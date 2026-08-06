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পরিবর্তনের পর মিলছে না গঙ্গা মাটি, প্রতিমা গড়তে গিয়ে সমস্যায় মৃৎশিল্পীরা

মাটি কাটতে দিচ্ছেন না জমির মালিকেরা । ফলে মাটি নিয়ে কালোবাজারি চলছে । ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

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প্রতিমা গড়তে গিয়ে সমস্যায় মৃৎশিল্পীরা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 1:57 PM IST

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আসানসোল, 6 অগস্ট: সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো । রথযাত্রার পর থেকেই বিভিন্ন কুমোড়পাড়ায় প্রতিমা গড়ার ব্যস্ততা বেড়েছে । আসানসোলের 'কুমোরটুলি' বলে খ্যাত মহিশীলা পাল পাড়াতেও দুর্গা প্রতিমার কাজ করতে ব্যস্ত বিভিন্ন কারখানার মৃৎশিল্পীরা । কিন্তু বাধ সেজেছে মাটি । মৃৎশিল্পীদের অভিযোগ, রাজ্যে পরিবর্তনের পর আর গঙ্গামাটি মিলছে না ।

মাটি কাটতে দিচ্ছেন না জমির মালিকেরা । ফলে মাটি নিয়ে কালোবাজারি চলছে । যে মাটি 35 হাজার টাকায় এক লরি পাওয়া যেত, সেই মাটির দাম ছুঁয়েছে 60 হাজার টাকা । ফলে বিভিন্ন পুজো কমিটির থেকে বরাত নিয়েও মূর্তির কাজ কীভাবে শেষ করবেন, তা নিয়ে ঘুম ছুটেছে মৃৎশিল্পীদের । তাঁরা চাইছেন, সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপ করুক ।

প্রতিমা গড়তে গিয়ে সমস্যায় মৃৎশিল্পীরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আসানসোলের কুমোরটুলি বলেই খ্যাত মহিশীলার পালপাড়া । এখানে প্রায় 10 থেকে 12টি মূর্তির কারখানা রয়েছে । শুধুমাত্র আসানসোল নয়, আসানসোলের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু অংশ, প্রতিবেশী জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকেও বহু মূর্তির অর্ডার আসে আসানসোলের এই পালপাড়ায় । এর আগেও মৃৎশিল্পীরা গঙ্গা মাটি নিয়ে আসা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ করতেন ।

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চিন্তায় ঘুম ছুটেছে মৃৎশিল্পীদের (নিজস্ব চিত্র)

অভিযোগ, তৃণমূল আমলে একদিকে চলত কাটমানি, অন্যদিকে মাটি নিয়ে আসতে গেলে পুলিশি অত্যাচার । পুলিশকে ঘুষ দিয়েই কার্যত রাস্তা দিয়ে মাটি নিয়ে আসা যেত মূর্তি কারখানায় । কিন্তু এত সব ঝক্কি নিয়েই কাজ চলত । শেষ পর্যন্ত মাটিটা পাওয়া যেত । কিন্তু রাজ্যে পরিবর্তনের পর সমস্ত কিছু চিত্রই পালটে গিয়েছে । এখন আর গঙ্গা মাটি মিলছে না বলেই অভিযোগ মৃৎশিল্পীদের । আর পুজোর আগে প্রতিমা শিল্পীদের গঙ্গামাটির বিরাট চাহিদা থাকায় মাটির কালোবাজারি হচ্ছে ব্যাপক হারে ।

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প্রতিমা গড়তে গিয়ে সমস্যায় মৃৎশিল্পীরা (নিজস্ব চিত্র)

আসানসোলের একটি শিল্প কারখানার শিল্পী অভিজিৎ রুদ্র পাল জানালেন, "রাজ্যে পরিবর্তনের পর আর মাটি পাওয়া যাচ্ছে না । মূলত আমরা ডায়মন্ড হারবার থেকে গঙ্গামাটি নিয়ে আসতাম । কিন্তু এখন মাটি কাটতে দিচ্ছে না সরকার । কোনওমতে এক গাড়ি মাটি জোগাড় করতে পেরেছিলাম । তাই দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে । মাটির দাম ব্যাপক হারে বেড়ে যাচ্ছে । লরি প্রতি দ্বিগুণের কাছাকাছি মাটির দাম হয়ে গিয়েছে ।"

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প্রতিমা তৈরির কাজে বাধ সেজেছে মাটি (নিজস্ব চিত্র)

বেড়েছে অনান্য সামগ্রীর দামও

তবে শুধু মাটি নয়, মাটির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে প্রতিমা তৈরির অনান্য জিনিসপত্রের দাম । কিন্তু প্রতিমার দাম সেই অর্থে বাড়াতে পারেননি মৃৎশিল্পীরা । অভিজিৎ রুদ্র পাল জানান, "শুধু মাটি নয়, প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে সমস্ত সামগ্রীর দামই বেড়ে গিয়েছে । সুতলি থেকে শুরু করে বাঁশ, রঙ সমস্ত জিনিসের দাম প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে । কিন্তু সে তুলনায় আমরা পুজো কমিটিগুলির কাছ থেকে বেশি টাকা চাইতে পারছি না । সামান্য তিন হাজার টাকা বাড়াতে চাইলে পুজা কমিটিগুলি বলছে, রাজ্যে পরিবর্তনের পর আমরা অনুদান পাব কি না তার নিশ্চয়তা নেই । ফলে প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে টাকা বাড়ানো যাবে না ।"

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পরিবর্তনের পর মিলছে না গঙ্গা মাটি (নিজস্ব চিত্র)

গঙ্গামাটি ছাড়া আসে না কাজের ফিনিশিং

প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গঙ্গা মাটি । গঙ্গা মাটি ছাড়া প্রতিমার রূপ সেই ভাবে ফুটে ওঠে না । সূক্ষ্ম কাজে গঙ্গা মাটির প্রয়োজন হয় । আর গঙ্গামাটি না-পাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা । সাধারণ মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে গেলে মূর্তি আগের মতো মানের হচ্ছে না । ফলে কীভাবে কাজ সমাপ্ত করবেন, সেই নিয়ে চিন্তায় ঘুম ছুটেছে মৃৎশিল্পীদের ।

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পরিবর্তনের পর মিলছে না গঙ্গা মাটি (নিজস্ব চিত্র)

আরেক মৃৎশিল্পী শ্রীকৃষ্ণ পাল জানালেন, "গঙ্গার ঘাটের মাটি তো কাটা হয় না । কারণ সেটা কাটলে ধস নামতে পারে । গঙ্গার পাড় থেকে খানিক দূরে যে সমস্ত জমি রয়েছে, সেই জমির মালিকদের কাছ থেকেই মাটি নিয়ে আসা হতো । কিন্তু এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমির মালিকরা মাটি কাটতে দিচ্ছে না । ফলে মাটি আসছে না ডায়মন্ড হারবার থেকে । গঙ্গামাটি ছাড়া কাজের ফিনিশিং আসে না । স্থানীয় মাটি ব্যবহার করা হলেও সুক্ষ কাজের জন্য গঙ্গা মাটির প্রয়োজন । না-হলে ফিনিশিং হবে না ।"

মৃৎশিল্পীরা চাইছেন, সরকার বিষয়টি নিয়ে স্থায়ী পদক্ষেপ করুক । মাটি নিয়ে চিরকাল যে সমস্যায় থাকেন মৃৎ শিল্পীরা, এবার সেটার একটা সঠিক গাইডলাইন তৈরি হোক । যাতে শিল্পীরা সঠিক দাম দিয়ে মাটি কিনে নিয়ে আসতে পারেন ।

কী বলছে প্রশাসন

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক এই বিষয়ে জানান, "বেআইনি ভাবে গঙ্গার পাড়ের বিভিন্ন জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছিল । সেই কারণে মাটি কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । কারণ এর ফলে ভুমি ক্ষয় হচ্ছিল । মাত্রাতিরিক্ত মাটি তুলে ফেলায় পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । বিষয়টি পর্যালোচনার স্তরে রয়েছে ।"

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ARTISANS FACE DIFFICULTIES
GANGA CLAY
গঙ্গা মাটি
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