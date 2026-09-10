ETV Bharat / state

গুপ্তিপাড়ার ব্যবসায়ীদের দখলে পূর্ব ভারতের কৃত্রিম ফুলের বাজার, সরকারি উদ্যোগের অভাবে বাড়ছে চিন্তা

Artificial Flowers Market ভারতে কৃত্রিম ফুল তৈরির অন্যতম হাব হুগলির গুপ্তিপাড়া। শ্রমিক থেকে ব্যবসায়ীদের দাবি, সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। বিশেষ প্রতিবেদন পলাশ মুখ্যোপাধ্যায়ের ৷

artificial flower
কৃত্রিম ফুল তৈরির অন্যতম হাব হুগলির গুপ্তিপাড়া (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 8:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুপ্তিপাড়া (হুগলি), 10 সেপ্টেম্বর: কৃত্রিম ফুল ও মালার বাজার রয়েছে ভারতজুড়ে। অধিকাংশ কাঁচামাল আসে চিন থেকে। হুগলির গুপ্তিপাড়ায় কাপড় কেটে বিভিন্ন রকম ফুল ও মালা তৈরি হয়। যা কলকাতা, উত্তরবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, অসম, সিকিম-সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হয় এই গুপ্তিপাড়া থেকে। বিশ্বকর্মা পুজো, দুর্গাপুজো থেকে বাজার শুরু।

ব্যবসায়ীদের দাবি, এবছর সেভাবে কৃত্রিম ফুলের বাজার নেই। বিগত সরকারের আমলে কৃত্রিম ফুলের ক্লাস্টার হওয়ার কথা ছিল। তাতেই নতুন স্বপ্ন দেখেছিলেন গুপ্তিপাড়ার ফুল ব্যবসায়ীরা । ক্লাস্টারের জন্য সরকারি জমি নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারিভাবে ফাঁকা জমিতে একটা ইটও গাঁথা হয়নি। কৃত্রিম ফুলের ব্যবসাতেও কোনও উন্নতি হয়নি।

কৃত্রিম ফুল তৈরির অন্যতম হাব হুগলির গুপ্তিপাড়া (ইটিভি ভারত)

তাছাড়া, এই ব্যবসায় চিনের উপর নির্ভরতা কমানো যায়নি। উপরন্তু চিন থেকে কাঁচামাল আমদানি করার ক্ষেত্রে ডলারের দাম ঊর্দ্ধমুখী। সেই প্রভাবও পড়েছে ব্যবসায়। ব্যবসায়ীদের আবেদন, ক্লাস্টারের মাধ্যমে ফুল ব্যবসায়ীদের এক ছাতার তলায় আনুক নতুন সরকার। সরকারি উদ্যোগে নতুন যন্ত্রপাতি এনে গুপ্তিপাড়ায় ফুলের ব্যবসার উন্নতির প্রয়োজন। তাহলে, আরও কয়েক হাজার শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে হুগলিতে।

গুপ্তিপাড়ার প্লাস্টিক ফুল

  • হুগলি জেলায় গুপ্তিপাড়ার বাঁধাগাছি, দাসপাড়া, নাগপাড়া, মিরডাঙা-সহ বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে কৃত্রিম ফুলের কারখানা
  • গুপ্তিপাড়াতে কৃত্রিম ফুলের 60টির উপর ছোট-বড় কারখানা রয়েছে
  • বিভিন্ন রঙের কাপড় দিয়ে চন্দ্রমুখী, গোলাপ, জবা-সহ একাধিক কৃত্রিম ফুল তৈরি হয়
  • কাপড় দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের মালা ও ঘর সাজানোর জিনিস
  • সারা বছরের 8 কোটি থেকে 10 কোটি টাকার উপর লেনদেন হয়
  • কৃত্রিম ফুলের ব্যবসার সঙ্গে 5 হাজার উপর শ্রমিক যুক্ত
  • এই কাজের সঙ্গে যুক্ত মহিলারাও
  • মহিলাদের কাজ অনুযায়ী দিনে 150 থেকে 200 টাকা আয় হয়

স্বপ্ন অধরা ব্যবসায়ীদের

  • অসম লিঙ্ক রোডের উপর 2017 সালে সরকারি তরফে কৃত্রিম ফুলের ক্লাস্টার হওয়ার কথা ছিল
  • তার জন্য সাড়ে 4 বিঘা জমি দেওয়া হয়েছিল
  • কিন্ত সেখানে কিছুই হয়নি পূর্বতন সরকারের আমলে
  • একটা ইটও গাঁথা হয়নি
  • কৃত্রিম ফুলের ব্যবসায় তাই কোনও উন্নতি হয়নি
  • স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকারের আশ্বাস, নতুন সরকার ক্লাস্টারের চিন্তাভাবনা করছে

মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়কের বক্তব্য

বলাগড়ের বিজেপি বিধায়ক তথা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, "বিগত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। তাই মানুষ বিতশ্রদ্ধ হয়ে পরিবর্তন এনেছে। বলাগড় ব্লকে ফুলের বড় ব্যবসা আছে জানি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে ক্লাস্টার তৈরি করা যায়। অন্যান্য শিল্পের পরিকল্পনার পাশাপাশি লক্ষ্য রয়েছে কৃত্রিম ফুলের কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। বিগত সরকার কী করেছে জানি না, বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে এই ব্যবসার উন্নতি করবে।"

GUPTIPARA ARTIFICIAL FLOWER
কৃত্রিম ফুল (ইটিভি ভারত)

ফুলশ্রমিকদের বক্তব্য

  • আর্টিফিশিয়াল ফুলশ্রমিক তৃপ্তি সরকার বলেন, "ব্যবসায়ীদের কাছে আমরা কাঁচামাল নিয়ে বাড়িতে ফুল তৈরি করে দিয়ে যাই। কাপড়ের ডিজাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও মালা তৈরি করি। সারাদিনে 150 থেকে 200 টাকা মজুরি পান এই এলাকার মহিলারা। এবারে বাজারের চাহিদা নেই ৷ তাই কাজও পাচ্ছি না।"
  • হুগলি ছাড়াও বর্ধমান, নদিয়া জেলা থেকে শ্রমিকরা কাজ নিয়ে যান গুপ্তিপাড়া থেকে। কালনা থেকে আসা শ্রমিক সামাদ মণ্ডল বলেন, "আমি ফুলের কাজ নিয়ে গিয়ে বহু মহিলাদের দিয়ে করাই। দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো পর্যন্ত এই কাজ চলে। মজুরি যা দেয়, তাতে আমাদের চলে যায় একরকম। তবে, এবার কাজ কম।"

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য

  • কৃত্রিম ফুল ও মালা ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে অরুণ মল্লিক বলেন, "কাপড় ও প্লাস্টিকের সরঞ্জাম দিয়ে ফুল ও মালা তৈরি করা-সহ বিভিন্ন ঘর সাজানো জিনিস তৈরি করা হয় গুপ্তিপাড়ায়। কাপড় কেটে ও বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করে গোলাপ, ডালিয়া, গাঁদা-সহ বিভিন্ন ফুল তৈরি করা হয়। বিশ্বকর্মা, দুর্গাপুজো থেকেই বাজার শুরু হয়। ইদানিং শ্রমিকের সমস্যা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি-সহ ভিন্ন রাজ্য অসম, বিহার, সিকিম-সহ বিভিন্ন জায়গায় কৃত্রিম ফুল যায়। কোটি টাকার মতো ব্যবসা হয়।"
  • চিন থেকে প্রায় 10 বছর কৃত্রিম ফুল ও ঘর সাজানো রংবাহারি ইন্ডোর গাছ আনেন ব্যবসায়ী আদিত্য সাহা। তিনি বলেন, "বিগত বছরের তুলনায় আর্টিফিশিয়াল ফুলের বর্তমান পরিস্থিতি খারাপ ৷ আমার মতো একাধিক ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁরা প্রতিটি কারখানায় 20 থেকে 30 জন শ্রমিক নিয়ে কাজ করেন। অতীতে যে ক্লাস্টার হওয়ার কথা ছিল, সেটাও হয়নি। বর্তমান সরকার যদি একটু নজর দেয়, তাহলে আমাদের ব্যবসার উন্নতি হবে ৷ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এখন প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন থেকে অধিকাংশ কাঁচামাল আমদানি করতে প্রয়োজন ডলার। তার দামও ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে হকারদেরও সমস্যা হয়েছে বলে বিক্রি কমেছে। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, গুপ্তিপাড়ার আর্টিফিশিয়াল ফুলের কাজে কয়েক হাজার মানুষ যুক্ত। ক্লাস্টার হলে আর্থিকভাবে সাহায্য পাওয়া যেত সরকারের কাছে ৷"

আর্টিফিশিয়াল ফুলের কারখানা

পূর্বতন সরকারের আমলে সমবায়ের অন্যতম কাণ্ডারি অতুল চন্দ্র দাস। তাঁর নিজস্ব ফুলের বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিকের সামগ্রী তৈরির কারখানা রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "গুপ্তিপাড়ায় 60-70টি আর্টিফিশিয়াল ফুলের কারখানা রয়েছে । ইতিমধ্যে 30 থেকে 35 জনের সমবায় তৈরি করার পরিকল্পনা হয়েছিল। তাহলে যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে সুবিধা হত। তখন চিনের উপর নির্ভর করতে হবে না । ক্লাস্টারের জন্য সরকারের তরফে সাড়ে চার বিঘা জায়গা দেওয়া হয়েছিল আমাদের। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ 10 বছর ধরে চেষ্টাই করলাম, কিন্ত ক্লাস্টার তৈরি হল না। চিনের মতো উন্নত যন্ত্রপাতি থাকলে কাঁচামালের নির্ভরতা কমানো যেত। সরকারি তরফে আমরা কোনও সাহায্য পাইনি।"

GUPTIPARA ARTIFICIAL FLOWER
কৃত্রিম ফুলের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

গুপ্তিপাড়া কৃত্রিম ফুল
ফুলের বাজার
HUGE DEMAND OF ARTIFICIAL FLOWERS
GUPTIPARA ARTIFICIAL FLOWER TRADERS
GUPTIPARA ARTIFICIAL FLOWER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.