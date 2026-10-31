পাকিস্তানের আইএসআইকে সেনার গোপন তথ্য ফাঁস ! হাসিমারায় গ্রেফতার জওয়ান

পাকিস্তানের আইএসআইকে সেনার গোপন তথ্য ফাঁস ! হাসিমারায় গ্রেফতার জওয়ান
Army Jawan Arrested from Hasimara: পাকিস্তানের আইএসআই-এর কাছে তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার ভারতীয় জওয়ান ।
Published : October 31, 2026 at 7:19 AM IST
শিলিগুড়ি, 31 অক্টোবর: ভারতীয় সেনার নিরাপত্তা ও অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগে হাসিমারা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেনা জওয়ান রাজবীর সিংকে ।
ধৃত জওয়ান পঞ্জাবের তরনতারন জেলার রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং বর্তমানে হাসিমারায় 15 জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাইফেলস (166 মাউন্টেন ব্রিগেড)-এ কর্মরত ছিলেন । পাঞ্জাব পুলিশের স্টেট স্পেশাল অপারেশন সেল (SSOC) হাসিমারা সেনা ছাউনি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করলে দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেছে ।
পঞ্জাবের ফাজিলকা স্পেশাল অপারেশন সেল থানায় গত 8 অক্টোবর অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট (Official Secrets Act 1923)-এর 3 ও 4 ধারায় এফআইআর রুজু করা হয় । এই মামলায় রাজবীর ছাড়াও দিলপ্রীত সিং এবং গুরনূর সিধু নামের এক মহিলাকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সেনা জওয়ানেরা গুরনূর সিধুর মাধ্যমে সেনা ছাউনি ও সেনার গুরুত্বপূর্ণ গতিবিধির গোপনীয় তথ্য পাকিস্তান সেনা ও আইএসআই-এর কাছে পাঠিয়ে দিত। পূর্বে গুরনূরকে গ্রেফতার করে তাঁর কাছ থেকে একটি ট্যাবলেট ও দু'টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ, সেগুলি ব্যবহার করেই তথ্য পাচার করা হত । মাঝেমধ্যে হানিট্র্যাপেরও ব্যবহার করা হত বলে অভিযোগ ।
বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিমানে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে রাজবীরকে নির্ধারিত সময়ে পঞ্জাবের ফাজিলকা আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি । গ্রেফতারের 24 ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে সংশ্লিষ্ট ট্রায়াল কোর্টে পেশ করার নিয়ম থাকায় তাঁকে শুক্রবার শিলিগুড়ির অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয় ৷
সরকারি আইনজীবী সৌমিত্র সিংহ সরকার বলেন, “আইএসআই-কে বেআইনিভাবে দেশের গোপন ও সংবেদনশীল তথ্য পাচার করার অভিযোগে ফাজিলকা থানায় অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে মামলা রুজু হয় । ফাজিলকা থানার এসএইচও অভিযুক্ত রাজবীর সিংহকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি এসিজেএম আদালতে পেশ করেন ।”
তিনি আরও বলেন, “আদালত সমস্ত নথিপত্র ও গ্রেফতারের বৈধতা বিচার করে আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে ফাজিলকা আদালতে হাজির করার শর্তে দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেছে । এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্তের ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্ত পরীক্ষা করা হবে ।”
অভিযুক্তকে 1 নভেম্বর ফাজিলকা আদালতে পেশ করার কথা রয়েছে । সেনা সংক্রান্ত এমন সংবেদনশীল তথ্য পাচারের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সেনা ও উত্তরবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । এই নেটওয়ার্কে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে পাঞ্জাব পুলিশ তদন্ত করছে ৷