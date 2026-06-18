বাস-ট্রাম পরিষেবায় একাধিক ভাবনা, চটকল নিয়ে সুখবর ! মুখোমুখি অর্জুন সিং

বাস-ট্রাম পরিষেবায় একাধিক ভাবনা, চটকল নিয়ে সুখবর ! মুখোমুখি অর্জুন সিং
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দুই দফতর নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানালেন মন্ত্রী অর্জুন সিং ।
Published : June 18, 2026 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিবহণ ও শ্রমের মতো দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন অর্জুন সিং । তাঁর এখন সারাদিন কাটছে ব্যস্ততার মধ্যে । নব মহাকরণে শ্রম দফতর আর অন্যদিকে আরএন মুখার্জি লেনে পরিবহণ বিভাগ - এই দুই দফতর মিলিয়ে তিনি এখন সমস্ত কাজ বুঝে নিচ্ছেন । আগামী দিনে বাস, ট্রাম-সহ বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর ৷ পাশাপাশি চটকল নিয়েও মন্ত্রী শোনালেন সুখবর ৷
অর্জুন সিংয়ের বারবার দলবদল নিয়ে মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে ক্ষোভ দেখা গিয়েছে । বারে বারে নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে এই বিষয়টিকেই ইস্যু করেছে প্রতিপক্ষরা ৷ তবে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে মানুষ দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছে । তাই এবার তিনি আগে মানুষের জন্য কাজ করতে চান । ইতিমধ্যেই চটকল নিয়ে বেশ কয়েকটি কাজ সেরে ফেলেছেন । ইটিভি ভারতের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নানা কথা তুলে ধরলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং ।
দুটি মন্ত্রক নিয়েই আগামীতে একাধিক জনকল্যাণমূলক কাজ করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে তাঁর । এই বিষয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পরিবহণ দফতরে প্রায় কোনও কাজই হয়নি । অবস্থা খুবই খারাপ । বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল সরকারের আমলে পরিবহণ মন্ত্রী ছিলেন ৷ তখন তিনি বেশকিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন পরিবহণ দফতরে । তারপর থেকে পরিবহণ দফতরের উন্নয়ন একেবারে থমকে গিয়েছে ।"
এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন যে, তিনি দু' ভাগে ভাগ করে কাজগুলো করতে চান । একটা হল দীর্ঘমেয়াদি আর আরেকটি হল স্বল্পমেয়াদি কাজ । যার মধ্যে সরকারি বাস বাড়ানো তাঁর এখন মূল লক্ষ্য । রাস্তায় যাতে মানুষ বেরোলেই সরকারি বাস পায়, তা নিশ্চিত করার দিকেই প্রাথমিক নজর দেওয়া হচ্ছে । তিনি বলেন, "সবেমাত্র দফতরের দায়িত্ব পেয়েছি ৷ কিছুটা সময় দিন, কাজ করি, তারপরে বলব ।"
সরকারি বাসের পাশাপাশি রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষজন বেসরকারি বাসের উপরেই ভরসা করে থাকে, অথচ বেসরকারি বাসগুলির একেবারে বেহাল দশা । গত নয় বছরে ভাড়া বাড়েনি, তাই নিজেদের ইচ্ছেমতো ভাড়া বাড়িয়ে নিয়েছেন বাসমালিকরা ৷ এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে এবং পরিবহণ দফতরেও তাঁরা একাধিক চিঠি লিখেছেন ৷ এই বিষয়ে অর্জুন সিং বলেন, "পরিষেবা ঠিকঠাক থাকলে ভাড়া বাড়ালে মানুষের কোনও আপত্তি থাকে না ৷ কিন্তু পরিষেবাও দেব না, অথচ ভাড়া বাড়াব, সেটা ঠিক কথা নয় ৷" তিনি জানিয়েছেন যে, আগে পরিষেবা ঠিক করতে হবে, তারপরে ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা হবে ।
এই প্রসঙ্গে সারা দেশ জুড়ে রেলের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে বলে দাবি করে অর্জুন বলেন যে, বন্দে ভারতের মতো অত্যাধুনিক মানের ট্রেন দেশে চলছে । তাই সব দিকে সমন্বয় বজায় রেখে রাজ্যে পরিবহণ ক্ষেত্রেও আরও উন্নতি করতে হবে ৷ আর মানুষ যদি উন্নতি দেখতে পায়, তাহলে ভাড়া বৃদ্ধি বা ভাড়াটা কোনও কিছুই নয় ।
বেসরকারি বাস, ট্যাক্সি, এমনকি বেসরকারি গাড়ির মালিকেরাও একাধিক সময়ে সরব হয়েছেন পুলিশি জুলুম নিয়ে ৷ তাঁদের অভিযোগ, যেখানে সেখানে তাঁদের থেকে টাকা তোলা হচ্ছে এবং তাঁদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে । এই বিষয়গুলি এখন অনেকটাই কমেছে বলে দাবি করেন পরিবহণ মন্ত্রী । এমনকি আগের নাকাগুলোতে যেভাবে দেদার টাকা তোলা হতো, সেটাও এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে বন্ধ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ৷ তবে তাঁর কথায়, "এখনও অনেক কাজ করা বাকি রয়েছে, অনেক পথ চলা বাকি রয়েছে ।"
দেশের মধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই ট্রাম চলছে, কিন্তু তাও একেবারে রুগ্ন অবস্থায় ৷ তাই ট্রাম পরিবহণ বৃদ্ধি করা এবং ট্রামের যে জমিগুলো বেহাত হয়ে গিয়েছিল, সেই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে অর্জুন সিং বলেন, "একাধিক বাস ডিপো বাসের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে । যেমন আন্তর্জাতিক মানের বাস নামানো প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই ট্রাম ও বাস ডিপোগুলিকে একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে মানুষ সেখানে সব রকম সুযোগ সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে ।" মন্ত্রীর কথায়, "ব্রিটিশ যুগের পুরনো ট্রাম না-চালিয়ে অত্যাধুনিক মডেলের ট্রাম নামানোর পরিকল্পনাও রয়েছে পরিবহণ দফরের ।"
তবে সবেমাত্র কয়েকটা দিন হয়েছে এই মন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়েছেন অর্জুন সিং ৷ তাই প্রথমে কাজ বুঝে নিয়ে তারপরে এই কাজগুলি করার কথা জানিয়েছেন তিনি ।
অন্যদিকে, চটকল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছেন অর্জুন সিং ৷ এই বিষয়ে তিনি বাংলার মানুষকে সুখবর দিয়ে জানালেন যে, ইতিমধ্যেই 13টি চটকল নিয়ে বৈঠক হয়েছে । রাজ্যে খুব শিগগিরই অ্যালায়েন্স জুট মিল চালু হবে ৷ সেই নিয়ে কাজও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে । এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর হয়েছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সব চটকল চালু হয়ে যাবে ৷ ইটিভি ভারতের কাছে এমনটাই আশাপ্রকাশ করেছেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ।