বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা, তিস্তা নদীতে উদ্ধার হওয়া মর্টার সেল নিষ্ক্রিয় করল সেনা

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা, তিস্তা নদীতে উদ্ধার হওয়া মর্টার সেল নিষ্ক্রিয় করল সেনা
2023 সালে বিধ্বংসী বন্যায় ভেসে যায় সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত সেনার বেস ক্যাম্প ৷ তিস্তার জল নামতেই নদী থেকে একে একে উদ্ধার হয় যুদ্ধাস্ত্র ৷
Published : December 1, 2025 at 4:02 PM IST
জলপাইগুড়ি, 1 ডিসেম্বর: বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর পাড় । নদীতে উদ্ধার মর্টার সেল সোমবার নিস্ক্রিয় করলেন ভারতীয় সেনার জওয়ানরা । জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট চৌধুরী পাড়া এলাকায় তিস্তা নদীর পাড় থেকে উদ্ধার হয় সেনা বাহিনীর শেল । প্রাথমিকভাবে অনুমান 2023 সালে ভয়াবহ বন্যায় মর্টার শেলটি ভেসে এসেছিল তিস্তায় ৷ এদিন সেনাবাহিনী মাঝ নদীতে শেলটিকে নষ্ট করেন ।
জলপাইগুড়ির তিস্তা নদী থেকে রবিবার মর্টার শেলটি উদ্ধার করা হয় ৷ নদীর পাড়ে চাষের কাজ করতে গিয়ে রকেটের মতো বস্তুটি এক কৃষকের নজরে আসে ৷ সঙ্গে সঙ্গে কোতয়ালি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশকর্মীরা এসে এলাকাটিকে ঘিরে ফেলেন ৷ খবর দেওয়া হয় সেনাবাহিনীকে ৷ বন্ধ হয়ে যায় তিস্তা নদীপাড়ের চাষাবাদ । আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা ৷ এরপর সোমবার সেনাবাহিনীর বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াডের জওয়ানরা এসে শেলটিকে নিষ্ক্রিয় করেন ৷
গত 2023 সালের 4 অক্টোবর ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তিস্তা নদীতে ৷ বিধ্বংসী বন্যায় ভেসে যায় সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত ভারতীয় সেনার বেস ক্যাম্প ৷ তিস্তা নদীর জল নেমে যাওয়ার পর থেকে একে একে ভেসে আসতে থাকে সেনার ব্যবহৃত বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র । সেই সঙ্গে ভেসে আসে একাধিক সেনা জওয়ানের দেহও ৷ পরবর্তীতে তিস্তা নদী ও সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র উদ্ধার করেন জওয়ানরা ।
স্থানীয় বাসিন্দা হাজিরুল হক বলেন, "রবিবার এক কৃষক তিস্তা নদীতে গিয়ে বোমাটি দেখতে পান ৷ সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশে খবর দিই ৷ এলাকা খালি করে দেন পুলিশকর্মীরা ৷ আজ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এসে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করেন ৷ অবশেষে আমরা চিন্তামুক্ত হলাম ৷"
2023 সালের বিধ্বংসী বন্যায় সিকিমে নিখোঁজ হয়ে যান 22 জন সেনা জওয়ান ৷ তাঁদের উদ্ধারে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন ত্রিশক্তি কর্পসের সেনা আধিকারিকরা ৷ বন্যায় ভেসে আসা সেনা-সামগ্রী বাড়ি নিয়ে আসেন অনেকে ৷ টাকা রোজগারের আশায় সিসা বের করে মর্টার-সহ বিভিন্ন বিস্ফোরক বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা । এরই মধ্যে সেই বছর 5 অক্টোবর সেনা-যন্ত্রাংশ বাড়িতে এনে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতেই বিস্ফোরণ ঘটে । ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয় । আহত হয়েছিলেন 5 জন ।