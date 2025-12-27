ETV Bharat / state

বন্দেমাতরমের 150 বছর পূর্তির অনুষ্ঠান! ভিক্টোরিয়ায় আমন্ত্রণ অরিজিৎ-শ্রেয়া-সোনু নিগমদের

কলকাতার লোকভবন ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে 2026 সালের শুরুতে দু’দিন ধরে হবে নানা অনুষ্ঠান

150 YEARS OF VANDE MATARAM
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 27, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দেমাতরম গানের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে একগুচ্ছ বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই আগামী 6 জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেখা যেতে পারে অরিজিৎ সিং, শ্রেয়া ঘোষাল, শঙ্কর মহাদেবন, সোনু নিগমদের মতো তারকাদের৷

উল্লেখ্য, কলকাতার লোকভবন ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে৷ লোকভবন সূত্রের খবর, এই বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার সেই কমিটি বৈঠক করে গোটা পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এই কর্মসূচিতে রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বন্দেমাতরম গানের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানগুলি ঘুরে দেখা হবে। টানা এক বছর ধরে সারা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বন্দেমাতরম-এর ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে।

নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে পরপর দু'দিন কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। তার মধ্যে অন্যতম 6 জানুয়ারির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান৷ রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "6 জানুয়ারি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে মিছিল ভিক্টোরিয়া পৌঁছবে। যার নেতৃত্ব দিতে পারেন কিংবদন্তি অ্যাথালিট ও সাংসদ পিটি উষা। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একঝাঁক তারকা উপস্থিত থাকবেন।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সোনু নিগম, কৈলাস খের, ঊষা উত্থুপ, শ্রেয়া ঘোষাল, অরিজিৎ সিং, পাপন, শঙ্কর মহাদেবন, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, মালিনী অবস্থী এবং আরও অনেক স্বনামধন্য শিল্পীকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা একাধিক ভারতীয় ভাষায় ‘বন্দেমাতরম’ গান গাইবেন। এছাড়াও অন্যান্য দেশাত্মবোধক বাংলা ও হিন্দি গান পরিবেশিত হবে।"

সূত্রের দাবি, 5 জানুয়ারি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানগুলি থেকে তিনটি মোটরসাইকেল র‍্যালি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রতিটি র‍্যালিতে 150 জন আরোহী থাকবেন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন। তিনটি র‍্যালি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এসে শেষ হবে। সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একটি জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

একটি মিছিল শুরু হবে উত্তর 24 পরগনার নৈহাটির বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি) থেকে৷ দ্বিতীয় মিছিলটি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) থেকে শুরু হবে৷ তৃতীয় মিছিল শুরু হবে হুগলির চুঁচুড়ার বঙ্কিম ভবন (যেখানে ‘বন্দেমাতরম’ রচিত হয়েছিল) থেকে৷

অন্যদিকে, লোকভবন সূত্রের দাবি, আগামী এক বছরে ভারতের জাতীয় গীত বন্দেমাতরম গানটি নিয়ে এই সর্বভারতীয় স্তরে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কী কী সেই কর্মসূচি, দেখে নেওয়া যাক একনজরে -

  • সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে একটি আর্টস ভিলেজ স্থাপন করা হবে। এই আর্টস ভিলেজটি ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির সেরা দিকগুলো তুলে ধরবে।
  • আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি।
  • যোগ্য শিল্পী, পণ্ডিত, গবেষক, লেখক প্রমুখের জন্য বার্ষিক ‘বন্দেমাতরম জাতীয় পুরস্কার’ চালু করা হবে।
  • ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিবার্ষিক উৎসব।
  • ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে।

আরও পড়ুন -

  1. ভিয়েনায় মোদির সামনে জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম' পারফর্ম ভারতীয় বংশোদ্ভূতের
  2. 'আমার সোনার বাংলা'র পর রাজনীতির চর্চায় 'বন্দেমাতরম', বিজেপিকে বিঁধলেন কুণাল

TAGGED:

BANDE MATARAM 150
বন্দেমাতরম
VICTORIA MEMORIAL
ARIJIT SINGH
150 YEARS OF VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.