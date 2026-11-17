বাসের ফ্রি টিকিট নিয়ে 3 মহিলার সঙ্গে বচসা ! কনডাক্টরকে পিটিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা
Miscreants beat up: কনডাক্টরের দাবি, দুটো মোটরবাইকে পাঁচজন বাসের পিছন ধাওয়া করে এবং বাসের গায়ে ও কাচে চপারের আঘাত করতে থাকে ।
Published : November 17, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: সরকারি বাসে এখন মহিলাদের জন্য ফ্রি অর্থাৎ কোনও টাকা লাগে না, তাঁরা পান জিরো ভ্যালু টিকিট । রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর এমনই নিয়ম করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার । সোমবার এই ফ্রি টিকিটকে কেন্দ্র করে মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল শহর কলকাতায় ৷ ইটিভি ভারতকে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন T10 (রাজাবাজার থেকে মালঞ্চ) বাসের কনডাক্টর দীপক মণ্ডল।
টিকিট নিয়ে বিতণ্ডা জড়াল হাতাহাতিতে ৷ শেষে দুষ্কৃতীদের হাতে রীতিমতো নিগৃহীত হতে হয়েছে ওই কনডাক্টরকে ৷ পরে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷
রাজাবাজার ডিপোর সরকারি বাস কনডাক্টর দীপক মণ্ডল জানিয়েছেন, সোমবার ভিআইপি বাজার স্টপেজ থেকে তিনজন মহিলা ওই বাসে ওঠেন । দীপকের বয়ান অনুযায়ী, ওই তিনজন হিন্দিভাষী মহিলা যাত্রীর কাছে এই রাজ্যের কোনও পরিচয়পত্র ছিল না ৷ তাই তাঁরা টাকা দিয়েই তিনটি টিকিট কাটেন । দীপক মণ্ডলের দাবি, এই পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি ৷
অভিযোগ, বাসে বসে থাকা আর এক পুরুষ যাত্রী যিনি সম্ভবত মদ্যপ ছিলেন, তাঁর প্ররোচনায় ওই তিন মহিলা ফ্রি টিকিটের দাবি জানিয়ে দীপকের সঙ্গে বচসা শুরু করেন । এরপর ঘটকপুকুরের কাছে ওই তিন মহিলা নেমে যান ৷ তাঁর মধ্যে এক মহিলা আবার দীপক মণ্ডলের হাতে থাকা একটি একশো টাকার নোট নিয়ে চম্পট দেন । তবে এখানেই ঘটনাটির শেষ নয়।
সরকারি বাস কনডাক্টর জানিয়েছেন, বাসটি সন্ধেবেলায় ফিরতি পথে ভিআইপি-র কাছে আম্বেদকর ব্রিজের নীচের রাস্তা খারাপ বলে ধীর গতিতে যাচ্ছিল ৷ এই সময় হঠাৎ দুটো মোটরবাইকে পাঁচজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বাসের পিছন ধাওয়া করে এবং একেবারে বাসের পাশে চলে এসে বাসের গায়ে ও কাচে চপারের আঘাত করতে থাকে । বাস থামিয়ে চালক ও কনডাক্টর দীপক মণ্ডল তখন এগিয়ে যান তাদের দিকে । দীপকের দাবি, ওই দুষ্কৃতীরা আচমকাই বিজেপির নামে করে গালিগালাজ করতে থাকে এবং বচসা তুঙ্গে উঠলে তারা দীপকের পেটে ও বাঁ হাতে আঘাত করে । ঘটনায় আতঙ্কিত বাসে থাকা যাত্রীরাই পুলিশে খবর দেন ।
প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ ততক্ষণে অবশ্য দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় । দীপক মণ্ডলকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসার পরে দক্ষিণ বারাসাতে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য জিরো ভ্যালু টিকিটের সুবিধা পেতে গেলে কিছু নিয়ম রয়েছে । মহিলা যাত্রীদের একটি পরিচয়পত্র দেখাতে হয় । এই ক্ষেত্রে হার্ড কপির প্রয়োজন নেই, সফট কপি হলেও হবে অর্থাৎ মোবাইলে ছবি থাকলেও চলবে । এছাড়াও অন্য রাজ্যের পরিচয়পত্র চলবে না । জিরো ভ্যালু টিকিটের জন্য সেই মহিলা যাত্রীকে এই রাজ্যেরই বাসিন্দা হতে হবে এবং এই রাজ্যের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে । ওই মহিলাদের কাছে এসব কিছুই ছিল না বলে দাবি ৷
দীপক মণ্ডলের জখম হওয়ার কথা শুনে আক্ষেপের সঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক সরকারি বাস কনডাক্টর বলেন, "একজন পরিবহণ কর্মী নিজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এভাবে আক্রান্ত হবেন এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । বাসকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক । আমরা চাই, প্রতিটি পরিবহণ কর্মী সম্মানের সঙ্গে এবং নিরাপদে যেন নিজের কাজটুকু করতে পারেন ।"
এই ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া জানতে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ওঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
প্রসঙ্গত, পালাবদলের পরে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য ফ্রি বা জিরো ভ্যালু টিকিট চালু হওয়ায় মহিলাদের অনেকটাই সুরাহা হয়েছে ৷ তবে বিনামূল্যে বাস সফর নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রুটে কনডাক্টর ও মহিলা যাত্রীদের মধ্যে অশান্তি, এমনকী পরিচয়পত্র দেখানো নিয়ে বচসা থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন সময় ।