উন্নয়নের জোয়ার আসুক পটুয়াপাড়ায়, নতুন সরকারের কাছে আর্তি কুমোরটুলির শিল্পীদের

উন্নয়নের জোয়ার আসুক পটুয়াপাড়ায়, নতুন সরকারের কাছে আর্তি কুমোরটুলির শিল্পীদের
আরও একটা বিধানসভা ভোটের সামনে দাঁড়িয়ে কুমোরটুলি ৷ এবারের নির্বাচনে শিল্পীরা কী চাইছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ।
Published : April 27, 2026 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: 15 বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় তৃণমূল সরকার ৷ কিন্তু উন্নয়নের জোয়ার প্লাস্টিক ভেদ করে বোধহয় ঢুকতে পারেনি কুমোরটুলিতে ৷ তাই তো আজও বাঁশের ছাউনির তলায় মূর্তি গড়ে চলেন শিল্পীরা ৷ বর্ষা এলে কাদায় পটুয়াপাড়ায় পা ফেলা দায় ৷ বিদেশিরা এখানে এলে নাকে কাপড় দেন ৷ আর ভোট এলেই কেবল মেলে প্রতিশ্রুতি ৷ হাজারো সেই অপ্রাপ্তির কথাই তুলে ধরলেন ক্ষোভে-দুঃখে জর্জরিত কুমোরটুলির শিল্পীরা ।
ইতিমধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা শেষ হয়েছে । আর কিছু সময়ের অপেক্ষা ৷ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন । তার প্রাক্কালে ইটিভি ভারতের বঙ্গভোটের গাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল কুমোরটুলিতে ৷ সেখানকার শিল্পীদের চাওয়া পাওয়ার কথা শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি । যেই শিল্পীদের নামের ছটায় বারে বারে আলোকিত হয়েছে বাংলা ৷
কুমোরটুলির খুঁটিনাটি
উত্তর কলকাতা শ্যামপুকুর বিধানসভার অন্তর্গত কুমোরটুলি । সারা বিশ্বের সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে যা আকর্ষণের অন্যতম স্থান । এখানকার শিল্পীদের সৃষ্টি কদর পায় সারা বিশ্বজুড়ে । তবে গোটা বিশ্বে নামডাক হলেও শিল্পীদের কথায়, ঘোর অন্ধকারে তাঁদের জীবন । সেই অন্ধকার ঘুচানোর প্রয়াসে কুমারটুলির সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা এঁকেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার । যেখানে শিল্পীদের পাকা ছাদ দেওয়া, স্টুডিয়ো, আর্ট কলেজ, মিউজিয়াম, শ্রমিক আবাস করার সিদ্ধান্ত হয় । তবে সেই সময় সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের কায়দায় কুমোরটুলিতেও জমি আন্দোলনের ধাক্কায় থমকে যায় সেই গোটা পরিকল্পনা । তারপর গোটাটাই ইতিহাস ।
কুমোরটুলির বর্তমান অবস্থা
রাজ্যে পট পরিবর্তন হলেও কুমোরটুলি শিল্পীদের জীবনের আসেনি কোনও পরিবর্তন । এই অভিযোগকই তুলে ধরছেন একাধিক শিল্পী । কুমোরটুলিতে ছোট বড় মিলিয়ে শিল্পীর সংখ্যা প্রায় 300 থেকে 350 জন । এখানকার শিল্পীদের কথায়, প্রতিদিন এই কুমোরটুলিতে পা রাখে অসংখ্য বিদেশি মানুষজন । এখানকার সৃষ্টি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে । তবে এখানে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে । বিদেশি যাঁরা আসেন তাঁদের কাছে রীতিমতো লজ্জা লাগে মুখ দেখাতে । বর্তমান কুমোরটুলি যেন জতুগৃহ । টিন বাঁশ বাটনের প্লাস্টিকের আবরণে ঢাকা । একটা আগুনের ফুলকি মুহূর্তে গোটা কুমোরটুলিকে যে কোনও দিন যেকোনও সময় গ্রাস করতে পারে ।
শিল্পীদের দুর্দশা
বছরে বর্ষার আগে কুমোরটুলির প্রাপ্তি সরকারের থেকে একটি করে প্লাস্টিক । পুজোর আগে দু-এক কৌটো রং । এছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তি নেই । শিল্পীদের দাবি, আগে তাঁরা স্বল্প সুদে যে ঋণ নিয়ে কাজ করতেন, গ্যারান্টার হত সরকার । বর্তমান সরকার সেই দায় থেকে সরে আসায় ঋণ পাওয়ার পথও বন্ধ হয়েছে শিল্পীদের । এখন চড়া হারে সুদে ঋণ নিতে হয় । মহাজনের এই সুদের ফাঁদে জীবন ওষ্ঠাগত শিল্পীদের । রীতিমতো নিঃস্ব হতে হচ্ছে অনেককেই । কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে ৷ এমনকি কারখানা বিক্রিও করে দিতে হচ্ছে । বাম আমলে তৈরি হয়েছিল শৌচালয় থেকে শুরু করে স্নানাগার, এখনও সেটুকুই রয়েছে ৷ শুধু গায়ে পড়েছে নীল সাদা রং ।
শিল্পীদের আরও দাবি, বিগত সরকারের আমলে বছরে 40 লিটারের বেশি দেওয়া হতো কেরোসিন তেল, যা এই কাজের একটি সবথেকে প্রয়োজনীয় জিনিস । এখন কেরোসিন সরকারি স্তরে সম্পূর্ণ বন্ধ ৷ জ্বালানির যে বিপুল খরচ তাতে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয় শিল্পীদের । আগে চিনি পেতেন শিল্পীরা ৷ সেটাও বন্ধ হয়েছে । সব মিলিয়ে ভালো নেই কুমোরটুলি ৷ ঠিক সেই না-ভালো থাকার থেকেই তাঁদের মধ্যে জন্মেছে ক্ষোভ ৷ তাই কেউ চাইছেন পরিবর্তন, তো কেউ প্রকৃত উন্নয়নের ডাক দিয়েছেন ৷
শিল্পীদের কথা
কুমোরটুলির শিল্পী অমল পাল বলেন, "বামফ্রন্ট সরকার নতুন প্রজেক্ট করে কুমোরটুলিতে উন্নত পরিবেশ করতে চেয়েছিল ৷ কাজও শুরু করেছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার পরিবর্তিত হয় ৷ তৃণমূল সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ এগোয়নি ৷ আমরা যেখানে ছিলাম সেই তিমিরেই আটকে রয়েছি ৷ 15 বছর আগের পরিস্থিতিই রয়ে গিয়েছে ৷ প্লাস্টিক ছাড়া আর কিছুই দেয়নি ৷ আর কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না ৷"
আরেক শিল্পী বঙ্কিম পালের কথায়, "আমরা কুমোরটুলির শিল্পীরা আগ্নেয়গিরির উপরে বসে রয়েছি ৷ এই ঘিঞ্জি পরিবেশে সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে ৷ তারা আমাদের শিল্পের প্রশংসা করে ৷ কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি দেখে হতবাক হয়ে যায় ৷ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কুমোরটুলির উন্নয়নের জন্য দারুণ পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ কিন্তু তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি ৷ সিঙ্গুরের যে অবস্থা হয়েছিল, কুমোরটুলিরও সেই অবস্থা হয়েছে ৷ উন্নয়নের কিছুই হয়নি ৷ আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গিয়েছি ৷ আমাদের অবস্থা শোচনীয় ৷" তিনি আরও বলেন, "সারা পৃথিবীতে 400-500 দুর্গা মূর্তি যায় আমাদের এখানে থেকে ৷ কিন্তু আমাদের দিকে কেউ তাকায় না ৷ ওই ভোটের সময় এসে গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দেবে ৷ আর যেই ভোট মিটে যাবে কেউ ফিরে তাকাবে না ৷ খোঁজও নিতে আসবে না ৷"
মৃৎশিল্পী সুজিত পাল বলেন, "15 বছর ধরে এখানকার বিধায়ক (শশী পাঁজা), তিনি রাজ্যের মন্ত্রীও ছিলেন ৷ তিনি কিছু করেননি ৷ আদৌ মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত আমাদের উন্নয়নের বিষয়টা গিয়েছে কি না জানি না ৷ আমাদের জন্য যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার ভবিষ্যত কী জানি না ৷ প্রচুর টাকা খরচ করে তৎকালীন কেএমডিএ শিফটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিল ৷ কিন্তু 15 বছর পর সেই প্রজেক্ট নিয়ে পাঁচ মিনিট কথা বলেছিল বলে মনে পড়ে না ৷ ভাতা দেওয়া তো দূর, ব্যাংকের লোন বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার ৷ আগে বাম সরকারের সুপারিশক্রমে কুমোরটুলির শিল্পীরা লোন পেত ৷ 2011 সালের পর অল্প সুদে ব্যবসায়ীক ঋণ বন্ধ করে গিয়েছে ৷ ভাতা দিয়ে কী হবে ৷ শিল্পীদের সংসার চলছে না ৷ কারখানা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে ৷"
সরকারের কাছে কী চান শিল্পীরা ?
মহিলা মৃৎশিল্পী মালা পাল বলেন, "আমাদের প্রয়োজনটা ছিল অনেক বেশি ৷ তার কিছুই আমরা পায়নি ৷ বিদেশ থেকে যখন মেমসাহেবরা এখানে আসেন তাঁরা নাকে কাপড় দিয়ে ঘোরেন ৷ সেটা দেখে আমাদের নিজেদের খুব ছোট মনে হয় ৷ কুমোরটুলিতে শৌচালয় থেকে শুরু করে কোনও ভালো কিছু উন্নয়ন হয়নি ৷ বাম আমল থেকে আমরা উন্নয়নের আশা করে আসছি ৷ কিন্তু যেই কে সেই ৷ প্লাস্টিক দিয়ে ওইটুকু উপকার না করলেও হবে ৷ আমরা পরিবর্তন চাই ৷ এই রাজ্য সরকার আমাদের কোনও কাজে আসছে না ৷ নতুন সরকার এলে চাইব কুমোরটুলির সব শিল্পীর সার্বিক উন্নয়ন হোক ও সুযোগ সুবিধা দিক ৷"
মৃৎশিল্পী ভানুরুদ্র পাল বলেন, "আমি শিল্পী, আমাকে কাজ করে খেতে হবে ৷ বাঁশের দাম, পেরেকের দাম হু হু করে বাড়ছে ৷ কুমোরটুলি জতুগৃহ ৷ বাঁশ দিয়ে তৈরি ৷ একটু আগুন লাগলে সব পুড়ে যাবে ৷ জিনিসের দাম বাড়ছে, ঠাকুরের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে না ৷ গঙ্গামাটিও কিনতে হয় ৷ কোথা থেকে আমরা টাকা পাব ৷ শিল্পীদের কোনও উন্নয়ন নেই ৷ দেনার দায়ে সব বিক্রি করে দিতে হচ্ছে ৷ যেই সরকারই আসুক যেন কুমোরটুলির শিল্পীদের দিকে নজর দেয় ৷ কুমোরটুলির সারা পৃথিবীতে নাম রয়েছে ৷ সেটা যেন বজায় থাকে ৷"
তৃণমূলের বক্তব্য
শিল্পীদের একাংশের এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসকদল ৷ 9 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা তথা শিল্পী প্রদীপ বিশ্বাস বলেন, "ওরা যে উন্নয়নের কথা বলছে সেটা মুখে যেমনটা বলেছিল, বাস্তবে তেমনটা করেনি ৷ না-হলে আমরা কেউ উন্নয়নের বিরোধী নই ৷ যেভাবে জমি অধিগ্রহণ অন্যান্য পদক্ষেপ করা হচ্ছিল সেটা অনৈতিক ছিল ৷ তাই তখন বিরোধিতা করা হয়েছিল ৷"
তাঁর সংযোজন, "শশী পাঁজা সব সময় সবরকম পরিস্থিতিতে আমাদের শিল্পীদের পাশে থেকেছেন ৷ প্লাস্টিক দেওয়া থেকে, রং দেওয়া, এমনকি আধুনিক যন্ত্র দেওয়ারও পদক্ষেপ করেছেন তিনি ৷ কুমোরটুলি উন্নয়নের পদক্ষেপও তিনি করেছিলেন ৷ তবে ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা শরিকি দ্বন্দ্বের জেরে সেটা এগোনও খুবই সমস্যার জায়গায় দাঁড়িয়েছে ৷ এই জটিলতা তৈরির পিছনে অবশ্যই তৎকালীন শাসকদলের ভূমিকা আছে ৷ কুমোরটুলি ঘুরে দেখলেই বুঝতে পারবেন রাস্তাঘাট ভালো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কুমোরটুলিতে আছে । পর্যাপ্ত আলো, শৌচালয়ের আধুনিকীকরণ সবটাই হয়েছে ৷ যাঁরা পরিবর্তন চাইছে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একথা বলছেন ৷ আমিও একজন শিল্পী ৷ পরিবর্তন নয়, প্রত্যাবর্তনই দরকার বলে মনে করি ৷ দিদি ছিল, আছে, থাকবে ।"