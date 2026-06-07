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মাল নদীর চরে উদ্ধার আর্টিলারি শেল ! আতঙ্ক এলাকায়

এর আগে, গত এক বছর ধরে তিস্তার চড়-সহ সংলগ্ন ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে বিভিন্ন সময় মর্টার শেল ও আর্টিলারি শেল মিলেছে ।

Artillery cell
মাল নদীর চরে উদ্ধার আর্টিলারি সেল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 5:48 PM IST

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মালবাজার, 7 জুন: মাল নদীর বুকে সন্দেহজনক বস্তু ঘিরে উত্তেজনা ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছল মালবাজার থানার পুলিশ । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার সংলগ্ন ক্ষুদিরাম পল্লি এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষুদিরাম পল্লির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মাল নদীর চরে প্রথমে কয়েকজন একটি লম্বা ভারী লোহার বস্তু দেখতে পান । কিছুক্ষণ পর সেই বস্তু থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে ৷ তখন স্থানীয়রা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেটিকে জলে ফেলে দেন । নিমেষে ভিড় জমে যায় নদীর চরে । পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় মালবাজার থানাতে । মালবাজার থানার পুলিশ ভ্যান এসে বস্তুটিকে বালি ভর্তি বালতিতে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।

Artillery cell
বস্তুটিকে বালি ভর্তি বালতিতে উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)

প্রত্যক্ষদর্শী রাব্বু হোসেনের কথায়, "বাচ্চারা প্রথমে ওই বস্তুটিকে দেখতে পায় । পরে বস্তুটি থেকে ধোঁয়া ওঠা শুরু হলে সেটিকে জলে ফেলে দেওয়া হয় । আমরা বুঝতে পারছি না এটা বোমা নাকি অন্য কিছু ৷ পুলিশকে খবর দিয়েছিলাম ৷ এসে উদ্ধার করেছে ৷"

Artillery cell
বস্তুটিকে বালি ভর্তি বালতিতে উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)

মনে করা হচ্ছে, এটি একটি আর্টিলারি শেল যা মূলত কামানে ব্যবহার করা হয় । তবে কীভাবে এই বস্তুটি মাল নদীতে এসে পৌঁছল তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে । যদিও অনেকে আশঙ্কা করছেন গত বছর তিস্তার ভয়াবহ বন্যায় ভেসে যাওয়া বিভিন্ন আর্মি ক্যাম্পের বিস্ফোরক-গুলির মধ্যে এটি একটি । তবে তদন্তের পরই বস্তুটির আসল পরিচয় জানা যাবে ।

Artillery cell
আর্টিলারি সেল মূলত কামানে ব্যবহার করা হয় (নিজস্ব ছবি)

যদিও সাম্প্রতিক সময়ে গত এক বছর ধরে তিস্তার চড়-সহ সংলগ্ন ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে বিভিন্ন সময় মর্টার শেল ও আর্টিলারি শেল পাওয়া গিয়েছে । সম্প্রতি ওদলাবাড়িতেও মর্টার শেল উদ্ধার করে পুলিশ । এমনকি গতবছর মৌলানি ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি হ্যান্ড গ্রেনেডও উদ্ধার হয়েছিল, যেটিকে বম্ব স্কোয়াড এসে নিষ্ক্রিয় করে । সেক্ষেত্রে ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে মর্টার বা আর্টিলারি শেল উদ্ধার হওয়া নতুন কিছু নয় ।

Artillery cell
আর্টিলারি সেল উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায় (নিজস্ব ছবি)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মালবাজার থানার এক আধিকারিক বলেন, "ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আর্মির বম্ব ডিসপোজাল টিমকে জানানো হয়েছে । আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তারা বস্তুটিকে পরীক্ষা করে দেখবে এবং প্রয়োজন হলে সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেটিকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করবে ।" তবে শহরের বুকে প্রথমবার এই ধরনের শেল উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী । পাশাপাশি কৌতূহলও রয়েছে তাদের মধ্যে ৷

TAGGED:

MAL RIVER
MORTAR CELL
আর্টিলারি সেল
মর্টার সেল
ARTILLERY CELL

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