থ্যালাসেমিয়ার সঙ্গে লড়াই করেই চিকিৎসক মালদার অর্ক

থ্যালাসেমিয়ার সঙ্গে লড়াই করেই চিকিৎসক মালদার অর্ক
নিজের কষ্টকে অনুপ্রেরণা করে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন অর্ক পাল ৷
মালদা, 11 মে: থ্যালাসেমিয়ার মতো দুরারোগ্য রোগও মনোবলে চিড় ধরাতে পারেনি ৷ সেই মনোবলকে হাতিয়ার করেই জুনিয়র চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করছেন মালদার যুবক ৷ মালদা শহরের বাসিন্দা যুবক অর্ক পালের সেই মানসিক কাঠিন্যই এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হয়ে উঠেছে ৷
মালদা শহরের গৌড় রোড এলাকার বাসিন্দা অর্ক পাল ৷ জন্মের পরপরই অর্কর থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে ৷ মাসে-মাসে রক্তের জন্য হাসপাতালে ছুটতে হয়েছে তাঁর পরিবারকে ৷ বড় হয়ে যখন বুঝতে শেখেন, তখন থেকেই তাঁর চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন ৷ সেই স্বপ্নকে পূরণ করতে অদম্য মনের জোর আর অধ্যাবসায় থেকে আজ চিকিৎসক হয়েছেন অর্ক পাল ৷ বর্তমানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসক হিসেবে পরিষেবা দিচ্ছেন তিনি ৷
অর্ক বলছেন, "ছোটো থেকেই এই রোগের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে ৷ স্কুলে গিয়েও অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়তাম ৷ ছোটো থেকেই ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার ৷ শারীরিক দুর্বলতা থাকলেও, স্বপ্নটা সবসময় চোখের সামনে ভাসত ৷ তাই হাল ছাড়িনি ৷ কোচিং ছাড়াই তিনবার নিট দিয়েছি ৷ তৃতীয়বারে সফল হয়েছি ৷ এখন জুনিয়র চিকিৎসক হিসেবে অন্যদের চিকিৎসা করছি ৷ আশা করছি, একদিন নিজের চিকিৎসাও করতে পারব ৷"
অর্কর বাবা দেবাশিস পাল বলছেন, "জন্ম থেকেই ছেলে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ৷ শারীরিক দুর্বলতা আর অসুস্থতা ছিল অর্কর নিত্যসঙ্গী ৷ তবে, ডাক্তার হওয়ার অদম্য ইচ্ছে শক্তি ওকে আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে ৷ আজ মালদা মেডিক্যালে ছেলে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে ৷ এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় ৷"
অর্কর এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরাও ৷ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত এই চিকিৎসক এখন এলাকাবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন কর্মকার বলেন, "থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত হলেও ছেলেটা ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবি ও পরিশ্রমী ৷ ওঁর ইচ্ছেশক্তি ওঁকে আজ এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে ৷ ইচ্ছেশক্তি আর পরিশ্রম থাকলে, সফলতাকে আটকে রাখা যায় না ৷ অর্ক তার উদাহরণ ৷"