কলকাতার জাদুঘরে এক হয়ে গেল ভারত-জাপান ! প্রদর্শিত ইয়াকিশিমের বির্বতন

কলকাতার জাদুঘরে এক হয়ে গেল ভারত-জাপান ! প্রদর্শিত ইয়াকিশিমের বির্বতন
কী এই ইয়াকিশিমে মৃৎশিল্প ? ভারতের মৃৎশিল্পের সঙ্গে এর মিল কোথায় ? জানতে হলে যেতে হবে ভারতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীতে ৷
Published : December 4, 2025 at 7:39 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস আলাদা । কিন্তু সাংস্কৃতিক এবং শিল্পগত বিষয়গুলিতে অনেক মিল রয়েছে । সেই মিল কতটা তা প্রদর্শিত হচ্ছে ভারতীয় জাদুঘরে । জাপানের সঙ্গে ভারতের মৃৎশিল্পের মিল কোথায়, তা স্পষ্ট হবে সেখানে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে ।
ভারত-জাপানের শিল্পের প্রদর্শন
বাংলা-সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে কাদামাটি পুড়িয়ে নানান পাত্র তৈরি হয় । একইভাবে কয়েকশো শতাব্দীজুড়ে জাপানেও এই ধরনের মৃৎশিল্পকর্ম চালু রয়েছে । যার নাম ইয়াকিশিমে । বর্তমানে জাপানের এই শিল্পের বিবর্তন ঘটেছে । দৈনন্দিন জিনিসপত্র থেকে অভিব্যক্তিপূর্ণ ভাস্কর্য শিল্পে বিবর্তিত হয়েছে । কেমনভাবে হল বিবর্তন ? সেটা নিয়েই কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরে শুরু হয়েছে প্রদর্শনী ।
কলকাতার জাপান কনস্যুলেট জেনারেল, কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর এবং জাপান ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায়, 'ইয়াকিশিমে: আর্থ মেটামরফোসিস' প্রদর্শনী শুরু হয়েছে । চলবে আগামী 17 ডিসেম্বর পর্যন্ত । এর মাধ্যমেই ভারত তথা বাংলার মৃৎশিল্পের সঙ্গে জাপানের ইয়াকিশিমের এক হয়ে যাওয়ার গল্প তুলে ধরা হয়েছে । জাপানের প্রখ্যাত 13 জন শিল্পীর ইয়াকিশিমে সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে ।
ইয়াকিশিমের জন্ম
বিয়ান যুগের শেষের দিকে বিজেন এবং টোকোনামের মতো মৃৎশিল্প কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন শুরু হয়েছিল । যার উৎপত্তি সুয়েকি মৃৎশিল্প থেকে । 1200°C থেকে 1300°C তাপমাত্রায় গ্লাসবিহীন এবং উচ্চ-জ্বালানিযুক্ত এই জিনিসগুলিকে ইয়াকিশিমে বলা হয় । কারণ, উচ্চ তাপমাত্রায় কাদামাটি আগুনে পুড়ে শক্তভাবে আবদ্ধ হয়ে যায় ।
ইয়াকিশিমের বিবর্তন ইতিহাস
কামাকুরা যুগে (1185-1392) ইয়াকিশিমে উৎপাদন শিগারাকিতে ছড়িয়ে পড়ে । যা জাপানের শহর টোকোনামে থেকে উদ্ভূত হয়েছিল । ধীরে ধীরে তা অন্যান্য মৃৎশিল্প কেন্দ্রগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে । আজও এই শিল্প কাজ অব্যাহত রয়েছে । জাদুঘরের প্রদর্শনীতে পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের প্রথম দিকের ইয়াকিশিমের জিনিসপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে সেই বিবর্তন ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে ।
কলকাতায় জাপানের কনসাল জেনারেল ইশিকাওয়া বলেন, "ভারত তো বটেই, বাংলার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু থেকে শুরু করে নানান মনীষীদের জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল । সেই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে । জাপানি শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় নানান সংস্কৃতি ও শিল্পের মিল দেখা যাচ্ছে । এই প্রদর্শনী তারই একটি অংশ ।"
ইয়াকিশিমে কী ?
তিনি আরও বলেন, "ইয়াকিশিমে-আর্থ মেটামরফোসিস-একটি সিরামিক কৌশল । সিরামিক উৎপাদনের সবচেয়ে মৌলিক উপায়গুলির মধ্যে জাপানের ইয়াকিশিমে অন্যতম । ইয়াকিশিমের জিনিসপত্রগুলি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর । তবে, দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই শিল্পকৌশল জাপানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । জাপানের প্রধান সিরামিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে বিজেন, শিগারাকি এবং টোকোনামে ।"
ইয়াকিশিমের জিনিসপত্র
জাপান ফাউন্ডেশনের এক পদাধিকারী জানান, জাদুঘরের প্রদর্শনীতে দুই ধরনের কার্যকরী ইয়াকিশিমের জিনিসপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে । যেগুলো জাপানি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিকাশে বড় প্রভাব ফেলে । চা পান থেকে জাপানের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠা খাবারের পাত্র । চায়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পাত্র এবং নানান খাবারের পাত্রও উপস্থাপন করা হয়েছে । ইয়াকিশিমেতে কাজ করা সমসাময়িক সিরামিক শিল্পীদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন ধরনের অ-ব্যবহারিক বস্তুও উপস্থাপিত হয়েছে ।
জাপানি পাত্রের বৈশিষ্ট্য
কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের পরিচালক অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী বলেন, "ভারত কিংবা অন্য যে কোনও দেশের মানুষ ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে অবস্থান করে । কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে গোটা বিশ্বের মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত সংস্কৃতিক ঐতিহাসিক মিল রয়েছে । আমাদের দেশে প্রাচীনকালে দৈনন্দিন কাজে, যেমন খাবার রাখা থেকে শুরু করে রান্নার কাজে মাটির পাত্র ব্যবহার হত । কার্যত, প্রাচীন জাপানেও একই ধরনের মাটির পাত্র ব্যবহৃত হত । তবে, তফাৎ আছে । জাপানে প্রায় 1200 থেকে 1300 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই মাটির জিনিসপত্রগুলো পোড়ানো হত । সেগুলোর স্থায়িত্ব বাড়ত এবং শক্তপোক্ত হত । সেই প্রাচীনকাল থেকে আজকের দিনে জাপানের মৃৎশিল্পের যে বিবর্তন, সেগুলোই প্রদর্শিত হচ্ছে এখানে ।"
জাদুঘরে ইয়াকিশিমে প্রদর্শনীতে যেসব শিল্পীর কাজ প্রদর্শিত হচ্ছে তাঁরা হলেন, আবে আনজিন, ইসেজাকি কোইচিরো, ইসেজাকি জুন, উচিদা কোইচি, কাকুরেজাকি রিউইচি, কাতো সুবাসা, কানেশিগে তোয়ো, কানেশিগে ইউহো, কুরোদা তাইজো, কোয়ে রিওজি, সুজিমুরা শিরো, ইয়ামামোতো তোশু এবং ওয়াকাসুগি সিকো ।