাতে তৈরি গয়না ।
কিন্তু গত বছর থেকে সেই ছবিরই বদল ঘটেছে । আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ভেতরে আর দেখা মিলছে না হস্তশিল্পীদের । ফলে অনেকেই বইমেলায় এসে হতাশ হচ্ছেন । কেউ কেউ আবার খোঁজও করছেন-কোথায় গেলেন তাঁরা? যদিও বইমেলার ভিতরে তাঁদের দেখা নেই, তবুও 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় নিজেদের উপস্থিতির ছাপ রেখে গিয়েছেন হস্তশিল্পীরা ।
এবার যেখানে বসেছেন শিল্পীরা
বইমেলা প্রাঙ্গণের 5 ও 6 নম্বর গেটের বিপরীতে সার্ভিস লেন ধরে বসেছেন তাঁরা । সেখানে কোথাও বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন প্রসাধনী থেকে ঘর সাজানোর জিনিস, তো আবার কোথাও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হুবহু এঁকে দেওয়া হচ্ছে মানুষের প্রতিচ্ছবি । তবে কাজের মাঝেও হস্তশিল্পীদের মন পড়ে রয়েছে বইমেলার ভেতরেই ৷ বাইরে বসায় সেভাবে বিক্রিবাট্টা হচ্ছে না বলেও দাবি তাঁদের ৷
শিল্পীদের কথা
প্রায় 9-10 বছর ধরে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আসছেন তিতাস মুখোপাধ্যায় । এতদিন প্রিন্টেড বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে বইমেলার মধ্যেই বসতেন তিনি । কিন্তু এবার জায়গা হয়েছে বাইরে । তিতাসের কথায়, "আমাদের কিছুই জানানো হয়নি । আমাদের মতো অনেকেই আছেন যাঁরা শুধুই বইমেলাতেই কাজ করতে ভালোবাসেন । গত বছর থেকে কোনও অজানা কারণে আমাদের বইমেলার ভেতরে বসতে দেওয়া হচ্ছে না । আগুন লাগার নানা কারণ থাকতে পারে, ময়দানে তো আমরা অনেক কিছুই দেখেছি । খাবারের জায়গায় আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু সেখান থেকে তো কাউকে সরানো হয় না । আমরা শিল্পী, তুলির কাজ করি-সেটাকেই হয়তো সমস্যা মনে করা হয়েছে । তবুও আমরা বইমেলা ছেড়ে যাইনি, তাই কাছাকাছিই বসেছি ।"
বেচাকেনায় ভাঁটা
2007 সাল থেকে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আসছেন পবিত্র চক্রবর্তী । হাতে তৈরি কানের দুল, গলার হার নিয়ে তাঁর স্টল ছিল দর্শকদের চেনা ঠিকানা । তিনি বলেন, "ঠিক কী হল আমরা বুঝতে পারছি না । শিল্পের সঙ্গে তো বইয়ের গভীর সম্পর্ক আছে । গত বছর এ নিয়ে আন্দোলনও হয়েছিল । ভেবেছিলাম এ বছর হয়তো কোনও সমাধান হবে । কিন্তু দেখছি একই অবস্থা । এখানে বসা নিয়ে কেউ কিছু বলেনি, আমরা নিজেরাই জায়গা নিয়েছি । শনি-রবিবারে একটু লোক হচ্ছে, কিন্তু আগের মতো ভিড় আর নেই ।"
হার-দুলের স্টলের মাঝেই বসে আছেন দু'জন স্কেচ শিল্পী । তাঁদের একজন প্রসেনজিৎ দাস । ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিখুঁতভাবে এঁকে দিচ্ছেন মানুষের ছবি । প্রসেনজিতের কথায়, "যখন বইমেলা সায়েন্স সিটিতে হতো, সেই সময় থেকেই আমি আসছি । প্রায় 15 বছর হয়ে গেল । কেন বসতে দিচ্ছে না, সেটা স্পষ্ট করে কেউ জানায়নি । গত বছরও বসতে পারিনি, এ বছরও একই অবস্থা । এখানে অল্প জায়গা পেয়েছি । ছুটির দিনে মানুষ একটু বেশি আসে ।"
বিভিন্ন আর্ট কলেজ থেকে পড়াশোনা করেও অনেক শিল্পী এই বইমেলাকেই বেছে নেন ছবি আঁকার জন্য । কারণ, বই আর প্রচ্ছদ-দুটোই শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত । এ বছর প্রথমবার বইমেলায় এসেছেন বর্ণশ্রী মণ্ডল ও তাঁর বন্ধু । বর্ণশ্রীর কথায়, "ছোটবেলা থেকে যতবার বইমেলায় এসেছি, শিল্পীদের ভিতরে বসে কাজ করতে দেখেছি । এ বছর পড়াশোনা শেষ করে ভেবেছিলাম ভিতরেই বসব । কিন্তু কোনও সুযোগই পেলাম না । বাইরে বসতে হল । ভিতরে যত মানুষ আসে, এখানে তার অর্ধেকও আসে না ।"
দর্শকদের আশা
দর্শকদের মধ্যেও এই অনুপস্থিতি চোখে পড়ছে । হাওড়া থেকে আসা শুক্লা ঘোষ জানান, সোশাল মিডিয়ায় শিল্পীদের বর্তমান ঠিকানা জেনেই তিনি ছুটে এসেছেন এখানে । "বইয়ের যেমন আকর্ষণ, ওঁদেরও তেমন আকর্ষণ । গত বছর খুঁজে পাইনি । এ বছর খোঁজ পেয়ে এসেছি," বললেন তিনি ৷ মধ্যমগ্রাম থেকে আসা দেবপ্রিয় দে'র কথায়, "বইমেলার ভিতরে ওঁদের খুব মিস করছি । অহেতুক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে । আশা করব, পরের বছর থেকে শিল্পীরা আবার বইমেলার ভেতরেই ফিরতে পারবেন । বইমেলা তো সবার ।"
বইমেলা কর্তৃপক্ষের যুক্তি
কেন বইমেলার ভেতরে বসতে দেওয়া হচ্ছে না এইসব শিল্পীদের ? আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতা বইমেলা যখন প্রথম শুরু হয়, তখন আর্ট কলেজের আর্টিস্টরা আসতেন, পোর্ট্রেট এঁকে দিতেন । আমার মনে আছে, আমিও আঁকিয়েছি আমার পোর্ট্রেট তখন । এরপর ধীরে ধীরে এটা ব্যবসায় পরিণত হল । কিছু লোক জায়গাগুলো কিনে নিল । ওরাই নিজেদের মতো জায়গাগুলো বিক্রি করত, যেখানে জামাকাপড়, জুতো, রিং সব বিক্রি হতো । এগুলো বইমেলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় । ওরা আলো ট্যাপ করত । তাতে আগুন ধরার সম্ভাবনা ছিল প্রবল । একটা দুর্ঘটনা এরকম একটা জায়গায় ঘটে গেলে তো উদ্ধারের সময় পাওয়া যাবে না । তাই আমরা পুরোটাই বন্ধ করে দিয়েছি ।"