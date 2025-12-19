বালুরঘাটে হবে সেনার মেলা, প্রদর্শনীতে থাকছে দেশের অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্ভার
বালুরঘাটে হতে চলেছে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী'। চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বে জেলাবাসীকে মেলায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন সুকান্ত মজুমদার ।
Published : December 19, 2025 at 3:53 PM IST
বালুরঘাট, 19 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বর্তমান আড়ষ্টতার মধ্যেই সীমান্তে শক্তি প্রদর্শনের আয়োজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৷ আগামী 21 ও 22 ডিসেম্বর বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী'। তিনদিক সীমান্তে ঘেরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্র এসে পৌঁছেছে ৷ দেশের বিপুল অস্ত্রসম্ভার ও শক্তি চাক্ষুষ করার জন্য জেলাবাসী-সহ সবাইকে প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
জাতির সেবায় নিবেদিত প্রাণ ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ বীর জওয়ানরা দেশের অনুপ্রেরণার স্তম্ভ ৷ নাগরিক সমাজের সঙ্গে বাহিনীর যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী'-র আয়োজন করা হয়েছে বালুরঘাটে । জানানো হয়েছে যে, এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, সশস্ত্র বাহিনী ও নাগরিক সমাজের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং দেশের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করা ।
আগামী 21 ডিসেম্বর সকাল ন'টায়, বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম রাখা থাকবে ৷ উপস্থিত থাকবেন সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রের নানা বিশিষ্ট্যজন । এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য ৷ ফলে নাগরিকদের ভারতীয় সেনাবাহিনী ও তার অস্ত্রভাণ্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ও সেনা সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেবে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী' ।
সেনাবাহিনীর এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার । তিনি এবিষয়ে জানান, "আগামী 21 ও 22 ডিসেম্বর বালুরঘাট স্টেডিয়ামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রদর্শিত অস্ত্রশস্ত্র মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে । যাকে আমরা বলতে পারি, শক্তিশালী সেনা, শক্তিশালী ভারত । একে আমরা আমাদের সহজ ভাষায় আর্মি মেলা বা সেনা মেলা নামে অভিহিত করছি । এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে ভারতীয় সেনার ব্যবহারকারী বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যা অপারেশন সিঁদুরেও ব্যবহার হয়েছিল, সেই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শিত হবে ।"
কেন এই সেনা মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন ? সুকান্ত বলেন, "এই মেলার উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের সেনাবাহিনী কত শক্তিশালী হয়েছে তা জেলাবাসীকে দেখানো । এর আরেক উদ্দেশ্য হল জেলার যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরা সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন । আমি জেলাবাসী-সহ সকলকেই এই সেনা মেলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাই ।"
বর্তমানে বাংলাদেশ উত্তপ্ত । সামনেই ওপার বাংলায় নির্বাচন ৷ এরই মাঝে সেখানে নানা নেতার মুখে উঠে এসেছে ভারত বিরোধী কথাবার্তা ৷ এদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিনদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি বালুরঘাট শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে সেনাবাহিনীর এই কার্যক্রম অন্য মাত্রা পেয়েছে ৷
যদিও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল এবিষয়ে জানান, "এটা তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় । সামনে নির্বাচন আছে ৷ সেনাবাহিনীর প্রোগ্রামটা তো মাসখানেক আগে থেকেই নেওয়া ছিল এবং এগুলো হাই-প্রোফাইল ব্যাপার । এখানে আমাদের মতো লোকেদের মতামত কখনওই নেওয়া হয় না ।"
সুকান্ত বলেছেন, দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করাই এই সেনা মেলার অন্যতম লক্ষ্য ৷ এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি জানান, "এসব করে উদ্বুদ্ধ হয় নাকি ? যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ কী করে হবে ! চাকরি পাবে নাকি ? চাকরি পাওয়ার সময় তো তাকে ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করেই চাকরিতে ঢুকতে হবে । যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হবে - এগুলো রাজনৈতিক কথাবার্তা, এটা সেনাবাহিনীর কথাবার্তা নয় ।"
রাজনৈতিক তরজা যতই চলুক, বালুরঘাটে সেনাবাহিনীর মেলা প্রদর্শনী নিয়ে যুবসমাজের মধ্যে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই । জনৈক যুবক শিবদ্যুতি রায় জানান, "দেশের সেনাবাহিনীর অস্ত্র প্রদর্শনী মেলা হবে, অবশ্যই দেখতে যাব । আমাদের দেশের সেনারা দেশের জন্য যে ত্যাগ করেছেন, এবং দেশকে বহিরাগত আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখছেন, এটা মহৎ কাজ । আমাদের কাছে গর্বের বিষয় । সেনাবাহিনী কী কী অস্ত্র ব্যবহার করছে তার প্রদর্শনী হবে ৷ সেই সব বিষয় আমরা চাক্ষুষ করতে পারব এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারব ।"