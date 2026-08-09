দিঘার মোহনায় উঠল প্রায় 30 টন ইলিশ, দাম কমার আশা করছেন ব্যবসায়ীরা

দিঘার মোহনায় উঠল প্রায় 30 টন ইলিশ, দাম কমার আশা করছেন ব্যবসায়ীরা
এদিন দিঘার মোহনায় প্রায় 30 টনের উপরে ইলিশ উঠেছে ৷ এগুলির ওজন 500 গ্রাম থেকে দেড় কিলো ৷ কোন ওজনের মাছের দাম কত ?
Published : August 9, 2026 at 9:16 PM IST
দিঘা, 9 অগস্ট: দিঘার মোহনায় উঠেছে টন টন ইলিশ। ভরা বর্ষার মরশুমে সামুদ্রিক মাছ ওঠে দিঘার আড়তে। সামুদ্রিক অন্যান্য মাছের সঙ্গে বাজারে এসেছে টন টন ইলিশ। স্বাভাবিকভাবেই খুশি সাধারণ মানুষ থেকে ট্রলার মালিকেরা। ইলিশের প্রতি বাঙালির অমোঘ টান। কিন্তু দামের ছ্যাঁকায় অনেক সময়েই পিছিয়ে আসতে হয় মধ্যবিত্তদের।
জানা গিয়েছে, এদিন পূর্ব ভারতের সবথেকে বৃহত্তম নোনা মাছের মৎস্য নিলাম কেন্দ্র দিঘার মোহনায় প্রায় 30 টনের উপরে ইলিশ উঠেছে। 500 থেকে দেড় কিলো ওজনের ইলিশ বিক্রি হয়েছে 600 থেকে 1200 টাকায়। দিঘা মোহনায় মরশুমের এই প্রথম একসঙ্গে প্রায় 30 টন ইলিশ উঠল বলে খবর। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বিপুল পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়ায় মৎস্যজীবী ও আড়তদারদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাস।
পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ নোনা মাছের মৎস্য নিলাম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত দিঘা মোহনা। প্রতিদিনই এখানে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের কেনাবেচা হয়। তবে ইলিশের মরশুমে নজর থাকে এই মাছের দিকেই। এবার মরশুমের শুরুতে একসঙ্গে বেশ কয়েক টন ইলিশ ওঠায় জমে উঠেছে নিলাম কেন্দ্র। মৎস্য ব্যবসায়ীদের দাবি, ইলিশের আকার ও মান অনুযায়ী বর্তমানে কেজি প্রতি দাম রয়েছে প্রায় 600 থেকে 1200 টাকা। বড় আকারের ও উন্নত মানের ইলিশের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি।
একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ ইলিশ ওঠায় দিঘা মোহনা থেকে জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে ইলিশ সরবরাহের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। ফলে আগামী দিনে ইলিশের জোগান আরও বাড়লে বাজারদর কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে বলেই আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।
দিঘা ফিশারম্যান এন্ড ফিস্ট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নব কুমার পড়্যয়া বলেন, "মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে যেতে পারেননি ৷ তবে আস্তে আস্তে পরিবেশ ঠিক হচ্ছে ৷ অনুকূল পরিবেশের জন্য ইলিশের যোগানো বাড়ছে ৷ আশা করছি আগামীদিনে আরও ইলিশের আমদানি হবে ৷ বাঙালির পাতে রূপোলি শস্য ামরা বেশি করে যোগাতে পারব ৷"