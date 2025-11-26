পার্থর জামিনের পর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার আর্জি নিয়ে আদালতে অর্পিতা

পার্থর জামিনের পর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার আর্জি নিয়ে আদালতে অর্পিতা
নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পাওয়ার পর প্রথমবার এদিন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় আদালতে হাজির হন ৷ তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার আর্জি জানান ৷
Published : November 26, 2025 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের সরগরম ব্যাংকশাল আদালত । দীর্ঘদিন পরে বৃহস্পতিবার সেখানে দেখা গেল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে । সূত্রের খবর, ইডি আগেই তাঁর তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় । সেই ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার আর্জি জানাতেই এ দিন আদালতে হাজির হন অর্পিতা ।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার আবেদন
আদালতে দাঁড়িয়ে অর্পিতা জানান, তদন্তে তাঁর এই তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই । ফলে এগুলি পুনরায় চালু করার অনুমতি দেওয়া হোক । তাঁর বক্তব্য শোনার পর আদালতের তরফ থেকে ইডির উদ্দেশে জানানো হয়, এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি খুলতে কেন তারা রাজি নন সেই বিষয়টি তাদেরকে লিখিত আকারে একটি রিপোর্ট তৈরি করে আদালতে পেশ করতে হবে । এ দিনই আদালত আরও জানায়, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই মামলার শুনানি শুরু হবে ।
পার্থ-অর্পিতা অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট
রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় মূল অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম । তিনি যখন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, ঠিক সেই সময় ইডি তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তল্লাশি চালায় । সেখান থেকে একাধিক নথি ও প্রমাণ উদ্ধার হওয়ার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । এর পরেই ইডির নজর যায় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দিকে ।
দক্ষিণ কলকাতা ও উত্তর 24 পরগনার তাঁর দুটি ফ্ল্যাটে ম্যারাথন তল্লাশি চালান তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ সেই তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয় কয়েক কোটি নগদ টাকা, বিপুল পরিমাণ সোনার অলংকার এবং মূল্যবান সম্পত্তির কাগজপত্র । তদন্তকারীদের দাবি, শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতির লভ্যাংশের একটি বড় অংশ সরাসরি পার্থ এবং অর্পিতার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল । এই সূত্র ধরেই পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে ইডি । ফ্রিজ করে দেওয়া হয় অর্পিতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি ৷
জামিনের পর প্রথমবার অর্পিতা আদালতে
সম্প্রতি বহু চর্চিত এই মামলায় জামিন পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর জামিনের পর অর্পিতা কী অবস্থান নেন, তা নিয়ে আগ্রহ ছিল তদন্তকারী সংস্থা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও । ঠিক তার পরেই এ দিন অর্পিতাকে দেখা গেল ব্যাংকশাল আদালতে । ফলে নতুন করে জল্পনা ঘনীভূত হয়েছে মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে । আদালতের নতুন নির্দেশ পাওয়ার পর আগামিদিনগুলোতে ইডি কী ব্যাখ্যা জমা দেয় এবং অর্পিতার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে কি না, এখন সেদিকেই নজর সকলের ।