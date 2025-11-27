81 শতাংশেরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম আপলোড, জলপাইগুড়িতে এগিয়ে কোন ব্লক ?

81 শতাংশেরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম আপলোড, জলপাইগুড়িতে এগিয়ে কোন ব্লক ?
জেলায় ঠিক কতটা এগিয়েছে SIR-এর কাজ ? জলপাইগুড়ির বাসিন্দা হলে এই প্রতিবেদনে জানুন ব্লকভিত্তিক এনুমারেশন ফর্ম আপলোডের বিস্তারিত তথ্য ৷
Published : November 27, 2025 at 1:11 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 নভেম্বর: এনুমারেশন ফর্ম কমিশনের অনলাইনে আপলোড করার শেষ দিন 4 ডিসেম্বর ৷ তার মধ্যেই সমস্ত বিএলও-দের এনুমারেশন ফর্মগুলি আপলোডের কথা বলা হয়েছে ৷ দেখে নিন জলপাইগুড়ি জেলায় এখনও পর্যন্ত ফর্ম আপলোডের তথ্য ৷ চাইলে অনলাইনেও দেখে নিতে পারেন আপনার ফর্ম আপলোড হয়েছে কিনা ৷
27 নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় SIR এর ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়েছে 81.11 %। জলপাইগুড়ি জেলার 19 লক্ষ 14 হাজার 22 জন ভোটারের মধ্যে 15 লক্ষ 52 হাজার 392 জনের এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়ে গিয়েছে । গতকাল বুধবার পর্যন্ত যেখানে মেটেলি ব্লকে ডিজিটাইজেশন সবচেয়ে বেশি হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকালের পর দেখা গিয়েছে সেই দিক থেকে ক্রান্তী ব্লক অনেক এগিয়ে গিয়েছে ।
জলপাইগুড়ি জেলায় সবচেয়ে ভালো কাজ হয়েছে মেটেলি ব্লকে । ক্রান্তী ব্লকে এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়েছে 88.66 % ৷ রাজগঞ্জ ব্লকে ডিজিটাইজেশনের কাজ হয়েছে 71.93 %। জলপাইগুড়ি জেলায় ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে 3 লক্ষ 61 হাজার 630 জনের । জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ব্লক রয়েছে 9টি । এই 9টি ব্লকে রয়েছে 1928টি বুথ । 9টি ব্লকের মধ্যে ধূপগুড়ি, ক্রান্তী, মালবাজার, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে 80 শতাংশের ওপরে SIR ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়ে গিয়েছে বলে পাওয়া খবর ।
জেলায় কোন কোন ব্লকে কত শতাংশ SIR ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়েছে, দেখুন একনজরে
জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে ডিজিটাইজেশন হয়েছে 75.61 %, ধূপগুড়িতে 81.60 %, ক্রান্তীতে 88.66 %, মালবাজারে 80.14 %,
মেটেলি ব্লকে 88.36 %, ময়নাগুড়ি ব্লকে 88.40 %, নাগরাকাটা ব্লকে 80.79 %, রাজগঞ্জে 71.93 %, জলপাইগুড়ি সদরে 86.16 % ডিজিটাইজেশন হয়ে গিয়েছে ।
জেলায় 9টি ব্লকের মধ্যে কোথায় কতজনের ডিজিটাইজেশন বাকি
জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে 32066 জনের বাকি রয়েছে । নাগরকাটা 19480 জনের বাকি রয়েছে । রাজগঞ্জে 139402 জনের এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে । জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে 49318 জনের ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বানারহাটে ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে 27028 জনের । ধূপগুড়িতে বাকি রয়েছে 39381 জনের । ক্রান্তী ব্লকে এনুমারেশন ফর্ম আপলোড বাকি রয়েছে 114902 জনের । মালবাজারে বাকির সংখ্যাটা 32768 জনের ৷ মেটেলি ব্লকে ফর্ম ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে 10695 জনের ৷