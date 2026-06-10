সরকারি-ইলেকট্রিক বাসের সংখ্যা বৃদ্ধিই অগ্রাধিকার, দায়িত্ব নিয়ে জানালেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন

সরকারি-ইলেকট্রিক বাসের সংখ্যা বৃদ্ধিই অগ্রাধিকার, দায়িত্ব নিয়ে জানালেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন
সবার আগে রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে তিনি নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন ।
Published : June 10, 2026 at 7:26 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: অবশেষে আজ রাজ্যের মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন করা হয়েছে ৷ পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী করা হয়েছে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং-কে । এদিন আরএন মুখোপাধ্যায় রোডে পরিবহণ দফতরে এসে তিনি দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন । আর প্রথমদিনেই অর্জুন জানিয়ে দিলেন, আগামীদিনে দফতরের জন্য ঠিক কী কী কাজ করতে চান তিনি ৷
বুধবার অর্জুন সিং জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে যাত্রীদের থেকে অভিযোগ এসেছে যে, রাস্তায় সরকারি বাস পাওয়া যায় না ৷ তাই সবার আগে রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে তিনি নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন । তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এটাই তাঁর কাছে প্রথম 'প্রায়োরিটি'।
এছাড়াও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলা করার জন্য রাস্তায় আরও বেশি সংখ্যক ইলেকট্রিক বাস নামানোর পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি । এটাও তাঁর কাছে বিশেষ 'প্রায়োরিটি' বলে জানিয়েছেন নয়া পরিবহণ মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "সুভাষ চক্রবর্তী যখন পরিবহণ মন্ত্রী ছিলেন, আমি তখন কিছু প্রশ্ন করেছিলাম । এখন সেই দফতরে এসে সেই বিষয়গুলোই দেখব এবং জানব । ফাইল খুঁজে পেলে পরে জানাব ।"
বিগত সরকারের সময় বহু ট্রাম ডিপোর জমি বেচে দেওয়া হয়েছে বা লিজে দেওয়া হয়েছে । এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এদিন অর্জুন সিং কটাক্ষের সুরে বলেন, "পিসি-ভাইপো মিলে এই রাজ্যকেই লিজে দিয়ে দিয়েছেন ।" অন্যদিকে, সরকারি বাসের চালক থেকে শ্রমিকদের নিয়েও নানা সমস্যা রয়েছে । অভিযোগ, জ্বালানি চুরি হয় তাই বাস চলে না । এইসব সমস্যাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী । তিনি জানান যে, আজ সবে মাত্র প্রথম দিন ৷ তাই তিনি দফতরের বিষয়গুলি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তার পর একে একে সব সমস্যার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবেন ।
রাজ্যে পালাবাদলের পর বিজেপির সবকার সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে সফরের ব্যবস্থা করেছে ৷ এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অর্জুন সিং ৷ অন্যদিকে, শ্রম দফতর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, শ্রম দফতরও দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত রয়েছে । অর্জুনের কথায়, "আমি শ্রমিক ইউনিয়ন করে এসেছি । বিষয়টা কেউ বুঝতেই পারত না এতদিন । শ্রম দফতরে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে ।"