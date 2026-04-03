প্রার্থীর মনোনয়নে এসে জুতো খোয়ালেন তৃণমূল সাংসদ, ঘুরলেন খালি পায়ে

প্রার্থীর মনোনয়নে এসে জুতো খোয়ালেন তৃণমূল সাংসদ, ঘুরলেন খালি পায়ে
ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে খালি পায়ে দেখা যেতেই কারণ জানালেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মিতালী বাগ ।
Published : April 3, 2026 at 2:58 PM IST
ঘাটাল, 3 এপ্রিল: ভোটের বাজারে জুতো হারালেন তৃণমূল সাংসদ ! মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে এসে জুতো খোয়ালেন তৃণমূল সাংসদ । যা নিয়ে কিছুটা হট্টগোলও হল এলাকাজুড়ে । যদিও সাংসদ স্বাভাবিকভাবেই জানান, মিছিলে ব্যাপক ভিড় হয়েছিল ৷ আর তাদের পায়ে লেগেই জুতোটা ছিঁড়ে যায় ৷ বাধ্য হয়ে শেষে নতুন জুতো কিনে বাড়ি ফিরতে হয় সাংসদকে ৷
মিছিলের মাঝখানে এহেন ঘটনা হওয়ায় বাধ্য হয়েই খালি পায়ে ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে পৌঁছন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মিতালী বাগ । যা দেখে অবাক হন অনেকেই ৷ কেন খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতেই, মিতালী বাগ জানান, চন্দ্রকোনা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দলইকে নিয়ে মিছিল করে তিনি ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছনোর সময় চটি ছিঁড়ে যায় ৷ ভিড়ে তা হারিয়েও যায় । মিছিলে এত কর্মী, সমর্থককে নিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি ৷ তাই খালি পায়েই মিছিল করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছেছেন সাংসদ । তারপর আবার একটি নতুন চটি কিনে নিয়ে আনা হয় তাঁর জন্য । সেই জুতো পরেই মনোনয়নের কাজ সেরে ফিরেছেন তিনি ৷
এদিন তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগ বলেন, "আজকের চন্দ্রকোনার তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দলোইয়ের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্ব ছিল ৷ আর সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলাম আমি । মনোনয়ন জমা দেওয়ার পথে এত লোকের ভিড় ছিল সেই ভিড়ের মধ্যে আমার জুতোটা কারও পায়ের সঙ্গে আটকে ছিঁড়ে যায় । পিছনে এত মানুষ ছিল যে পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি আমার । স্বাভাবিকভাবেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর ফের নতুন জুতো কিনে বাড়ি ফিরছি ৷ এটা বড় কিছু ব্যাপার না ।"
উল্লেখ্য, এদিন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলাজুড়ে প্রায় সাতটি বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীরা একসঙ্গে মনোনয়ন জমা দেন । তবে তাদের সেন্টার ছিল ঘাটাল সদর মহকুমা অফিস এবং খড়গপুর সদর মহকুমা অফিস । এদিন একে একে চন্দ্রকোনার প্রার্থী সূর্যকান্ত দলই, ঘাটালের প্রার্থী শ্যামলী সর্দার, দাসপুরের প্রার্থী আশিস হুদায়ত মনোনয়ন জমা দেন । আর সেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্যই বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয় ৷
অন্যদিকে, খড়গপুরে মনোনয়ন জমা দেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া এবং প্রদীপ সরকার । মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরেটে মনোনয়ন জমা দেন মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা, শালবনীর তৃণমূল প্রার্থী শ্রীকান্ত মাহাতো, গড়বেতার প্রার্থী উত্তরা সিং হাজরা এবং শিউলি সাহা । উল্লেখ্য, একদিন আগে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ডেবরার তৃণমূল প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।