মাছ ধরতে গিয়ে পুকুরে জাল ফেলতেই মিলল আগ্নেয়াস্ত্র, চাঞ্চল্য গোসাবায়

মাছ ধরতে গিয়ে পুকুরে জাল ফেলতেই মিলল আগ্নেয়াস্ত্র, চাঞ্চল্য গোসাবায়
পুকুরে জাল ফেলতেই চক্ষু চড়কগাছ ! মাছের বদলে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র ৷ উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে গোসাবা থানার পুলিশ ৷
Published : June 14, 2026 at 3:28 PM IST
গোসাবা, 14 জুন: পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে মাছের বদলে জালে উঠে এল আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবা থানার পাঠানখালি অঞ্চলের বেলতলা গ্রামে। শান্ত গ্রামে হঠাৎ পুকুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ও কৌতূহল দুটোই তৈরি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঠানখালি অঞ্চলের বেলতলা গ্রামের বাসিন্দা আরজেদ সর্দারের পুকুরে মাছ ধরতে নেমেছিলেন তাঁর ছেলে মঞ্জুর আলম সর্দার। প্রতিদিনের মতোই পুকুরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে জাল ফেলেন তিনি। প্রথমদিকে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও জাল তুলতেই আচমকা অস্বাভাবিক ভার অনুভব করেন। জাল উপরে তোলার পর তিনি দেখতে পান মাছের বদলে উঠে এসেছে একটি আগ্নেয়াস্ত্রের মতো বস্তু। হঠাৎ এমন ঘটনা দেখে প্রথমে হতবাক হয়ে যান তিনি। পরে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়।
খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যন্ত এলাকার একটি পুকুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। কে বা কারা ওই অস্ত্র পুকুরে ফেলেছিল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। স্থানীয়দের একাংশের অনুমান, কোনও অপরাধমূলক ঘটনার পর প্রমাণ নষ্ট করতেই হয়তো আগ্নেয়াস্ত্রটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আবার অনেকের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই অস্ত্রটি পুকুরের জলে পড়ে থাকতে পারে।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোসাবা থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অস্ত্রটি আসল না নকল, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি অস্ত্রটি কতদিন ধরে জলে ছিল এবং এর সঙ্গে কোনও অপরাধমূলক ঘটনার যোগ রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শান্ত পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে সত্য সামনে আনতে হবে। পাশাপাশি, এলাকায় নজরদারি বাড়ানোরও দাবি উঠেছে।
গোসাবা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রয়োজন হলে আশেপাশের এলাকাতেও তল্লাশি চালানো হবে। তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এখন সকলের নজর পুলিশের তদন্তে, কীভাবে পুকুরে আগ্নেয়াস্ত্র এল? পিছনে রয়েছে কোন রহস্য ?