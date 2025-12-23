রিভার র্যাফটিং করতে গিয়ে তিস্তায় তলিয়ে সেনা জওয়ানের মৃত্যু
জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণ চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ মুহূর্তের মধ্যে সহকর্মীদের চোখের সামনে খরস্রোতা তিস্তায় তলিয়ে যান জওয়ান ৷
Published : December 23, 2025 at 7:06 AM IST
কালিম্পং, 23 ডিসেম্বর: খরস্রোতা তিস্তা নদীতে র্যাফটিংয়ের প্রশিক্ষণ চলাকালীন তলিয়ে গেলেন এক সেনা জওয়ানের । সোমবারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । জওয়ানের মৃত্যুতে প্রশ্ন উঠছে সেনা ও জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ।
পুলিশ ও সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই সেনা জওয়ানের নাম রাজ শেখর । 191 আর্টিলারি রেজিমেন্টের ল্যান্স নায়েক পদমর্যাদার এই জওয়ান শিলিগুড়ি সংলগ্ন ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতে নিযুক্ত ছিলেন ।
আরও জানা গিয়েছে, আগামী নতুন বছরে র্যাফটিংয়ের একটি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা রয়েছে । সেখানে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল ইস্টার্ন কমান্ডের এই জওয়ানদের । সেই জন্য রবিবার থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করে ইস্টার্ন কমান্ডের 33 ত্রিশক্তি কোরের জওয়ানরা । রবিবার কিছুটা প্রশিক্ষণ হয় । এরপর সোমবার র্যাফটিংয়ের জন্য ফের তিস্তায় নামে 16 জনের সেনা জওয়ানের একটি দল । সিকিমের বারদাং থেকে তিস্তা নদীতে র্যাফটিং করতে করতে নামে ওই জওয়ানদের দলটি । তাঁদের র্যাফটিংয়ে নজর রাখতে সেনার আরেকটি দল 55 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে আসছিল ।
র্যাফটিং করতে করতে তাঁরা বাংলা সিকিম সীমান্ত তারখোলা পর্যন্ত পৌঁছে যান । তিস্তা বাজার পর্যন্ত জওয়ানদের র্যাফটিং করার কথা ছিল । কিন্তু তারখোলাতে ঘটে বিপত্তি । তারখোলার পুরনো সেতুর একটি ভাঙা অংশ নদীর নীচে ছিল । এদিন তিস্তার জলস্তর কমে যাওয়ায় ওই ভাঙা অংশের একটি রড র্যাফটে আটকে যায় । ফলে র্যাফট থেকে পড়ে যান রাজ শেখর । সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোতা নদীতে তলিয়ে যান তিনি ।
দ্রুত তল্লাশি শুরু করে জওয়ানরা । নামানো হয় অতিরিক্ত আরও একটি র্যাফ । কিন্তু তিস্তার স্রোতের কারণে উদ্ধারকাজে সমস্যা তৈরি হয় । দুটি র্যাফ মিলে তল্লাশি চালানোর পর দেহ উদ্ধার হয় ওই জওয়ানের । পরে তারখোলার লোহার সেতু থেকে দড়ি দিয়ে র্যাফট দুটিকে আটকে উদ্ধার কাজ শুরু হয় । পরে সেতু থেকেই দড়ির সাহায্যে ওই সেনার দেহ উদ্ধার করা হয় । উদ্ধারের পর সিপিআর দেওয়া হলেও লাভ হয়নি । পরে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্য চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে ।
যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি সেনা আধিকারিকরা । তবে বিষয়টি প্রসঙ্গে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভুষণ বলেন, "তিস্তা নদীতে সেনা জওয়ানরা র্যাফটিংয়ের প্রশিক্ষণের সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে । তাতে এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে । তবে গোটা বিষয়টা সেনার তরফেও দেখা হচ্ছে ।"