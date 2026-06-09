বন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিলল সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, এবারেও নেপথ্যে বাদুড়িয়ার ধৃত পুরপ্রধান !
ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, মশারি ও বিছানার চাদর উদ্ধার ৷ বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে জেরায় মিলল বিপুল পরিমাণ ত্রাণের হদিশ ৷
Published : June 9, 2026 at 8:10 PM IST
বসিরহাট, 9 জুন: কোটি-কোটি টাকা উদ্ধারের পর এবার ধৃত বাদুড়িয়া পুরসভা চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে সরকারি ত্রাণ চুরির অভিযোগ ৷ পাটক্ষেত এবং কম্পিউটার সেন্টারের পর, এবার তাঁর বাড়ির পাশের একটি বন্ধ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ৷
কিছুদিন আগেই এই বিতর্কিত পুরপ্রধানের একটি পাটক্ষেত থেকে নগদ 2 কোটি 24 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ ৷ তবে, তদন্ত এখানেই থেমে থাকেনি ৷ এরপর পুরসভা পরিচালিত একটি বন্ধ কম্পিউটার সেন্টারে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় আরও 80 লক্ষ টাকা এবং বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই, ধৃত দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের নতুন ডেরার হদিশ পেলেন তদন্তকারীরা ৷
জানা গিয়েছে, সোমবার বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ধৃত চেয়ারম্যানকে জেরা করে জানতে পারে, বাড়ির ঠিক পাশেই অবস্থিত একটি বন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে তিনি রীতিমতো গুদামঘর বানিয়ে রেখেছিলেন ৷ বিলম্ব না-করে রাতেই সেখানে হানা দেয় পুলিশ ৷ তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই মাথায় হাত পড়ে তদন্তকারীদের ৷ উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ৷ যার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, মশারি ও বিছানার চাদর ৷ উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷
এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে স্থানীয় সিপিআইএম নেতা তাপস দাস বলেন, "কম্পিউটার সেন্টারে 80 লক্ষ এবং পাটবাগানে 2 কোটি 24 লক্ষ টাকার পর, এবার পুরসভার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজার হাজার ত্রিপল, জামাকাপড়, বেডকভার, লুঙ্গি, ধুতি উদ্ধার হল ৷ এই দীপঙ্কর ভট্টাচার্য মানুষকে ত্রাণ না-দিয়ে, সেইসব সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সঞ্চয় করে রেখেছিল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ এগুলো মানুষের মধ্যে বিলি না-করে আগামী দিনে বিক্রি করার প্ল্যান ছিল ওঁর ৷"
এই দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমরা সিপিআইএম পার্টির পক্ষ থেকে এই দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। এই আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার ইডি (ED) ও সিবিআই (CBI)-কে দেওয়া হোক, এটাই আমাদের দাবি ৷"
প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুঃসময়ে সাধারণ গরিব মানুষের জন্য আসা এইসব সরকারি সাহায্য নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ৷ এ নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাদুড়িয়া থানায় বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত আরও জোরদার করেছে পুলিশ ৷