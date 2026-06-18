মেসি-কাণ্ডে তিনবার পুলিশি তলব এড়িয়ে অবশেষে থানায় হাজিরা অরূপ বিশ্বাসের

মেসি-কাণ্ডে তিনবার পুলিশি তলব এড়িয়ে অবশেষে থানায় হাজিরা অরূপ বিশ্বাসের
বিশ্বকাপে মেসি হ্য়াটট্রিক করার পরই থানায় হাজিরা দিলেন অরূপ বিশ্বাস ৷ যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ডে তিনবার তলব এড়ানোর পর অবশেষে আজ থানায় হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী
Published : June 18, 2026 at 10:55 AM IST
কলকাতা, 18 জুন: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির মেগা ইভেন্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও চরম অব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল ৷ সেই মামলায় অবশেষে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগে শারীরিক অসুস্থতা ও নানা কারণ দেখিয়ে পর পর তিনবার পুলিশের সমন এড়িয়ে যাওয়ার পর অবশেষে তদন্তকারী আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন তিনি।
গতবছর 13 ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলা-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ এই ঘটনায় অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, প্রতারণা, ভয় দেখানো এবং টিকিট ও পাসের কালোবাজারির গুরুতর অভিযোগ এনে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন।
অভিযোগে জানানো হয়, অরূপ বিশ্বাস ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোর করে 22 হাজার টিকিট ও পাস হাতিয়ে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট প্রোটোকল ভেঙে প্রায় 40 জন অননুমোদিত ঘনিষ্ঠ ফোটোগ্রাফার নিয়ে তিনি মাঠে ঢুকে পড়েন এবং ছবি তোলার জন্য বারবার মেসিকে স্পর্শ করে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। সম্প্রতি মেসির টিমের পক্ষ থেকেও বিধাননগর পুলিশকে ইমেল পাঠিয়ে সরাসরি তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রীর প্রোটোকল লঙ্ঘন ও অতিসক্রিয়তাকেই অনুষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা ও মেসির দ্রুত মাঠ ছাড়ার প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে।
কলকাতা হাইকোর্ট অরূপ বিশ্বাসকে আগামী 17 অগস্ট পর্যন্ত কোনও কঠোর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন আইনি রক্ষাকবচ দিলেও তাঁকে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছিল। আদালতের সেই নির্দেশ এবং পুলিশের কড়া মনোভাবের পরেই অবশেষে থানায় উপস্থিত হয়ে তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী।