হাইকোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল ! আদালত চত্বরে তৃণমূল নেতার গলায় ফাঁস লাগিয়ে মার

হাইকোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল ! আদালত চত্বরে তৃণমূল নেতার গলায় ফাঁস লাগিয়ে মার
আদালতে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করেই চলল ডিম বৃষ্টি । অভিযোগের তির বিজেপির দিকে ৷ আগেই কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে ডিম ছোঁড়ার প্রবণতা রুখতে হবে ৷
Published : July 13, 2026 at 7:50 PM IST
বোলপুর, 13 জুলাই: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে থোরাই কেয়ার ! ভোট পরবর্তী হিংসায় গ্রেফতার তৃণমূল নেতা মামন শেখকে বোলপুর আদালত চত্বরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বেধড়ক মারধর করা হল । এমনকী আদালতে ঢোকার মুখে পুলিশের গাড়িতে চলল ডিম বৃষ্টিও ৷ অভিযোগের আঙুল বিজেপির নেতা-কর্মীদের দিকে ।
বিজেপির বীরভূম যুবমোর্চার ইনচার্জ সব্যসাচী রায় বলেন, "এরা মানুষের উপর যা অত্যাচার করেছে তাতে সকলেই ক্ষুব্ধ ৷ তাও ডিম ছুঁড়ছে, পাথর ছোড়েনি ৷ এদের পাথর ছোড়া উচিত ছিল ৷ কারণ এরা নির্যাতনকারী, চোর-লুটেরা ৷ এরা পঞ্চায়েতের তরফে মা কঙ্কালির জমি বিক্রি করেছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "150-200 মহিলাকে যৌন নির্যাতন করেছে ৷ সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের কথা যে আমরা শুনি, কঙ্কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে সেরকম রাজত্ব চলত এইসব তৃণমূল নেতার ৷ এরা বাড়ি ও লোকের টাকা লুট করেছে ৷ এটা বিজেপির সময় বলে ডিম ছুড়ছে, অন্যসময় হলে বেশি কিছু হত ৷ তৃণমূলের সময় আমরাও অত্যাচারিত হয়েছি ৷ বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে ৷ আজ ঈশ্বর সুদিন দিয়েছেন ৷"
রাজ্য রাজনৈতিক পালাবদলের পর পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ 2021 সালের বিধানসভা ভোটের পর হওয়া নানা হিংসার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হচ্ছে দিকে দিকে ৷ সেই মতো গ্রেফতারও হচ্ছে তৃণমূল নেতারা । আর ক্ষোভ উগরে দিতে চলছে ডিম ছোড়া ৷ একইভাবে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ হয়েছিল কঙ্কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মহম্মদ ওহিউদ্দিন ওরফে মামন শেখের বিরুদ্ধে ।
এই মামন শেখের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআইও তদন্ত করছে । শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ গ্রেফতার করে মামন শেখকে ৷ সোমবার তাঁকে বোলপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় । আদালতে ঢুকতেই পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়তে শুরু করে বিজেপির নেতা-কর্মীরা । তারপর ফের আদালতে তোলার সময় পুলিশের সামনেই তৃণমূল নেতা মামন শেখকে বেধড়ক মারধর করা হয় । বিজেপি কর্মীদের ঠেকাতে কার্যত হিমশিম খায় পুলিশ ।
রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ডিম ছোড়া রুখতে হবে ৷ কোমড়ে দড়ি পরিয়ে ধৃতদের ঘোড়ানো যাবে না ৷ আর ডিম ছোড়া হলে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ কিন্তু, এই সব নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বোলপুর মহকুমা আদালতে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করেই চলল ডিম বৃষ্টি । আর আদালতে তোলার মুখেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে তৃণমূল নেতাকে পুলিশের সামনেই বেধড়ক মারধর করতে দেখা গেল ।