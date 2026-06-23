15 দিনে বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করবে সেনা, পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা ফেরাতে বৈঠক

15 দিনে বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করবে সেনা, পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা ফেরাতে বৈঠক
পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা ফেরাতে বৈঠক করেন পূর্ত সচিব ৷ সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দুধিয়ায় বালাসনের উপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণে সেনার সাহায্য নেওয়া হবে ৷
Published : June 23, 2026 at 8:11 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 জুন: পাহাড়ের বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বড়সড় পদক্ষেপ রাজ্য প্রশাসনের । পরিস্থিতির মোকাবিলায় পূর্ত দফতর ভারতীয় সেনার সাহায্য চেয়েছে এবং আগামী 15 দিনের মধ্যেই বেইলি ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ।
মঙ্গলবার রাজ্যের পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্যের নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার একাধিক প্রকল্পের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয় । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জিটিএ-র প্রধান সচিব তথা জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং পূর্ত দফতর, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সড়ক উন্নয়ন নিগমের শীর্ষ আধিকারিকরা ।
বৈঠকে গত বছরের অক্টোবর মাসে ধসে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুধিয়া ব্রিজের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় । স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ 2027 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও, গত সপ্তাহের ভারী বর্ষণে অস্থায়ী সেতুটি ভেসে যাওয়ায় জনজীবন যে সংকটে পড়েছে তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় । এরপরেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারতীয় সেনার সাহায্য চেয়েছে পূর্ত দফতর ৷
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "সেন্ট্রাল রোড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির জন্য দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলাশাসকদের উদ্যোগে যৌথ সার্ভে টিম গঠন করা হবে, যারা দ্রুত কাজ শুরু করবে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশনায় উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তাতে পাহাড়ের মানুষ দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাবেন । যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গকে নতুন দিশা দেখাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে ।"
জানা গিয়েছে, পাশাপাশি বৈঠকে পাহাড়ের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত রোহিণী-কার্শিয়াং সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জিটিএ'র থেকে নিয়ে রাজ্য পূর্ত দফতরের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এতে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় রাস্তাটির মানোন্নয়ন দ্রুত সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে । শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং শহরের যানজট কমাতে একাধিক বিকল্প রাস্তার পরিকল্পনাও বৈঠকে আলোচিত হয়েছে ।
এনএইচএআই-এর অধীনে শিলিগুড়ি রিং রোড, কালিম্পংয়ের বিকল্প রাস্তা, সোনাদার রাস্তা প্রশস্তকরণ, চিমনি থেকে ঘুম পর্যন্ত পুরোনো মিলিটারি রোড এবং আম্বোটিয়া ও গ্যামন ব্রিজ হয়ে কার্শিয়াং-শিলিগুড়ি নতুন সংযোগ প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে । শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে বিকল্প পথের সন্ধানে এনএইচআইডিসিএল-এর প্রযুক্তিগত সার্ভে বর্তমানে চলছে এবং লেবং থেকে তিস্তা বাজার পর্যন্ত সার্কুলার রোডের অনুমোদন প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।