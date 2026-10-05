19 দিনেই খোলনলচে বদল ! ঝাঁ চকচকে আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন আসানসোলে
Asansol Art Gallery: আসানসোলের সরকারি আর্ট গ্যালারির দুর্দশার কথা জানিয়ে শিল্পীরা অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিয়েছিলেন । আর সেকথা জানতে পেরেই উদ্যোগী হন রাজ্যের মন্ত্রী ।
Published : October 5, 2026 at 1:19 PM IST
আসানসোল, 5 অক্টোবর: রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিতেই হল কাজ ৷ মাত্র 19 দিনেই সম্পূর্ণ খোলনলচে পালটে গেল আর্ট গ্যালারির ৷ রবিবার রাতে ঝাঁ চকচকে আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন হল আসানসোলে । খুশি শিল্পাঞ্চলের শিল্পী থেকে শুরু করে ভাস্কর ও সাধারণ মানুষ ।
জিতেন্দ্র তিওয়ারি আসানসোলের মেয়র থাকাকালীন উদ্যোগী হয়েছিলেন শহরের একমাত্র আর্ট গ্যালারি তৈরি করে দিতে । শিল্পীরা সেখানে নামমাত্র খরচে ছবির প্রদর্শনী করতে পারেন । কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই আর্ট গ্যালারি একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । উই লেগে খসে পড়ছিল ছবি টাঙানোর ফ্রেম । এছাড়াও আগাছার জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল গোটা আর্ট গ্যালারি । শৌচাগার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । বর্তমানে আর চিত্র প্রদর্শনীর মতো জায়গা হচ্ছিল না ।
অন্যদিকে ওই আর্ট গ্যালারি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড কষ্ট হত । যারা প্রদর্শনী করতেন তাঁদের, আর যারা দর্শক তাঁদেরও । গত 15 সেপ্টেম্বর আসানসোলের শিল্পীকুল রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, যদি আর্ট গ্যালারিটির হাল ফেরানো যায় । আর সেই চিঠি পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্যোগী হন রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ৷ আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্রকে অগ্নিমিত্রা পাল আর্ট গ্যালারির শ্রী ফেরাতে নির্দেশ দেন ।
সেই মতো মাত্র 19 দিনের মধ্যেই আর্ট গ্যালারির খোলনলচে বদলে গেল । নতুন করে সেজে উঠেছে আর্ট গ্যালারি । ছবি টাঙানোর জায়গা থেকে শুরু করে উজ্জ্বল আলো সবই নতুন । শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারিকে । বাইরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ হয়েছে সৌন্দর্যায়ন । বিদ্যাসাগরের একটি আবক্ষ মূর্তি রাখা হয়েছে ।
রবিবার রাতে নবরূপে আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্র-সহ প্রশাসনিক কর্তারা এবং আসানসোলের সমস্ত শিল্পীকুল । এদিন বীরসিংহ থেকে মাটির কলস হাতে অগ্নিমিত্রা পাল প্রবেশ করেন গ্যালারিতে ।
তিনি বলেন, "শিল্পীদের চিঠি পাওয়ার পরেই পুর কমিশনার দিলীপ মিশ্রকে অনুরোধ করেছিলাম যদি এটি নতুন করে তৈরি করে দেওয়া যায় । উনি এত দ্রুত কাজ করেছেন এবং পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বাকি সবাই এত সুন্দর ভাবে কাজ করেছেন তাই সবারই প্রশংসা প্রাপ্য । আমি চাই এই আর্ট গ্যালারিটি নিয়মিত ব্যবহার হোক । যৎ সামান্য খরচে এই আর্ট গ্যালারিটি মানুষকে ভাড়া দেওয়া হবে । আসানসোলে এত শিল্পী রয়েছেন, এত ভালো ভালো কাজ দেখলাম । সবাই এখানে এসে তাঁদের প্রদর্শনী করুন । যাতে আর্ট গ্যালারিটি নিয়মিত সচল থাকে ।"