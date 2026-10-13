বান্দোয়ানের জঙ্গলে মিলল অস্ত্রভাণ্ডার ! পুজোর আগে মাওবাদী-বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য
Purulia District police: আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন মাওবাদীদের জেরা করে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া জঙ্গলে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি, উদ্ধার তিনটি রাইফেল, রিভলভার ও 36 রাউন্ড গুলি ৷
Published : October 13, 2026 at 3:32 PM IST
পুরুলিয়া, 13 অক্টোবর: আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন মাওবাদীদের জেরা করেই মিলল সূত্র । তার পর ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের গভীর জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি । পুজোর মুখে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এই অভিযানে মিলেছে তিনটি পয়েন্ট 315 রাইফেল, একটি পয়েন্ট 38 রিভলভার এবং 36 রাউন্ড গুলি । পুলিশের দাবি, মাটির কাছাকাছি একটি ব্যাগে ওই অস্ত্র ও গুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আত্মসমর্পণকারী তিন প্রাক্তন মাওবাদীকে জিজ্ঞাসাবাদের পরই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন মদন মাহাতো ওরফে শংকর, সাগর সিং এবং মীরা পাহাড়িয়া ওরফে মীনা । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বান্দোয়ান থানা এলাকার জঙ্গল এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তল্লাশি শুরু হয় । অভিযানে যোগ দেয় সিআইএফ, সিআরপিএফ এবং জেলা পুলিশের যৌথ দল ।
ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ঘেঁষা জঙ্গল এলাকায় মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয় । সেই সময় মাটির কাছাকাছি লুকিয়ে রাখা একটি ব্যাগের সন্ধান পান তদন্তকারীরা । ব্যাগটি খুলতেই মেলে তিনটি পয়েন্ট 315 রাইফেল, একটি পয়েন্ট 38 রিভলভার এবং 36 রাউন্ড গুলি । পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সচল অবস্থায় ছিল । অস্ত্রগুলি কোথা থেকে এল, কত দিন ধরে সেখানে রাখা হয়েছিল এবং কোনও নাশকতামূলক কাজে সেগুলি ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানিয়েছেন, মাওবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে । জঙ্গল ও সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । অস্ত্র উদ্ধারের পরেও তল্লাশি অভিযান বন্ধ হয়নি । ওই এলাকায় আরও কোথাও আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ বা মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কোনও সামগ্রী লুকিয়ে রাখা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
দীর্ঘদিন পর পুরুলিয়ার জঙ্গল থেকে একসঙ্গে এতগুলি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মাওবাদী কার্যকলাপের উদ্দেশ্যেই অস্ত্রগুলি গোপনে মজুত করা হয়ে থাকতে পারে । তবে সেগুলি কারা সেখানে রেখেছিল, ঠিক কোন কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ও ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জঙ্গল এক সময়ে মাওবাদী কার্যকলাপের জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল । সেই অতীতের কথা মাথায় রেখে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারি বজায় রাখছে পুলিশ । উৎসবের মরশুমে এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাকে বড় সাফল্য হিসাবেই দেখছে জেলা পুলিশ ।