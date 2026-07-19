যোধপুরে কর্মরত অবস্থায় সেনার মৃত্যু ! সোমে শান্তিপুরের বাড়িতে পৌঁছবে দেহ
সেনা জওয়ানের মৃত্যুর খবর পেতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার । শেষবার বাড়ির ছেলেকে দেখার অপেক্ষায় তারা ৷ কীভাবে মৃত্যু এখনও জানা যায়নি ৷
Published : July 19, 2026 at 4:18 PM IST
শান্তিপুর, 19 জুলাই: কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হল ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জওয়ানের । মৃত্যু সংবাদ পরিবারের কাছে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল মা, স্ত্রী-সহ বাকিরা । নিহত জওয়ানের নাম কানাই সরকার । বয়স আনুমানিক 45 বছর । তাঁর বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ডোমকিরা নিমতলা এলাকায় ৷ সোমবার সকালে কফিনবন্দি ওই জওয়ানের দেহ বাড়িতে এসে পৌঁছবে ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই জওয়ান 26 বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন । বর্তমানে রাজস্থানের যোধপুরে অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি । দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীর সুবেদার পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন কানাই সরকার । শনিবার সকালে আচমকা ফোন মারফত বাড়িতে খবর আসে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে কানাই সরকারের মৃত্যু হয়েছে । এই খবর কানে পৌঁছতেই শোকের পরিবেশ সেখানে । ছেলের ছবি হাতে নিয়ে অবিরাম কান্নাকাটি করে চলেছেন জওয়ানের মা । বাড়িতে তাঁর স্ত্রী এবং দুই কন্যা সন্তান রয়েছেন ।
নিহত জওয়ানের বউদি হাসি সরকার বলেন, "আমার দেওরের সঙ্গে একই জায়গায় চাকরি করতেন বলাগড়ের এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ৷ তিনি শনিবার ফোন করেছিলেন । তিনিই প্রথম খবরটা দেন । তিনি জানান, শুক্রবার রাতে প্রতিদিনের মতো ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আমার দেওয় । এরপরে সকালে যে চা দিতে চায় য়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করে ৷ কিন্তু দেওর সারা দেয়নি ৷ পরে দেখা যায় সে বিছানাতেই পড়ে রয়েছে । অন্যান্যরা ঘটনাস্থল থেকে তাকে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে । সেনাবাহিনী আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় অন্য কোনও কারণ নেই । শারীরিক অসুস্থতার কারণেই দেওরের মৃত্যু হয়েছে ।"
নিহত জওয়ানের স্ত্রী ঝুমা সরকার বলেন, "আমার কাছে প্রথম ফোন এসেছিল ৷ একই ইউনিটে কাজ করত বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এক সেনাকর্মী ফোনটা করেন । তিনি আমাকে ফোন করে প্রথমে আমার পরিবারের লোকজনের খোঁজ খবর নেন । এরপর আমি ফোনটা আমার দিদিকে দিয়ে দিয়েছিলাম । তারপর শুনি ওর মৃত্যু হয়েছে । তবে ওর শারীরিক অসুস্থতা এর আগে কখনও আমরা জানতে পারিনি । কী কারণে মৃত্যু হল, সেই রিপোর্ট আমাদের কাছে এখনও এসে পৌঁছয়নি ।"
পাশাপাশি তিনি বলেন, "আমার স্বামী সেনাতে যোগ দেওয়ার পর প্রথম নাসিকে ডিউটি ছিল । প্রায় 26 বছর ধরে ও কাজ করছে । আমার স্বামী বর্তমানে রাজস্থানের যোধপুরে কর্মরত ছিল ।"