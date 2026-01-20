ওড়িশা থেকে কলকাতায় পাচার ! 125 কেজি গাঁজা উদ্ধার খিদিরপুরে, গ্রেফতার 2
ওই বিপুল পরিমাণ গাঁজা বিশেষভাবে পণ্যবাহী গাড়িতে লুকিয়ে রাখা ছিল ৷ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে পুলিশ ৷
Published : January 20, 2026 at 6:17 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: গাঁজা পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ ৷ শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতার খিদিরপুর এলাকায় একটি পণ্যবাহী গাড়ি থেকে প্রায় 125 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে । এই ঘটনায় দু'জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা ।
কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে যে, ওড়িশা থেকে একটি পণ্যবাহী গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা কলকাতায় আনা হচ্ছে । সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করেন । দীর্ঘ সময় অপেক্ষা ও তল্লাশির পর খিদিরপুর রোডে এজেসি বোস রোডের সংযোগস্থলের কাছে হাই মাস্ট পিলারের কাছ থেকে একটি ধূসর রঙের পণ্যবাহী গাড়ি আটকানো হয় । গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের ৷ গাড়ির ভেতর থেকে 124টি ব্লকে মোড়া প্রায় 125 কেজি গাঁজা উদ্ধার হয় ।
পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, কোনওরকম সন্দেহ এড়াতে গাড়িটির ভেতরে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন চেম্বার ছিল, যা স্ক্রু দিয়ে আটকানো ছিল, ওই চেম্বারেই লুকিয়ে মাদক পরিবহণ করা হচ্ছিল । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ একজনের নাম নাজিমউদ্দিন মোল্লা (28) ৷ তাঁর বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার কুলপি থানার দয়ারামপুর গ্রামে ৷ আরেকজন তাইজুল মোল্লা (28) ৷ তাঁর বাড়ি মগরাহাট থানার হালদারপাড়া গ্রামে ।"
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছে উদ্ধার হওয়া মাদকের বৈধ কোনও নথি ছিল না । এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় পাচার করার পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে । নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই পাচারকারী দলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কোনও চক্রের যোগ থাকলেও থাকতে পারে, ফলে এখন যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জেরা করা অত্যন্ত জরুরি । তাই শনিবার যখন ধৃতদের আলিপুর পুলিশ আদালতে তোলা হয়েছিল, তখন হেফাজতের আবেদন জানানো হয় ৷ সেই অনুযায়ী আলিপুর পুলিশ আদালতের বিচারক তাদের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন ৷