জলপাইগুড়িতে SIR-এর কাজ কতদূর, রইল ব্লকভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য
আপনি কি জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ? জেলায় SIR-এর কাজ কতটা এগিয়েছে জানতে চান, তাহলে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিবেদন ৷
Published : November 26, 2025 at 1:05 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 নভেম্বর: জেলায় ঠিক কতটা এগিয়েছে SIR-এর কাজ ? বাড়ি বসেও অনলাইনে সার্চ করেই জানতে পারবেন আপনার ফিল-আপ করা এনুমারেশন ফর্মটি জমা দেওয়ার পর তা কমিশনের পোর্টালে আপলোড হয়েছে কি না ৷
তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, 25 নভেম্বর সোমবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় SIR-এর ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়েছে 67.26 শতাংশ । জেলার 19 লক্ষ 14 হাজার 22 জন ভোটারের মধ্যে 12 লক্ষ 87 হাজার 394 জনের ফর্ম অনলাইন পোর্টালে আপলোড হয়ে গিয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ হয়েছে মেটেলি ব্লকে ।
এই ব্লকে 76.64 শতাংশ ডিজিটাইজেশন হয়েছে ৷ সেই তুলনায় জেলায় সবচেয়ে ধীর গতিতে কাজ হচ্ছে রাজগঞ্জে ৷ সেখানে 58.63 শতাংশ ডিজিটাইজেশনের কাজ হয়েছে বলে খবর । জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ব্লক রয়েছে 9টি । এই 9টি ব্লকে রয়েছে 1,928টি বুথ । জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা 19 লক্ষ 14 হাজার 22 জন । 25 নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় SIR ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়েছে 67.26 শতাংশ । অর্থাৎ, জেলায় মোটা ভোটার সংখ্যার মধ্যে 12 লক্ষ 87 হাজার 394 জনের ফিল-আপ করা এনুমারেশন ফর্ম কমিশনের পোর্টালে আপলোড করেছেন বিএলও । এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় ফর্ম ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে 6 লক্ষ 26 হাজার 628 জনের ।
25 নভেম্বর সকাল পর্যন্ত ব্লক অনুযায়ী ফর্ম ডিজিটাইজেশনের তথ্য
জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকে 59.67 %, ধূপগুড়িতে 67.03 %, ক্রান্তিতে 73.10 %, মালবাজারে 66.81 %, মেটেলি ব্লকে 76.64 %, ময়নাগুড়ি ব্লকে 74.32 %, নাগরাকাটা ব্লকে 64.48 %, রাজগঞ্জে 58.63 % ও জলপাইগুড়ি সদরে 73.23 % ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়েছে ।
জেলার কোন ব্লকে কতজনের ফর্ম ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে
বানারহাটে ফর্ম ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে 44,688 জনের । ধূপগুড়িতে বাকি রয়েছে 70578 জনের । ক্রান্তিতে 27, 263 জনের বাকি । মালবাজারে 54,767 জনের বাকি রয়েছে । মেটেলি ব্লকে 21,461 জনের SIR-এর ফর্ম ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে । ময়নাগুড়িতে বাকি রয়েছে 70,986 জনের ৷ নাগরাকাটায় 36,021 জনের বাকি রয়েছে । রাজগঞ্জে 20, 5446 জনের SIR এর ফর্ম ডিজিটাইজেশন বাকি রয়েছে । জলপাইগুড়ি সদরে বাকির সংখ্যাটা 95, 418 জনের বলে জানা গিয়েছে ।