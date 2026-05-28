গ্রিন সিটির নামে আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার পুরকর্মী, পলাতক প্রাক্তন চেয়ারম্যান

গ্রিন সিটির নামে আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার পুরকর্মী, পলাতক প্রাক্তন চেয়ারম্যান
Published : May 28, 2026 at 8:24 AM IST
আরামবাগ, 28 মে: গ্রিন সিটির নামে কোটি কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ তৃণমূলের পরিচালিত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও পুর কর্মীদের বিরুদ্ধে । আরামবাগ পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার, এক কর্মী ও নির্মাণ ব্যবসায়ী-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । মূল অভিযুক্ত তথা প্রাক্তন তৃণমূল চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত এখনও পলাতক । তাঁকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি ।
হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে খবর, আরামবাগ থানার পুলিশ নির্মাণ সংস্থার মালিক স্বরভানু ঘোষ, আরামবাগ পুরসভা তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ার মানস কুণ্ডু, পুরসভার বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার কৌস্তভ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে । এই বিষয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । গ্রিন সিটির নামে কোটি কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগে তিনজনকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করা হবে ।"
তদন্তের স্বার্থে বুধবার আরামবাগ থানায় যান আরামবাগ পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী । পরে তিনি বলেন, "গ্রিন সিটি প্রকল্পের নামে মোট 7 কোটি 24 লক্ষ টাকা লুট হয়েছে । আরামবাগ পুরসভার 2017 সালের ঘটনা এটি । তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন স্বপন সামন্ত । তাঁর আমলেই এই দুর্নীতি হয়েছে । 2022 সালে 16 মার্চ আমি দায়িত্বে আসার পর এজি বেঙ্গলে তিন থেকে চারটে অডিট হয়েছে । সেই অডিটে বিষয়টি সামনে আসে ।"
তিনি আরও বলেন, "মোট 44টি স্কুলে সোলার সিস্টেম লাগানোর কথা ছিল । তার জন্য 7 কোটি টাকার উপর খরচের হিসাবে দেখানো হয়েছে । তাতে মাত্র কাজ দেখানো হয়েছে মাত্র 44 লক্ষ টাকা । বাকি টাকা লুটপাট হয়েছে । ইতিমধ্যে 30টি স্কুলের তরফে আমাকে চিঠি পাঠানো হয় । এজি বেঙ্গলের রিপোর্টে আমাকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল । নির্বাচনের কারণে আটকে ছিল ।"
তাঁর দাবি, সেই মতো আরামবাগ থানায় চলতি বছর 15 মে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত এই ঘটনায় মূল দোষী বলেও দাবি করেছেন বর্তমান চেয়ারম্যান । ভুয়ো বিল তৈরি করে সরকারি টাকা তছরূপ করা হয়েছে বলেই অভিযোগ তাঁর । যদিও এখনও প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করা যায়নি । তিনি পালিয়েছেন ।
এই ঘটনায় আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগের দাবি, কোটি কোটি টাকা লুট করছে তৃণমূল । এর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কঠোর শাস্তির দাবি করছেন তিনি ।