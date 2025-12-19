ETV Bharat / state

বালুরঘাটে হবে সেনার মেলা, প্রদর্শনীতে থাকছে দেশের অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্ভার

বালুরঘাটে হতে চলেছে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী'। চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বে জেলাবাসীকে মেলায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন সুকান্ত মজুমদার ।

বালুরঘাটে সেনার মেলা-প্রদর্শনীতে থাকছে দেশের অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্ভার (নিজস্ব চিত্র)
December 19, 2025

বালুরঘাট, 19 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বর্তমান আড়ষ্টতার মধ্যেই সীমান্তে শক্তি প্রদর্শনের আয়োজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৷ আগামী 21 ও 22 ডিসেম্বর বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী'। তিনদিক সীমান্তে ঘেরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্র এসে পৌঁছেছে ৷ দেশের বিপুল অস্ত্রসম্ভার ও শক্তি চাক্ষুষ করার জন্য জেলাবাসী-সহ সবাইকে প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷

জাতির সেবায় নিবেদিত প্রাণ ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ বীর জওয়ানরা দেশের অনুপ্রেরণার স্তম্ভ ৷ নাগরিক সমাজের সঙ্গে বাহিনীর যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী'-র আয়োজন করা হয়েছে বালুরঘাটে । জানানো হয়েছে যে, এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, সশস্ত্র বাহিনী ও নাগরিক সমাজের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং দেশের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করা ।

বালুরঘাটে হবে সেনার মেলা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আগামী 21 ডিসেম্বর সকাল ন'টায়, বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম রাখা থাকবে ৷ উপস্থিত থাকবেন সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রের নানা বিশিষ্ট্যজন । এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য ৷ ফলে নাগরিকদের ভারতীয় সেনাবাহিনী ও তার অস্ত্রভাণ্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ও সেনা সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেবে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী' ।

ETV BHARAT
সেনা মেলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত জওয়ানরা (নিজস্ব চিত্র)

সেনাবাহিনীর এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার । তিনি এবিষয়ে জানান, "আগামী 21 ও 22 ডিসেম্বর বালুরঘাট স্টেডিয়ামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রদর্শিত অস্ত্রশস্ত্র মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে । যাকে আমরা বলতে পারি, শক্তিশালী সেনা, শক্তিশালী ভারত । একে আমরা আমাদের সহজ ভাষায় আর্মি মেলা বা সেনা মেলা নামে অভিহিত করছি । এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে ভারতীয় সেনার ব্যবহারকারী বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যা অপারেশন সিঁদুরেও ব্যবহার হয়েছিল, সেই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শিত হবে ।"

ETV BHARAT
সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী (নিজস্ব চিত্র)

কেন এই সেনা মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন ? সুকান্ত বলেন, "এই মেলার উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের সেনাবাহিনী কত শক্তিশালী হয়েছে তা জেলাবাসীকে দেখানো । এর আরেক উদ্দেশ্য হল জেলার যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরা সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন । আমি জেলাবাসী-সহ সকলকেই এই সেনা মেলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাই ।"

ETV BHARAT
বালুরঘাটে হবে 'সশক্ত সেনা সমৃদ্ধ ভারত প্রদর্শনী' (নিজস্ব চিত্র)

বর্তমানে বাংলাদেশ উত্তপ্ত । সামনেই ওপার বাংলায় নির্বাচন ৷ এরই মাঝে সেখানে নানা নেতার মুখে উঠে এসেছে ভারত বিরোধী কথাবার্তা ৷ এদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিনদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি বালুরঘাট শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে সেনাবাহিনীর এই কার্যক্রম অন্য মাত্রা পেয়েছে ৷

ETV BHARAT
সেনা মেলার প্রস্তুতি চলছে বালুরঘাটে (নিজস্ব চিত্র)

যদিও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল এবিষয়ে জানান, "এটা তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় । সামনে নির্বাচন আছে ৷ সেনাবাহিনীর প্রোগ্রামটা তো মাসখানেক আগে থেকেই নেওয়া ছিল এবং এগুলো হাই-প্রোফাইল ব্যাপার । এখানে আমাদের মতো লোকেদের মতামত কখনওই নেওয়া হয় না ।"

ETV BHARAT
নিজেদের শক্তি দেখাবেন বীর জওয়ানরা (নিজস্ব চিত্র)

সুকান্ত বলেছেন, দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করাই এই সেনা মেলার অন্যতম লক্ষ্য ৷ এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি জানান, "এসব করে উদ্বুদ্ধ হয় নাকি ? যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ কী করে হবে ! চাকরি পাবে নাকি ? চাকরি পাওয়ার সময় তো তাকে ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করেই চাকরিতে ঢুকতে হবে । যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হবে - এগুলো রাজনৈতিক কথাবার্তা, এটা সেনাবাহিনীর কথাবার্তা নয় ।"

ETV BHARAT
সেনা প্রদর্শনীতে থাকছে দেশের অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্ভার (নিজস্ব চিত্র)

রাজনৈতিক তরজা যতই চলুক, বালুরঘাটে সেনাবাহিনীর মেলা প্রদর্শনী নিয়ে যুবসমাজের মধ্যে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই । জনৈক যুবক শিবদ্যুতি রায় জানান, "দেশের সেনাবাহিনীর অস্ত্র প্রদর্শনী মেলা হবে, অবশ্যই দেখতে যাব । আমাদের দেশের সেনারা দেশের জন্য যে ত্যাগ করেছেন, এবং দেশকে বহিরাগত আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখছেন, এটা মহৎ কাজ । আমাদের কাছে গর্বের বিষয় । সেনাবাহিনী কী কী অস্ত্র ব্যবহার করছে তার প্রদর্শনী হবে ৷ সেই সব বিষয় আমরা চাক্ষুষ করতে পারব এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারব ।"

ETV BHARAT
রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব চিত্র)

