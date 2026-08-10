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ইসিএলের পরিত্যক্ত আবাসনে কয়লা মাফিয়া শামসের হোসেনের ডেরা, উদ্ধার অস্ত্রভাণ্ডার

বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া শামসের হোসেনকে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে গ্রেফতার করে।

arms cache was recovered
কয়লা মাফিয়া শামসের হোসেন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 3:19 PM IST

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দুর্গাপুর, 10 অগস্ট: এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে গ্রেফতার কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া শামসের হোসেন এবং তার সহযোগী শেখ খাইরুল। কলকাতা থেকে দু'জনকে গভীর রাতে এসটিএফ-এর আধিকারিকরা নিয়ে আসেন বহুলা এলাকায়। সেখানেই ইসিএলের একটি পরিত্যক্ত আবাসনে কয়লা মাফিয়া শামসের হোসেন এবং শেখ খায়রুলের ডেরা থেকে উদ্ধার হয় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ভাণ্ডার। কিন্তু এসটিএফের নজরে এখন বেআইনি অস্ত্র এবং কয়লা কারবারের এই এলাকার আরও বেশ কয়েকটি মাথা।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) প্রথমে পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় বেশ কয়েকদিন আগে গ্রেফতার করে বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানা এলাকার বাসিন্দা এবং বর্তমানে বেশ কয়েক বছর অন্ডাল থানা এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা শেখ খায়রুলকে। শেখ খায়রুলকে পাণ্ডবেশ্বরে বেআইনি অস্ত্র লেনদেনের সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে এসটিএফ কর্তারা। এরপর তাকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই বেরিয়ে পড়ে ঝুড়ি থেকে বিড়াল। নাম আসে কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া শামসের হোসেনের।

বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া শামসের হোসেনকে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে গ্রেফতার করে। এরপর তাকেও পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হলে এসটিএফ কর্তারা কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া সামশের হোসেন এবং তার সহযোগী খইরুলকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থানা এলাকায় একটি ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান চালায় ৷ সেখানেই বিপুল পরিমাণ বেআইনি অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর।

এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ইষ্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের একটি পরিত্যক্ত আবাসন থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। তারপরেই এই দু'জনকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন এসটিএফ কর্তারা। কিন্তু এই চক্রে শুধুই কি শামসের এবং খায়রুল ? সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে বেশ কয়েকজন এই বেআইনি অস্ত্র কারবারের সঙ্গে জড়িত।

কয়লা এবং বেআইনি অস্ত্র কারবারের টাকার লেনদেন কি তৃণমূল কংগ্রেসের বড় মাথাদের সঙ্গে হয়েছিল। শেখ শামসেরের ডেরা থেকে মোট 15টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে 11টি পিস্তল, 3টি পাইপগান, 1টি রিভলভার। অস্ত্রের পাশাপাশি 56 রাউন্ড তাজা কার্তুজ বা গুলি উদ্ধার করেছে গোয়েন্দারা। কিন্তু এসটিএফ কয়লা চোরাচালন ও বেআইনি অস্ত্রের কারবারের সঙ্গে জড়িত শুধু খায়রুল এবং শামসের হোসেন তা মনে করছেন কি ? সুত্র মারফত জানা যাচ্ছে এই বেআইনি অস্ত্র কারবারের সঙ্গে শুধু এই রাজ্যের অনেকেই নয় ভিন রাজ্যের বেশ কয়েকজন জড়িত।

জামুড়িয়া, পাণ্ডবেশ্বর এবং অন্ডাল এলাকায় এই বেআইনি অস্ত্র কারবারের সঙ্গে জড়িত আরও অনেকের নাম কি এসটিএফ কর্তাদের হাতে ? কারা কারা ? বেআইনি কয়লা কারবারের সঙ্গেও জড়িত এই বেআইনি অস্ত্র কারবারিরা, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন কোন রাজনৈতিক নেতাদের যোগ ছিল ? রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে কোথায় কোথায় বেআইনি অস্ত্র গিয়েছে ? এই সমস্ত সত্য উদঘাটনের জন্য এসটিএফ কর্তারা এখন দিনরাত এক করেছেন। এখন দেখার বেআইনি কয়লা ও বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ৷

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ECL HOUSING ARMS RECOVER
ARMS RECOVER
উদ্ধার অস্ত্রভাণ্ডার
ইসিএলের আবাসনে উদ্ধার অস্ত্রভাণ্ডার
ARMS CACHE WAS RECOVERED

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