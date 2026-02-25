ETV Bharat / state

সিকিমে প্রবল তুষারপাত ! আটকে প্রায় 3000 পর্যটক, উদ্ধারে সেনা-বিআরও

বুধবার সকাল থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হয়েছে ৷ এখন বেস ক্যাম্পে থাকা পর্যটকদের গ্যাংটকে ফেরানোর কাজ চলছে ।

heavy snowfall in Sikkim
প্রবল তুষারপাতে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার কাজে নামে সেনা ও বিআরও (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 25, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
শিলিগুড়ি, 25 ফেব্রুয়ারি: সিকিমে প্রবল তুষারপাত ৷ সাদা বরফের চাদরে ঢেকেছে একাধিক জায়গা ৷ গত দু'দিনে প্রবল তুষারপাতের জেরে আটকে পড়েন প্রায় সাড়ে পাঁচশো গাড়ি-সহ তিন হাজার পর্যটক ৷ অভিযান চালিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে ভারতীয় সেনা ও সিকিম প্রশাসন ।

একদিকে, সমতলে শুষ্ক আবহাওয়া, অন্যদিকে পাহাড়ে ঠিক তার উলটো ছবি । সোম ও মঙ্গলবার দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় শিলা বৃষ্টির পাশাপাশি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে । আবার ওই দু'দিনে পূর্ব ও উত্তর সিকিমের জিরো পয়েন্ট, 15 মাইল, ছাঙ্গু লেক, নাথুলা, ইয়ুমথাং-সহ একাধিক জায়গায় প্রবল তুষারপাত হয় । প্রথমে সেখানে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা তুষারপাতে আনন্দ উপভোগ করছিলেন । কিন্তু কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে পড়ে ।

সিকিমে প্রবল তুষারপাতে আটকে প্রায় 3000 পর্যটক (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রবল তুষারপাতের জেরে প্রায় 2736 জন পর্যটক আটকে পড়েন । সড়কের পরিস্থিতি এতটাই ঝুঁকিপ্রবণ হয়ে যায় যে, গাড়ি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে । এরপরই, গাড়ি চালকরা খবর দেয় সিকিম প্রশাসন ও ভারতীয় সেনাকে । খবর পাওয়ামাত্র ভারতীয় সেনা উদ্ধারকাজে নামে । সহযোগিতায় এগিয়ে আসে সিকিম প্রশাসন ও বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন ।

heavy snowfall in Sikkim
সিকিমে প্রবল তুষারপাত (নিজস্ব ছবি)

সোমে আটকে পড়া পর্যটকের সংখ্যা

সোমবার প্রথমে ছাঙ্গু লেক থেকে ফেরার পথে আটকে পড়ে পর্যটক বোঝাই প্রায় 150টিরও বেশি গাড়ি । আবার অন্যদিকে, নাথুলা পাস থেকে ফেরার সময় আরও 150টি গাড়ি আটকে পড়ে । 300 গাড়িতে মোট 800 জনের কাছাকাছি পর্যটক ছিল ৷ তৎক্ষণাৎ অভিযানে নামে ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কর্পস । প্রথমে সড়ক থেকে বরফ সরানোর কাজ শুরু করে ভারতীয় সেনা । তারপর ধীরে ধীরে গাড়িগুলোকে গন্তব্যে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করা হয় । তবে আটকে থাকা পর্যটকদের মধ্যে 46 জনকে উদ্ধার করে আর্মি বেস ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হয় । তাঁদের সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা, গরম কাপড় ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।

heavy snowfall in Sikkim
সাদা বরফের চাদরে ঢেকেছে একাধিক জায়গা (নিজস্ব ছবি)

মঙ্গলে আটকে পড়া পর্যটকের সংখ্যা

এদিকে, মঙ্গলবারও প্রবল তুষারপাত হয় সিকিমে । আবহাওয়া আরও বেশি খারাপ হয়ে যায় । নাথুলা পাস ও ছাঙ্গু লেক থেকে ফেরার পথে 15 মাইলে আবার প্রায় 300টি পর্যটক বোঝাই গাড়ি আটকে পড়ে । আটকে পড়েন প্রায় 2000-রও বেশি পর্যটকরা । প্রবল তুষারপাতের জেরে বন্ধ হয়ে যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা । খবর পেয়ে ফের অভিযানে নামে ভারতীয় সেনা । তুষারপাতের জেরে সড়ক পিচ্ছিল হয়ে যায় । এতে সমস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে ও তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ।

heavy snowfall in Sikkim
আটকে পড়ে বহু পর্যটক (নিজস্ব ছবি)

ভারতীয় সেনার উদ্ধার কাজ

সেনার বিশেষ বরফ কাটার গাড়ি দিয়ে সড়ক থেকে বরফ সরিয়ে ধীরে ধীরে আটকে থাকা গাড়িগুলোকে নীচে নামিয়ে আনার কাজ শুরু হয় । প্রায় 1500 পর্যটকদের 15 মাইলের আর্মি বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় । সেখানে তাঁদের রাতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । আর কিছু গাড়িকে বিকেল নাগাদই গ্যাংটকে ফেরার ব্যবস্থা করা হয় । বুধবার সকালে ফের আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হলে বেস ক্যাম্পে থাকা পর্যটকদের গ্যাংটকে ফেরানোর কাজ শুরু হয় ।

heavy snowfall in Sikkim
পর্যটকদের উদ্ধার কাজে নামে সেনা (নিজস্ব ছবি)

সেনার বক্তব্য

ত্রিশক্তি কর্পসের কর্নেল গৌরব রাঠোর বলেন, "দু'দিন ধরে সিকিমে প্রবল তুষারপাত হয়েছে । এতে সোম ও মঙ্গলবার প্রচুর পর্যটক এবং প্রায় 500টিরও বেশি গাড়ি আটকে পড়ে । তবে সেনা জওয়ানরা দফায় দফায় আটকে থাকা গাড়িগুলোকে বরফ সরিয়ে গন্তব্যে ফেরাতে সক্ষম হয়েছে । শতাধিক পর্যটক আর্মি বেস ক্যাম্পে নিরাপদে রয়েছেন । বুধবার তাঁদেরও ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে । চিন্তার কোনও কারণ নেই । সেনা জওয়ানরা এইধরনের পরিস্থিতির জন্য সবসময় তৎপর ।"

heavy snowfall in Sikkim
সিকিম প্রশাসনও উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করে (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, সিকিম প্রশাসনের তরফে খারাপ আবহাওয়ায় ঝুঁকিপ্রবণ পর্যটক কেন্দ্র বেড়াতে যাওয়ার জন্য আপাতত এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে পর্যটকদের ৷

heavy snowfall in Sikkim
তুষারপাতে আটকে পড়ে বহু গাড়ি (নিজস্ব ছবি)
heavy snowfall in Sikkim
সোম ও মঙ্গলে প্রবল তুষারপাত হয় সিকিমে (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

SNOWFALL IN SIKKIM
TOURISTS STRANDED IN SIKKIM
সিকিমে তুষারপাত
সিকিম
HEAVY SNOWFALL IN SIKKIM

