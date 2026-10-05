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19 দিনেই খোলনলচে বদল ! ঝাঁ চকচকে আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন আসানসোলে

Asansol Art Gallery: আসানসোলের সরকারি আর্ট গ্যালারির দুর্দশার কথা জানিয়ে শিল্পীরা অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিয়েছিলেন । আর সেকথা জানতে পেরেই উদ্যোগী হন রাজ্যের মন্ত্রী ।

Asansol Art Gallery
ঝাঁ চকচকে আর্ট গ্যালারি উদ্বোধন আসানসোলে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2026 at 1:19 PM IST

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আসানসোল, 5 অক্টোবর: রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিতেই হল কাজ ৷ মাত্র 19 দিনেই সম্পূর্ণ খোলনলচে পালটে গেল আর্ট গ্যালারির ৷ রবিবার রাতে ঝাঁ চকচকে আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন হল আসানসোলে । খুশি শিল্পাঞ্চলের শিল্পী থেকে শুরু করে ভাস্কর ও সাধারণ মানুষ ।

জিতেন্দ্র তিওয়ারি আসানসোলের মেয়র থাকাকালীন উদ্যোগী হয়েছিলেন শহরের একমাত্র আর্ট গ্যালারি তৈরি করে দিতে । শিল্পীরা সেখানে নামমাত্র খরচে ছবির প্রদর্শনী করতে পারেন । কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই আর্ট গ্যালারি একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । উই লেগে খসে পড়ছিল ছবি টাঙানোর ফ্রেম । এছাড়াও আগাছার জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল গোটা আর্ট গ্যালারি । শৌচাগার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । বর্তমানে আর চিত্র প্রদর্শনীর মতো জায়গা হচ্ছিল না ।

19 দিনেই খোলনলচে বদল আর্ট গ্যালারির (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে ওই আর্ট গ্যালারি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড কষ্ট হত । যারা প্রদর্শনী করতেন তাঁদের, আর যারা দর্শক তাঁদেরও । গত 15 সেপ্টেম্বর আসানসোলের শিল্পীকুল রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, যদি আর্ট গ্যালারিটির হাল ফেরানো যায় । আর সেই চিঠি পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্যোগী হন রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ৷ আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্রকে অগ্নিমিত্রা পাল আর্ট গ্যালারির শ্রী ফেরাতে নির্দেশ দেন ।

Asansol Art Gallery
অগ্নিমিত্রা পালকে উপহার শিল্পীদের (ইটিভি ভারত)

সেই মতো মাত্র 19 দিনের মধ্যেই আর্ট গ্যালারির খোলনলচে বদলে গেল । নতুন করে সেজে উঠেছে আর্ট গ্যালারি । ছবি টাঙানোর জায়গা থেকে শুরু করে উজ্জ্বল আলো সবই নতুন । শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারিকে । বাইরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ হয়েছে সৌন্দর্যায়ন । বিদ্যাসাগরের একটি আবক্ষ মূর্তি রাখা হয়েছে ।

Asansol Art Gallery
নবরূপে আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন অগ্নিমিত্রা পালের (ইটিভি ভারত)

রবিবার রাতে নবরূপে আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্র-সহ প্রশাসনিক কর্তারা এবং আসানসোলের সমস্ত শিল্পীকুল । এদিন বীরসিংহ থেকে মাটির কলস হাতে অগ্নিমিত্রা পাল প্রবেশ করেন গ্যালারিতে ।

Asansol Art Gallery
নতুন করে সেজে উঠেছে আর্ট গ্যালারি (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "শিল্পীদের চিঠি পাওয়ার পরেই পুর কমিশনার দিলীপ মিশ্রকে অনুরোধ করেছিলাম যদি এটি নতুন করে তৈরি করে দেওয়া যায় । উনি এত দ্রুত কাজ করেছেন এবং পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বাকি সবাই এত সুন্দর ভাবে কাজ করেছেন তাই সবারই প্রশংসা প্রাপ্য । আমি চাই এই আর্ট গ্যালারিটি নিয়মিত ব্যবহার হোক । যৎ সামান্য খরচে এই আর্ট গ্যালারিটি মানুষকে ভাড়া দেওয়া হবে । আসানসোলে এত শিল্পী রয়েছেন, এত ভালো ভালো কাজ দেখলাম । সবাই এখানে এসে তাঁদের প্রদর্শনী করুন । যাতে আর্ট গ্যালারিটি নিয়মিত সচল থাকে ।"

TAGGED:

ASANSOL ART GALLERY
AGNIMITRA PAUL
আসানসোল আর্ট গ্যালারি
রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল
ART GALLERY IN ASANSOL

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