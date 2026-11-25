'16 ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ আমাদের কব্জায় হবে', বিস্ফোরক অর্জুন সিং
Arjun Singh on Bangladesh Unrest: তাঁর বক্তব্য, যেভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নিধন হয়ে চলেছে, তার বদলা হিসেবে এটা তো করতেই হবে ৷
Published : November 25, 2026 at 4:48 PM IST
ব্যারাকপুর, 25 নভেম্বর: 'আগামী 16 ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ নিয়ে নেব', দেব দীপাবলির অনুষ্ঠান থেকে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ৷
বর্তমানে অশান্তি অব্যাহত বাংলাদেশ । প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের উপর আবারও শুরু হয়েছে মৌলবাদীদের অত্যাচার ৷ প্রকাশ্যে চলছে বোমা, গুলি ৷ এই পরিস্থিতিতে যথেষ্ট উদ্বেগে ভারতের হিন্দুরাও । এই পরিস্থিতিকে নিজের মতো করে সামাল দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন।
মঙ্গলবার রাতে কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে দেব দীপাবলি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান এবং গঙ্গারতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ তাতে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই বাংলাদেশের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এবং একের পর এক হিন্দু নিধন নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন ।
এদিনের অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সামনেই 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেওয়ার দাবি করেন পরিবহণমন্ত্রী । এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, যেভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নিধন হয়ে চলেছে, তার বদলা হিসেবে এটা তো করতেই হবে ৷
পাশাপাশি অর্জুন জানান, অনেক বড় শিল্প আসবে বাংলায় । আগামী দিনে কল্যাণীতে অনেক বড় শিল্প কারখানা তৈরি হবে, যেখানে কর্মসংস্থান হবে বাংলার বেকার যুবক-যুবতীদের ।
এনসিপিআই সাংসদদের এনডিএ-কে সমর্থনের প্রশ্নে অর্জুন বলেন, "উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিতে অনেক কিছুই হয় ৷ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন স্বচ্ছ ব্যক্তি ৷ তিনি যা করবেন, তাতে দেশের ভালোই হবে ৷"
অশান্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে মতুয়া মহাসংঘের সমর্থকরা পেট্রাপোল বন্দরের কাছে গত রবিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। কয়েকটি সনাতনী সংগঠনের পক্ষ থেকেও পেট্রাপোল বন্দরে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শামিল হয়েছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারও সেখানে ছিলেন।
বিক্ষোভ কর্মসূচির মঞ্চে অশোক ও স্বপন দু'জনেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তীব্র সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার দেশে ফেরার ব্যাপারে আরও জোরালো সওয়াল করেন।
অশোক বলেছিলেন, "বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূস জিহাদিদের সরকার চালিয়েছিলেন। তারেক রহমান তাঁর দেখানো পথেই জিহাদি ও মৌলবাদীদের সরকার চালাচ্ছেন। বাংলাদেশ সনাতন হিন্দুদের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। তারেক রহমানকে বলছি, গণতান্ত্রিক ভোটে জয়লাভ করে আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বধর্ম রক্ষা করুন। না-হলে পুরো বিশ্বের সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। আমরা সতর্ক, নজর রাখছি। আমরা চাই, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান।"
অশোক আরও বলেন, "বাংলাদেশের সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে বলব, হাসিনা যখন দেশে ফিরবেন, ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁকে স্বাগত জানান। গণতান্ত্রিক একটা সরকারকে জোর করে মৌলবাদীরা উচ্ছেদ করেছে। হাসিনা দেশে ফিরুন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে আবার গণতন্ত্র ফিরে আসুক।"