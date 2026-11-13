মন্দির দখলের অভিযোগ রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ! কসবায় চাঞ্চল্য

মন্দির দখলের অভিযোগ রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ! কসবায় চাঞ্চল্য
Kasba Temple: অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি উঠেছে এলাকায় । স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে ডেপুটেশন দিলেন বিজেপি বিধায়ক ।
Published : November 13, 2026 at 7:22 AM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: জনবহুল অঞ্চলে মন্দির এবং সংলগ্ন খাল বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ নামী রেস্তোরাঁ চেনের বিরুদ্ধে। অভিযোগকে কেন্দ্র বৃহস্পতিবার রাতে তীব্র চাঞ্চল্য কসবায়। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবিতে স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে কসবা থানায় স্মারকলিপি ও ডেপুটেশন জমা দেন বিজেপি নেতা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই কসবা থানার অন্তর্গত নির্দিষ্ট ওই এলাকায় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির ও তার পাশের একটি প্রাকৃতিক নিকাশি খালের জমি দখল করার চেষ্টা চলছে । তাঁদের অভিযোগ, কোনওরকম সরকারি অনুমতি না নিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সেখানে নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে । তার জেরে এলাকার পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে । ধর্মীয় ভাবাবেগেও আঘাত লাগছে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকালবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল । এদিন রাতে তা বড় আকার নেয় ।
এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে সরব হয়ে সন্দীপ-সহ বাকিরা কসবা থানায় উপস্থিত হন । পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন । ডেপুটেশন জমা দিয়ে নিজের দাবি পেশ করেন । তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই বেআইনি নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে । পাশপাশি এই চক্রে কারা কারা জড়িত তা খুঁজে বের করে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।
পুলিশ প্রশাসনও এই অভিযোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। থানার পক্ষ থেকে অবিলম্বে কলকাতা পুরসভার 12 নম্বর বরোর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। খুব শীঘ্রই কসবা থানা এবং কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে ওই বিতর্কিত এলাকায় যৌথ পরিদর্শনের ব্যবস্থা হবে। এই উদ্দেশ্যে কসবা থানার তরফ থেকে ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পরিদর্শন বিশেষ জরুরি বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, যৌথ পরিদর্শনের সময় যদি মন্দির ও খাল জবরদখল করে নির্মাণের অভিযোগের সত্যতা মেলে, তবে কলকাতা পুরনিগম এবং স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই ঘটনার জেরে কসবা এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুনাল আগারওয়াল বলেন, " পুরসভা ও পুলিশ যৌথ ইনস্পকেশন করবে"। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অবশ্য় এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ।