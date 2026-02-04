ETV Bharat / state

শহর ও গ্রাম এলাকার দূষণ-উপাদান কি সমান ? গবেষণায় রাজ্যের পর্ষদ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানাচ্ছে, রাজ্যের 400 জায়গায় নেটওয়ার্ক আছে পর্ষদের। তার মাধ্যমে 15 মিনিট অন্তর বাতাসের দূষণের হাল হকিকত সন্ধান মেলে।

শহর-গ্রাম এলাকার দূষণের উপাদান কি সমান বিষাক্ত ? (প্রতীকি ছবি)
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: কলকাতার বাতাসের গুণমান যখন নিম্নমুখী, সেই একই সময়ে গ্রামীণ এলাকায় কিংবা শিল্পাঞ্চলে বাতাসের গুণমানও বেশি নিম্নমুখী। তবে শিল্পাঞ্চল হোক বা শহর, গ্রাম, সব ক্ষেত্রেই দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস, ধূলিকণা বা অন্যান্য উপাদানগুলি সমান মাত্রায় বিষাক্ত কি না, সেই উত্তর জানতেই যৌথ গবেষণা শুরু হয়ছে রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থা ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এই গবেষণা শুরু করেছে বলে খবর।

বিগত 300 বছর ক্রমবর্ধমান কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে উদ্বেগজনকভাবে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশগত না-না ধরনের বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেও দাবি। ফসলের ক্ষতি, ঘূর্ণিঝড়-সহ একাধিক নেতিবাচক ঘটনা ঘটে চলেছে বলেও দাবি করা হচ্ছে পরিবেশবিদদের তরফে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাজ্যের 400 জায়গায় নেটওয়ার্ক আছে পর্ষদের। সেই সিস্টেমের মাধ্যমে 15 মিনিট অন্তর বাতাসের দূষণের হাল হকিকত সন্ধান মেলে। এদিকে দূষণ কমাতে লাগাতার পদক্ষেপ নিয়েছে পর্ষদ। ফলে ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে কলকাতার বাতাসের গুণমান অল্প বিস্তর ভালো করা গিয়েছে।

পিএম 10-র মাত্রা 150 কমবেশি ঘনত্ব সেটা কমিয়ে পিএম-10-এর ঘনত্ব 90 থেকে 94-এর কাছে আনা হয়ছে। এবার দূষণের মাত্রার সঙ্গে দূষিত কণার বিষাক্ততা নিরীক্ষণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও খবর। এক আধিকারিকের জানান, যৌথ গবেষণায় বিপুল ডেটা ব্যাঙ্ক ব্যবহার করা হচ্ছে। ওপেন অ্যাকসেস দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে, যাতে দূষণের মান কমাতে গবেষক ছাত্র বা অধ্যাপকরা আরও বেশি করে পরামর্শ দিতে পারেন। শহর, গ্রাম, শিল্পাঞ্চল দূষণ কণার বিষাক্ততার মান ভিন্ন হলে জনস্বাস্থ্যে তার প্রভাবও ভিন্ন হবে বলে দাবি। এই বিষয়েে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সহযোগিতা চেয়েছেন বলেও জানান ওই আধিকারিক।

উল্লেখ্য, পর্ষদ গবেষণায় দেখেছে, নির্দিষ্ট সময় কলকাতার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স যা তার থেকে অনেক সময় বেশি থাকে গ্রামীণ এলাকায়। আবার তার থেকে বেশি থাকে শিল্পাঞ্চলে। তবে তিন জায়গায় দূষণের উপাদান কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন থেকে থাকে। তাই গ্রামীণ দূষণ উপাদানের বিষাক্ততা বা শহরের দূষণের বিষাক্ততা এক হয় না। এই গবেষণার ফলে সেই সব তথ্য হাতে এলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি রুখতে অনেক সুবিধা হবে।

